De l’autre côté de l’allée : l’iniquité et l’injustice au sens large, écrit P Chidambaram

La Constitution de l’Inde était un pacte entre les États. Le pilier central de la Constitution se compose des trois listes : la liste de l’Union, la liste des États et la liste concurrente.

Liste II (Liste d’État), Entrée 11, telle qu’elle a été promulguée à l’origine, se lit comme suit : Éducation, y compris les universités, sous réserve des dispositions des entrées 63, 64, 65 et 66 de la liste I et de l’entrée 25 de la liste III.

La liste III (liste concurrente), entrée 25, telle qu’elle a été promulguée à l’origine, se lit comme suit : Formation professionnelle et technique de la main-d’œuvre.

Un coup de massue

Les entrées 63 à 66 n’ont posé aucun problème car elles traitaient de certaines institutions nommées, des institutions d’enseignement scientifique et technique financées par le gouvernement central, des institutions de formation et d’établissement de normes. Une interprétation créative a réconcilié les entrées et le principe selon lequel « l’éducation » était un sujet de la liste d’État a été maintenu.

Dans l’orgueil induit par l’urgence, le Parlement a pris un marteau à l’entrée 11 de la liste d’État. L’entrée a été supprimée dans son intégralité ; et l’entrée 25 de la liste concurrente a été réécrite comme suit : Éducation, y compris l’enseignement technique, l’enseignement médical et les universités, sous réserve des dispositions des entrées 63, 64, 65 et 66 de la liste I ; formation professionnelle et technique du travail.

Le marteau a porté un coup aux idées de fédéralisme, de droits des États et de justice sociale. Les guerriers anti-urgence qui ont adopté le 44e amendement de la Constitution (pour annuler les maux perçus du 42e amendement) n’ont pas pensé qu’il était nécessaire de restaurer les entrées originales concernant « l’éducation ».

Historiquement, les États avaient créé des facultés de médecine et autorisaient des particuliers à créer des facultés de médecine. Les États réglementaient l’admission des étudiants dans ces collèges. Les normes et la qualité de l’éducation se sont améliorées au fil du temps. Des médecins vénérés sont sortis de ces facultés de médecine réglementées par l’État. Au Tamil Nadu, les noms qui viennent immédiatement à l’esprit sont le Dr Rangachari et le Dr Guruswamy Mudaliar, dont les statues se dressent comme des anges gardiens à l’entrée du Madras Medical College. Il est reconnu que le Tamil Nadu fait partie des États qui étaient/sont à la pointe de l’enseignement médical et des soins de santé. Le fait est que ces médecins éminents (et il y en a des milliers dans tout le pays) n’ont pas été admis sur la base d’un examen de toute l’Inde.

Reconnaître les droits des États

Les arguments en faveur de l’affirmation des droits des États sont les suivants : les facultés de médecine du gouvernement des États sont créées avec l’argent du peuple de l’État. Ils sont destinés, dans l’ensemble, à admettre les enfants du peuple de cet État et à leur enseigner la médecine en anglais et, au fil du temps, dans la langue officielle de l’État, qui est la langue de la grande majorité de la population du Etat. Les médecins diplômés sont censés, dans l’ensemble, servir la population de cet État, en particulier dans les zones rurales où les soins de santé étaient / sont terriblement inadéquats. On attend d’eux qu’ils parlent, prescrivent et conseillent les patients dans leur langue.

Les réglementations gouvernementales des États abordent également les questions de justice sociale. Ils ont encouragé l’admission d’étudiants ruraux, d’étudiants qui ont étudié dans des écoles publiques, d’enfants issus de familles pauvres, d’enfants appartenant à des sections défavorisées et d’apprenants de la première génération.

Personne dans les États ne s’est plaint du système qui prévalait, du moins pas au Tamil Nadu ou au Maharashtra et, à ma connaissance, dans les États du sud. Bien sûr, de graves problèmes devaient être résolus, tels que les frais de capitation, les frais excessifs, la mauvaise qualité des équipements, des hôpitaux annexes inadéquats, des laboratoires, des bibliothèques, des auberges et des terrains de jeux inadéquats, etc. Ces problèmes persistent, que l’État réglemente l’admission des étudiants ou qu’une autorité centrale le fasse.

Les faits affligeants

Le National Eligibility cum Entrance Test (NEET) part du principe que « lorsqu’il s’agit de l’enseignement supérieur, cela aussi dans les institutions professionnelles, le mérite doit être le seul critère » (Supreme Court in Modern Dental College vs State of MP) et que seul un test d’entrée commun garantira des admissions fondées sur le mérite, l’équité, la transparence et la non-exploitation. NEET a fait une entrée furtive grâce à un règlement encadré par le Conseil médical de l’Inde (un organisme qui a été discrédité depuis) ​​et est maintenant incorporé à la section 10D de la loi sur le Conseil médical indien, par un amendement apporté en 2016.

Je réserverai à un autre jour la question hautement discutable du « mérite ». Aujourd’hui, je souhaite me concentrer sur les faits rapportés par le Comité Justice AK Rajan sur l’impact de NEET sur le processus d’admission dans les facultés de médecine du Tamil Nadu :

Veuillez vous poser les questions : pourquoi les gouvernements des États devraient-ils dépenser l’argent des contribuables de l’État et créer des facultés de médecine gouvernementales ? Pourquoi les élèves devraient-ils étudier à l’école dans leur langue maternelle (tamoul) ? Pourquoi les étudiants devraient-ils étudier dans les écoles du conseil d’État et passer l’examen du conseil d’État ? Pourquoi devrait-il y avoir un conseil d’État? Les étudiants urbains serviront-ils dans les SSP et les hôpitaux de niveau taluk ?

Les chiffres du tableau parlent d’eux-mêmes. Sur la théorie douteuse du « mérite », NEET annonce une ère de grande iniquité et injustice.

