De l’autre côté de l’allée : non merci au gouvernement, écrit P Chidambaram

La police arrête des jeunes sans emploi qui manifestent à Hyderabad (Image PTI)

Le 31 août 2021, les estimations du Bureau central des statistiques (CSO) sur le revenu national ont été annoncées. Le chiffre du PIB était en effet impressionnant — 20,1 %. On s’attendait à ce que « nous, le peuple », soit séduit par les chiffres et la tournure du gouvernement.

Louange aux médias et au peuple (sauf quelques bhakts), ils ont refusé d’être déconcertés par les chiffres et ont rapidement compris la vérité. La vérité était que le taux de croissance du PIB (20,1%) au premier trimestre 2021-2022 était une illusion statistique car la «base» était un creux sans précédent de (-)24,4% au premier trimestre 2020-2021. C’est ce que le Dr Gita Gopinath, économiste en chef du FMI, avait, il y a quelques mois, qualifié de « croissance mathématique ».

Ce que les gens peuvent réaliser

Néanmoins, nous devons saluer la croissance de 20,1 % car elle montre ce qu’un pays et sa population peuvent accomplir malgré un gouvernement insensible et indifférent. Lorsqu’il y a eu une deuxième vague de Covid-19 dans les premières semaines du trimestre (avril-juin 2021), les gouvernements des États ont géré la crise sans arrêter l’économie. La contribution du gouvernement de M. Modi a été son échec colossal à gérer l’approvisionnement et l’allocation d’oxygène : la pénurie aiguë pendant plusieurs semaines a causé un grand nombre de décès (ce nombre serait pour chaque décès enregistré au moins 10 qui n’ont pas été enregistrés).

Le taux de croissance de 20,1 pour cent a été mené par les « dépenses de consommation finale privée » de la population. Les gens dépensaient leur argent pour consommer des biens et des services. Il s’élevait à 17 83611 crores de Rs au premier trimestre et a marqué une forte augmentation par rapport aux 14 94 524 crores de Rs dépensés au premier trimestre de l’année dernière lorsque le pays a été touché par la première vague du virus.

Véritable référence

Il existe une autre dépense de consommation finale. C’est au gouvernement. Imaginez ce qui aurait été le résultat si les dépenses publiques avaient suivi le rythme des « dépenses de consommation finale privée ». Le premier est passé de Rs 4,42,618 crore au premier trimestre de l’année dernière à Rs 4,21,471 crore cette année. La contribution du gouvernement au résultat du premier trimestre a donc été négative. Le gouvernement n’a pas non plus pris de mesures efficaces pour stimuler les exportations, qui sont l’un des quatre moteurs de la croissance. Les « exportations nettes » ont également diminué, passant de 34 071 crores de Rs au premier trimestre de l’année dernière à (-) 62 084 crores de Rs cette année. Le taux de croissance de 20,1 pour cent, bien que mathématique, était dû au peuple et non au gouvernement.

Le gouvernement n’a pas montré l’audace de dépenser et, s’il manquait d’argent, l’audace d’emprunter et de dépenser. Il aurait également dû faire des transferts en espèces à 20 ou 25 pour cent des familles au bas de la pyramide ; avec cet argent, les “dépenses de consommation finale privée” auraient bénéficié d’un grand coup de pouce. Ensemble, l’augmentation des dépenses publiques et l’augmentation de la consommation privée auraient fait grimper le taux de croissance à plus de 25 pour cent et ainsi compensé la baisse de (-)24,4 pour cent l’an dernier.

Les chiffres du premier trimestre de 2021-2022 révèlent également de sérieuses faiblesses dans l’économie. La véritable référence n’est pas 2020-21 (l’année pandémique) mais 2019-20 (l’année pré-pandémique). La production annuelle de cette année-là était certes modeste mais néanmoins en hausse. Sommes-nous déjà là? La réponse est non. Regardez les chiffres clés :

Les secteurs clés de l’économie n’ont pas encore atteint le niveau de production de 2019-2020. Le pire, c’est que la production dans ces secteurs est inférieure au niveau de production de l’année précédente, 2018-19. Le seul acteur vedette est « l’agriculture ».

Les chiffres soulignent une autre conclusion qui a été mise en évidence par les observateurs, les sondages et les rapports du CMIE mais que le gouvernement a farouchement contestée : les pertes d’emplois. Des millions d’emplois ont été perdus en 2019-20 en raison de la baisse continue de l’économie (mauvaise gestion). Davantage d’emplois ont été perdus en 2020-21 (pandémie). Ces emplois perdus ne sont pas revenus en 2021-2022. N’oubliez pas également que la majeure partie de l’emploi se trouve dans le secteur informel et dans les MPME, et les estimations des OSC ne prennent pas en compte, pour le moment, la performance du secteur informel ou des MPME.

Désemparé et timide

La reprise en forme de V est un tour ennuyeux du conseiller économique en chef. Lorsque le taux de croissance trimestriel passe de 5,1 % à (-) 24,4 %, cela sera représenté par l’inclinaison gauche de la lettre « V » et toute petite croissance positive sera représentée par l’inclinaison droite du « V ». Si la petite croissance positive persiste trimestre après trimestre, la bonne pente montera, mais très lentement. C’est une évidence. La vraie question est de savoir quand atteindrons-nous le niveau de PIB d’avant la pandémie enregistré en 2019-2020 ?

Le gouvernement peut faire beaucoup pour accélérer la reprise mais, comme je l’ai souvent dit, il est désemparé et timide. J’ai été agréablement surpris de découvrir qu’un journal avenant a publié un éditorial le 1er septembre sous le titre « Dépenser, gouverner, emprunter et dépenser ». J’approuve ce conseil. C’est la voie d’une reprise économique rapide.

