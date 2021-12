De l’autre côté de l’allée par P Chidambaram – Droit de parole, devoir d’entendre

La question qui plane comme un nuage noir sur la Rajya Sabha est la suspension, le premier jour de la session, de 12 membres de la Chambre appartenant à différents partis d’opposition pour le reste de la session jusqu’au 24 décembre.

La session d’hiver du Parlement a commencé le 29 novembre 2021. Le Lok Sabha débat tous les jours de projets de loi, de motions, etc. Des discussions sur plusieurs sujets ont eu lieu. Mais la Rajya Sabha est dans la tourmente. La question qui plane comme un nuage noir sur la Rajya Sabha est la suspension, le premier jour de la session, de 12 membres de la Chambre appartenant à différents partis d’opposition pour le reste de la session jusqu’au 24 décembre.

Toute l’opposition est agitée, certains plus, d’autres moins. Tous les partis d’opposition ont protesté ensemble, marché ensemble et s’adressant aux médias ensemble. À l’intérieur du Rajya Sabha, cependant, alors que certains ont refusé de participer de quelque manière que ce soit, certains ont posé des questions pendant l’heure des questions ou ont fait des mentions spéciales. Dans les halls et dans le hall central, les points de vue sont divergents. A l’extérieur de la Chambre, les 12 membres suspendus, assis sur un dharna au pied de la statue du Mahatma Gandhi, sont furieux. C’est une situation inédite.

L’origine, la surprise

La genèse de la dispute est ce qui s’est passé le dernier jour de la session précédente — le 11 août 2021. Selon le Bulletin parlementaire Partie I de ce jour-là, certains députés « sont entrés dans le ‘puits’ de la Chambre, ont affiché des pancartes, crié des slogans et obstinément et volontairement les travaux de la Chambre. Le Bulletin énumérait les noms de 33 membres. Aucune mesure n’a été prise ou suggérée.

Ce qui s’est passé – si vrai – était malheureux mais pas sans précédent. Arun Jaitley, un ancien chef de l’opposition, avait un jour déclaré qu’entraver les travaux de la Chambre était une tactique parlementaire légitime. Quoi qu’il en soit, l’incident s’était produit le dernier jour de la session précédente et à 19 h 46, le 11 août, la Chambre avait été ajournée sine die sans prendre aucune mesure.

Ce qui a commencé le 29 novembre était une nouvelle session. La procédure a commencé à 11 heures. Après des références nécrologiques, la Chambre a été ajournée pendant une heure en signe de respect, elle a repris à 12 h 20 et les travaux normaux ont repris. Après la pause du déjeuner, à 14h00, le Farm Laws Abeal Bill a été examiné et adopté sans discussion à 14h06 (sur ce, je vais réserver un commentaire). La Chambre s’ajourne et se rassemble à 15 h 08. À l’improviste, un ministre a proposé une motion de suspension de 12 membres pour le reste de la session, la motion a été adoptée, les membres ont protesté, mais la Chambre a été ajournée à 15 h 21 (selon le Bulletin parlementaire Partie I du 29 novembre. )

Règle contentieuse

Le lendemain, les membres suspendus ont commencé un dharna. Cela a duré trois semaines. Le gouvernement ne veut pas bouger; le président n’est pas disposé à pousser le gouvernement à céder.

La règle qui s’applique à la suspension d’un membre est la règle 256 (voir encadré). La Règle est claire. Le compte rendu in extenso de la Rajya Sabha ne montre pas qu’un membre ait été nommé le 11 août. et le Bulletin dit que la motion a été adoptée. Il n’y a eu aucune tentative de soumettre la motion à la Chambre ou de procéder à un vote. Les députés de l’opposition sont unanimes pour dire qu’il n’y a pas eu de vote. Les bancs du Trésor ne réfutent pas cette position.

Plusieurs questions ont été demandées à la Chambre. Les membres peuvent-ils être suspendus lors d’une nouvelle session pour conduite désordonnée présumée lors de la session précédente ? Les membres peuvent-ils être suspendus alors qu’aucun d’entre eux n’a été « nommé » le 11 août ? Les députés peuvent-ils être suspendus sur une motion qui n’a pas été votée par la Chambre? Alors que 33 membres ont été accusés de conduite désordonnée, pourquoi seulement 12 ont-ils été suspendus ? Pourquoi M. Elamaran Kareem, qui ne figurait pas sur la liste des 33, a-t-il été suspendu ? Ces questions n’ont pas été autorisées à être soulevées à la Chambre, et il n’y a donc pas d’autre choix que de les soulever dans le domaine public.

La démocratie a diminué

Le 16 décembre, l’opposition a présenté une motion en vertu de la clause 256(2) du Règlement, qui permettait de présenter une motion « à tout moment » pour mettre fin à la suspension des membres. Le président de séance a rejeté la motion pour des motifs techniques et discutables.

Si ceux qui ont le droit de parler (l’opposition) ne sont pas autorisés à parler, et si ceux qui ont le devoir d’entendre (le gouvernement) se bouchent les oreilles, la démocratie est diminuée.

Règle 256 Suspension d’un membre

Le président peut, s’il l’estime nécessaire, nommer un membre qui méconnaît l’autorité du président ou abuse des règles du Conseil en entravant délibérément et de manière persistante les travaux de celui-ci. Si un membre est ainsi nommé par le président, il la question sur une motion étant faite, aucun amendement, ajournement ou débat n’étant permis, que le membre (le nommant) soit suspendu du service du Conseil pour une période n’excédant pas le reste de la session :

À condition que le Conseil puisse, à tout moment, sur une motion présentée, décider de mettre fin à cette suspension. Un membre suspendu en vertu de la présente règle doit immédiatement quitter l’enceinte du Conseil.

