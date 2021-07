De l’autre côté de l’allée : le gouvernement chevauche un cheval ailé, écrit P Chidambaram

Quoi qu’il en soit, si Pegasus n’est vendu qu’à des gouvernements contrôlés, la simple question est de savoir si le gouvernement indien était l’un de ces gouvernements contrôlés ? (Photo : PTI)

Un ministre prête serment qu’il s’acquittera de ses fonctions sans crainte ni faveur, ni malveillance ni affection. Jusqu’ici tout va bien, mais y a-t-il une promesse implicite de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité (comme un témoin doit le faire devant un tribunal) ?

Apparemment non. La vérité elle-même a de nombreuses variantes et peut muter (comme le coronavirus 2 du SRAS). Il y a la vérité ; il y a, par un compte, cinquante nuances de vérité ; il y a toute la vérité ; et il y a la Vérité Alternative. Je suppose qu’un ministre peut choisir l’un d’entre eux selon l’occasion.

Un nouveau ministre, dans son premier discours, a fait exactement cela. Lorsqu’une tempête a éclaté en fouinant des dirigeants politiques, des juges, des journalistes, des militants des droits civiques, des étudiants, des hommes d’affaires et des amis sociaux du « peuple élu », il a été révélé que les propriétaires de milliers de téléphones portables avaient été répertoriés comme « personnes d’intérêt ‘. Parmi les milliers, des centaines de téléphones portables avaient été infiltrés par des logiciels espions et piratés à l’aide d’un logiciel malveillant nommé Pegasus. La liste des personnes d’intérêt comprenait le ministre!

Voyage dans la mythologie

[Here, a brief digression into mythology may not be out of place. Pegasus, in Greek mythology, is a winged horse that sprang from the blood of Medusa. It became a servant of Zeus and brought Zeus his ‘thunder and lightning’ whenever needed. Pegasus is a mysterious creature ‘capable of everything, symbolizing the divine inspiration or the journey to heaven’. It was somewhat like the slogan Modi hai, toh mumkin hai.]

Pegasus, un logiciel appartenant au groupe NSO en Israël, est maintenant le serviteur du gouvernement indien et peut permettre au gouvernement d’utiliser son extraordinaire pouvoir d'”arrestation et de détention” chaque fois que nécessaire (ce qui, de nos jours, est très souvent). Il navigue également le voyage vers achhe din.

Faisant preuve d’une magnanimité et d’un pardon rares, le ministre s’est levé pour défendre le gouvernement contre l’accusation d’espionnage. Sa défense était prévisible. Il a dit, si l’on regarde à travers le « prisme de la logique », il n’y avait pas de « surveillance non autorisée ». La défense était ce que l’on peut attendre d’un ancien élève de l’IIT, de Kanpur et de la Wharton Business School. Il est difficile de réfuter une logique aussi irréprochable.

Cependant, un citoyen moyen avec une éducation moyenne, non familiarisé avec le prisme de la logique, veut connaître la réponse à une question simple : y a-t-il eu une surveillance autorisée à l’aide du logiciel espion Pegasus ? Le ministre connaît sûrement la différence entre une surveillance autorisée et une surveillance non autorisée. Il peut apporter la réponse à la question du citoyen en cherchant d’abord des réponses à quelques questions de base :

Questions simples

> Existe-t-il des preuves que le logiciel espion Pegasus a été infiltré dans les téléphones en Inde ?

> Le gouvernement ou l’une de ses agences a-t-il acquis le logiciel espion Pegasus ?

> Quel a été le montant payé pour acquérir le logiciel et quel a été le montant payé pour installer le logiciel dans chaque appareil ? (Les tarifs indiqués sont astronomiques, mais il existe des réductions pour les commandes groupées.)

> Le ministre proposera-t-il son téléphone (utilisé pendant la période pertinente) à un examen médico-légal pour savoir si l’appareil a été piraté ?

Il y a un autre point d’intérêt. Le ministre a également cité le démenti du groupe NSO selon lequel « De tels services sont ouvertement accessibles à tous, n’importe où et n’importe quand, et sont couramment utilisés par les agences gouvernementales ainsi que par les entreprises privées du monde entier. J’ai peur, empruntant à la mythologie grecque, Homère hoche la tête. Le groupe NSO avait déclaré, catégoriquement, que « NSO vend ses technologies uniquement aux forces de l’ordre et aux agences de renseignement des gouvernements contrôlés » (c’est moi qui souligne). Dans la déclaration de NSO Group, la référence aux services qui sont ouvertement disponibles concernait les services HLR Lookup, et non Pegasus. Quoi qu’il en soit, si Pegasus n’est vendu qu’à des gouvernements contrôlés, la simple question est de savoir si le gouvernement indien était l’un de ces gouvernements contrôlés ?

Il est regrettable que le nouveau ministre ait dû commencer ses manches sur un guichet collant. Mais le ministre devrait apporter les réponses, avant que la France et Israël trouvent les réponses et les partagent avec nous. (La France a ordonné une enquête sur des soupçons d’espionnage du président Macron et Israël a nommé une commission pour examiner les allégations contre le groupe NSO.)

La confidentialité a-t-elle une valeur ?

J’ai une suggestion provocatrice. En ces jours d’atmanirbharta, il est quelque peu décevant que le gouvernement indien ait choisi « Pegasus » plutôt qu’un logiciel espion nommé d’après l’un des chevaux indiens utilisés par les valeureux rois de l’Inde ancienne qui exécutaient l’ashwamedha yagna. Le gouvernement pourrait rechercher un logiciel espion nommé Bijak, le cheval de la pièce en gujarati Ashwamedh du poète dramaturge Chinu Modi. Ou, inspiré par des rois tels que Purukutsa, Kumaravishnu, Samudragupta, Pulakeshin II et Rajaraja Chola, le gouvernement de M. Modi pourrait trouver un solide cheval blanc, exécuter l’ashwamedha yagna, envoyer le cheval accompagné de guerriers-bhakts dans tous les États, commander la fidélité des dirigeants des États et établir la suprématie du parti au pouvoir sur l’ensemble du territoire de l’Inde. De cette façon, le parti au pouvoir peut se débarrasser de la nuisance mineure des élections tous les cinq ans et établir sa domination sur l’ensemble du pays.

Les questions sur l’espionnage peuvent être contrecarrées par des diatribes contre les « anti-nationaux », les « forces étrangères » et la « conspiration internationale d’organisations de gauche ». L’espionnage peut être élevé au rang de devoir patriotique. Et tant qu’il y aura suffisamment de personnes pour justifier l’espionnage par le gouvernement – ​​au diable le droit à la vie privée – qui peut arrêter la marche vers une Inde dystopique ?

