De l’autre côté de l’allée : le souverain regarde ailleurs, écrit P Chidambaram

Des militants du Congrès lors d’un rassemblement de protestation contre la hausse des prix du GPL et du carburant à Calcutta (Image PTI)

Nous avons gagné notre indépendance des Britanniques en 1947, pourtant nous avons un « souverain » en Inde. Le souverain est le gouvernement de l’Inde. Il a le pouvoir du souverain de faire la guerre, de forger la paix, de conclure des traités et conventions internationaux, d’emprunter de l’argent et, surtout, de créer de l’argent. Créer de l’argent, c’est frapper des pièces de monnaie ou imprimer des billets de banque.

En dehors du souverain, il y a des corps qui sont considérés comme des quasi-souverains pour des raisons que je ne développerai pas faute de place. Parmi elles se trouvent la Banque centrale (RBI) et les grandes banques publiques (par exemple, la SBI).

Cette préface est nécessaire car, en Inde, étrangement, les quasi-souverains semblent plus préoccupés par un problème qui a agité le peuple, tandis que le gouvernement semble penser que s’il détournait le regard, le problème disparaîtrait. Je veux parler de l’inflation, l’épouvantail de tous les gouvernements démocratiques.

Faits effrayants

Selon le communiqué de presse du National Statistics Office daté du 12 juillet 2021, l’inflation des prix à la consommation en Inde a dépassé la limite supérieure de la fourchette déterminée par le gouvernement et la RBI. La fourchette est de 4 plus/moins 2 pour cent, mais l’IPC est de 6,23 pour cent. L’IPC urbain est passé de 5,91 % en mai à 6,37 % en juin. L’inflation sous-jacente est passée en un mois de 5,5% à 5,8%.

L’inflation alimentaire est de 5,58 pour cent.

L’inflation des légumineuses est de 10,01 pour cent.

L’inflation des fruits est de 11,82 pour cent.

L’inflation des transports est de 11,56 pour cent.

L’inflation du carburant et de l’éclairage est de 12,68 pour cent.

Et l’inflation des huiles et des graisses est de 34,78 pour cent.

À mon avis, cette inflation n’a pas été causée par une poussée de la demande. Au contraire, la demande de consommation privée est faible. Cette inflation n’a pas été causée par un excès de liquidités ou trop d’argent dans les mains du peuple. Cette inflation a été causée par les mauvaises politiques du gouvernement, en particulier sa politique fiscale.

Analyse de RBI

Le bulletin de la RBI de juillet 2021 a admis, de manière quelque peu défensive, que les prix des aliments et du carburant ont augmenté. Sans l’effet de base favorable (baisse à la même période l’an dernier), cela aurait aggravé l’inflation de l’IPC. Le Bulletin notait qu’une « accélération substantielle de l’inflation a été observée dans les vêtements et chaussures, les biens et services ménagers et l’éducation ». Il a également noté que les prix moyens de l’essence ont dépassé 100 Rs par litre, du diesel 93,52 Rs par litre, et que le kérosène et le GPL ont également enregistré des augmentations de prix. Plus important encore, les coûts des intrants ont augmenté dans l’ensemble de la fabrication et des services.

Toutes les données pointent dans une seule direction : les politiques fiscales du gouvernement.

Il y a trois taxes qui causent de graves dommages.

Premièrement, les taxes sur l’essence et le diesel, en particulier les taxes imposées par le gouvernement central. Nous pouvons autoriser l’accise centrale et l’accise de l’État sur ces carburants parce que le Centre et les États ont besoin de revenus, mais il n’y a aucune justification pour ces suppressions. Sur l’essence, le cess est de Rs 33 par litre, sur le diesel, le cess est de Rs 32 par litre. On estime que le gouvernement central perçoit 4 20 000 crores de roupies chaque année grâce à ces seuls processus et garde tout l’argent pour lui. Un cess est généralement imposé dans un but précis et pour une période déterminée. Les deux limitations ont été jetées par la fenêtre, et les arrêts sur l’essence et le diesel sont devenus des instruments mal utilisés. C’est de l’exploitation et de la cupidité de la pire espèce.

Deuxièmement, des droits d’importation élevés. Inversant la tendance amorcée en 2004, le gouvernement a augmenté les droits d’importation sur un large éventail de produits. Le résultat est que les produits intermédiaires essentiels à la fabrication et les produits essentiels tels que l’huile de palme, les légumineuses et de nombreux articles ménagers coûtent plus cher.

Troisièmement, les taux irrationnels de la TPS. Le problème fondamental des taux multiples de TPS demeure. De nombreux articles de consommation de masse comme les articles de toilette, les aliments transformés, d’autres produits alimentaires, les appareils ménagers, etc. subissent des taux de TPS de 12 ou 18 pour cent. La TPS élevée, même en tenant compte de la compensation, fait monter les prix finaux.

Les cess de carburant sont cruels

Ce que le gouvernement a ignoré, c’est que toutes les taxes ci-dessus — taxes, droits d’importation et TPS — sont des taxes indirectes qui sont « régressives » dans le sens où elles s’appliquent aussi bien aux riches qu’aux pauvres. Par conséquent, le fardeau des pauvres est relativement plus oppressant. Le deuxième aspect qui est ignoré est que ces taxes frappent les intrants et voyagent à travers la chaîne de valeur, et finissent par faire monter les prix des biens et services finaux. Prenez les prix du carburant. La hausse des prix des carburants affecte pratiquement toutes les activités humaines : déplacements, transports, agriculture (diesel pour tracteurs et pompes), industrie (électricité), services (livraison) et éclairage des maisons.

La State Bank of India a averti que les dépenses en carburant ont évincé d’autres dépenses non discrétionnaires telles que les services de santé, d’épicerie et de services publics. Les chercheurs du SBI ont également constaté une baisse significative des dépôts bancaires, une augmentation de l’endettement des ménages et une baisse de l’épargne financière. Ils ont exigé une « baisse urgente des prix du pétrole par le biais d’une rationalisation fiscale » et ont averti que, sinon, la reprise économique serait retardée.

Que pensons-nous de l’attitude du gouvernement « Je m’en fiche si le peuple souffre » et de l’attitude du peuple « C’est notre destin » ? La seule conclusion possible est qu’il y a une perversion totale de la démocratie qui est censée être « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».

