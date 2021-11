De l’autre côté de l’allée par P Chidambaram : heureux avec mon hindouisme

Les fidèles allument des bougies à Guru Gobind Singh Gurudwara à Patna à l’occasion de Deepawali (Image PTI)

Je suis né dans un village de l’actuel district de Sivagangai, puis du district de Ramanathapuram, au Tamil Nadu. Je suis fier que Kaniyan Poongunranar soit né à quelques kilomètres de là dans un village appelé Poongunram (maintenant Mahibalanpatti) dans le même district. C’était un poète qui a vécu à l’époque de Sangam entre le 6ème siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère. Il est surtout connu pour son poème de 13 vers commençant par les mots « Yaadum oore yaavarum kelir ». Une traduction simple est « Chaque endroit est mon village, chacun est ma relation ». Il y a d’autres joyaux dans le poème.

La première ligne est inscrite sur les murs des Nations Unies. On pense que le poème reflète le mode de vie des Tamouls il y a 2 000 ans et plus tôt.

Le mot ‘hindou’

La littérature tamoule enregistre les religions de cet âge comme Saivam et Vaishnavam. Samanam (Jaïnisme) et Bouddham (Bouddhisme) étaient des religions postérieures. Les mots hindou et hindouisme ne se trouvent pas dans la littérature tamoule ancienne. Selon M. Shashi Tharoor, « le mot ‘hindou’ n’existait dans aucune langue indienne jusqu’à ce que son utilisation par les étrangers donne aux Indiens un terme d’auto-définition ».

La plupart des Tamouls sont nés dans des familles pratiquant l’hindouisme. Ils vénèrent de nombreux dieux (y compris les divinités du village), célèbrent des festivals comme Pongal et Deepavali et observent des rituels comme pongal, pal kudam et kaavadi. Les hindous tamouls ont vécu pendant des siècles avec des personnes pratiquant d’autres religions, en particulier le christianisme, pendant plus de 2 000 ans et l’islam pendant plus de 800 ans. Les érudits et écrivains musulmans et chrétiens ont apporté des contributions remarquables à la littérature tamoule et au développement de la langue. À ma connaissance, aucun roi tamoul hindou n’a mené de guerre pour établir la suprématie de la religion hindoue sur les autres religions.

Qu’est-ce que l’hindouisme à part le nom d’une religion vénérée ? Bien que j’aie lu des livres du Dr S Radhakrishnan et de Swami Vivekananda, je n’ai jamais pensé qu’il était nécessaire d’entreprendre cette enquête. D’après ce que j’ai lu, entendu, rassemblé et glané, il me semble « Qu’est-ce que l’hindouisme ? peut être répondu en quelques paragraphes simples:

Vérités simples

L’hindouisme ne prétend pas être la seule vraie religion. Swami Vivekananda a déclaré : « Je suis fier d’appartenir à une religion qui a enseigné au monde à la fois la tolérance et l’acceptation universelle. Nous croyons non seulement en la tolérance universelle, mais nous acceptons toutes les religions comme vraies. » L’hindouisme n’a pas une église, un pape, un prophète, un livre saint ou un rituel. Il y en a beaucoup de chacun, et un hindou est libre de choisir parmi les nombreux ou de tout rejeter. Certains érudits ont soutenu que l’on peut être hindou aussi bien qu’un croyant ou un agnostique ou un athée ! Dans ses aspects laïques, l’hindouisme ne prescrit pas un système de mariage ou un système de succession/héritage. Les réformes de la loi hindoue (1955-1956) ont tenté d’instaurer l’uniformité, mais il existe encore aujourd’hui une myriade de variations. L’hindouisme permet à un hindou d’adorer d’autres dieux et saints. Des milliers d’hindous se rendent au sanctuaire de Velankanni, prient au temple d’or d’Amritsar ou rendent hommage au Dargah Sharif à Ajmer. Les historiens ne sont pas d’accord pour savoir si le Sai Baba de Shirdi était musulman ou hindou ; il était peut-être les deux parce qu’il ne voyait aucune différence entre les deux. L’une de ses épigrammes célèbres était Allah Malik (Dieu est roi). Le Dr Wendy Doniger, professeur d’histoire des religions à l’Université de Chicago, qui a étudié le sanskrit et l’ancienne religion indienne pendant plus de 50 ans, a observé : « Les érudits savent depuis des siècles que les anciens Indiens mangeaient du bœuf. Elle a cité des textes tels que Rig Veda et Brahmanas ainsi que Yajnavalkya et MN Srinivas. Actuellement, la plupart des hindous mangent de la viande, du poisson et des œufs, mais pas de bœuf ; de nombreux hindous sont végétariens. Le Dr Doniger souligne également que Gandhiji n’a jamais appelé à l’interdiction de l’abattage des vaches, et le cite comme ayant dit : « Comment puis-je forcer quelqu’un à ne pas abattre de vaches à moins qu’il n’y soit lui-même disposé ? Ce n’est pas comme s’il n’y avait que des hindous dans l’Union indienne. Il y a des musulmans, des parsis, des chrétiens et d’autres groupes religieux ici. Cependant, de nombreux musulmans et chrétiens ne mangent pas de bœuf et de nombreux non-végétariens ne mangent pas du tout de viande rouge.

Je n’ai pas besoin d’Hindutva

Dans son célèbre discours non prononcé (1936) « L’annihilation des castes », le Dr BR Ambedkar, après avoir retracé le conflit entre le Congrès national indien (fondé en 1885) et la Conférence sociale nationale indienne (fondée en 1887), et notant avec regret que le « les réformateurs politiques » avaient vaincu les « réformateurs sociaux », ont posé une série de questions aux « hindous à l’esprit politique », dont les suivantes : « Êtes-vous apte au pouvoir politique même si vous ne leur permettez pas de porter quels vêtements ou ornements ? ils aiment? Êtes-vous apte au pouvoir politique même si vous ne leur permettez pas de manger ce qu’ils aiment ? Ces questions sonnent vrai encore aujourd’hui, mais dans un contexte différent.

Comme M. Tharoor, « Je suis né hindou, j’ai grandi comme tel et je me suis considéré comme tel toute ma vie. » Je fais partie des 81,6 % des hindous qui ont déclaré dans un sondage Pew qu’ils avaient été élevés comme hindous et s’identifient actuellement comme hindous. Je suis satisfait de mon hindouisme et de la simple leçon de Kaniyan Poongunranar « chacun est ma relation ». Pourquoi ai-je besoin d’Hindutva ?

