De l’autre côté de l’allée : Ne faites affaire qu’avec les gouvernements, écrit P Chidambaram

Un homme tient l’affiche du Premier ministre hongrois Viktor Orban lors d’une manifestation contre le gouvernement hongrois pour avoir utilisé le logiciel espion Pegasus pour surveiller les journalistes, les dirigeants de l’opposition et les militants à Budapest, Hongrie (photo .)

Les quatre mots du titre devraient définir le débat sur l’utilisation des logiciels espions pour espionner les dirigeants politiques (membres de l’opposition et ministres), les juges, les fonctionnaires, les étudiants, les militants des droits civiques, les journalistes et les hommes d’affaires. Les quatre mots se trouvent dans une communication écrite du groupe NSO, le créateur et propriétaire du logiciel espion malveillant nommé Pegasus. Cette déclaration faisait suite à une déclaration antérieure du groupe NSO selon laquelle « NSO vend ses technologies uniquement aux forces de l’ordre et aux agences de renseignement des gouvernements contrôlés ».

Dans le même temps, cependant, le groupe NSO a pris ses distances par rapport à l’utilisation réelle du logiciel espion par ses « clients », c’est-à-dire les gouvernements. Certains gouvernements clients peuvent avoir abusé du logiciel espion. Il y a des questions dans le contexte indien. Avant de les énumérer, voici un avertissement : les questions inconfortables ne sont pas pour ceux qui n’aiment pas Socrate ou la logique ou l’argument raisonné. Pour le reste, les questions sont :

Pas de réponses claires

1. Le gouvernement indien ou l’une de ses agences était-il client du groupe NSO ?

C’est une question simple et directe. La réponse peut être seulement oui ou non mais, pour une raison inexplicable, le gouvernement a refusé de donner une réponse directe. Alors que le gouvernement s’obstine et refuse de répondre à la question, la suspicion grandit de jour en jour.

2. La réponse possible du gouvernement a été compliquée par le rapport de The Wire basé sur les enquêtes internationales selon lesquelles il y avait « un client indien du groupe NSO ». Si le client n’était pas le gouvernement indien, qui était-ce ?

Le gouvernement pourrait dire « nous ne sommes pas le client » mais cela déclencherait la question « alors, qui était le client indien ? ». Le gouvernement pourrait dire « Je ne sais pas », mais cela déclencherait la question « N’êtes-vous pas soucieux de savoir qui était le client indien ? ». Le gouvernement ne sait pas comment répondre à cette question parce que, quelle que soit la réponse, cela déclencherait une chaîne de questions auxquelles le gouvernement n’est pas prêt à répondre.

3. Si le gouvernement indien ou son agence était l’un des clients, quand a-t-il acquis le logiciel espion ?

Si le gouvernement était confiant d’être clair, il aurait pu répondre en disant « non » à la première question et « ne se pose pas » à cette question. Encore une fois, pour une raison inexplicable, le gouvernement a également refusé de donner une réponse directe à cette question – et donc la suspicion a augmenté de façon exponentielle.

Etrange indifférence

4. L’enquête menée par Amnesty International et Forbidden Stories a révélé une longue liste de « personnes d’intérêt ». Gardons cette liste de côté et concentrons-nous uniquement sur les noms des personnes dont les téléphones ont en fait été infiltrés (prétendument). Ils comprennent, selon The Wire, M. Ashwini Vaishnaw et M. Prahlad Patel, tous deux ministres. Pourquoi le gouvernement ne s’inquiète-t-il pas de cette révélation ?

En tant que citoyens, nous voulons savoir si les téléphones des ministres ont été infiltrés. Pourquoi le gouvernement fait-il semblant d’être indifférent? Ne serait-ce pas une bonne réponse si le gouvernement demandait aux ministres concernés de soumettre les appareils qu’ils avaient utilisés au cours de 2017-2019 pour examen médico-légal ? Le gouvernement ne montre aucune inquiétude – pas même curiosité – de connaître la vérité et une telle indifférence a jeté sur lui une grande et sombre ombre de suspicion.

Les conclusions tirées des enquêtes se dévoilent petit à petit. Le mot d’ordre semble être la prudence. Le gouvernement cherche à se cacher derrière la prudence et les mises en garde. Rien dans la mise en garde ou les mises en garde ne peut diluer la vérité amère selon laquelle le groupe NSO avait un client indien et que certains téléphones en Inde avaient été infiltrés. Je suis à peu près certain que le nom du client indien va bientôt tomber. Il est également possible que davantage de téléphones figurant sur la liste des personnes d’intérêt en Inde soient proposés pour un examen médico-légal et cela révélera que certains d’entre eux ont été infiltrés par le logiciel espion. À ce moment-là, que fera le gouvernement?

Inde vs autres pays

La réaction du gouvernement de M. Modi aux révélations de Pegasus contraste fortement avec la réaction d’une démocratie libérale comme la France, d’une démocratie câblée comme Israël et d’une démocratie douteuse comme la Hongrie.

La France s’est sérieusement opposée à cette allégation, le président Emmanuel Macron a convoqué une réunion d’urgence sur la sécurité, a demandé une série d’enquêtes, s’est entretenu avec le Premier ministre israélien Naftali Bennett, et M. Bennett l’a assuré qu’il partagerait les conclusions de l’enquête qu’Israël avait commandé. Peu de temps après, le ministre israélien de la Défense Benny Gantz s’est envolé pour la France sans doute pour faire la paix avec la France.

Israël a ordonné un examen par le Conseil de sécurité nationale des allégations contre le groupe NSO. Des responsables du gouvernement israélien ont « visité » les bureaux du groupe NSO marquant le début d’une enquête.

En Hongrie, le ministre de la Justice a déclaré que « chaque pays a besoin de tels outils », mais a refusé de commenter le logiciel espion Pegasus. Des dirigeants de l’opposition, des maires et des journalistes figuraient parmi les personnes dont les téléphones avaient été infiltrés. Des demandes véhémentes ont été faites pour la démission du gouvernement. Le gouvernement s’est arrêté.

En Inde, le gouvernement s’est opposé à tout type d’enquête et a nié un débat au Parlement. Les députés du BJP ont refusé de signer le registre de présence à une réunion de la commission parlementaire et ont entravé les débats.

L’Inde, à partir de maintenant, se classe avec la Hongrie. En êtes-vous fier ?

