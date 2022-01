De l’autre côté de l’allée par P Chidambaram : la bigoterie non liée

L’année s’est terminée avec le refus des Missionnaires de la Charité (fondés par Mère Teresa) de recevoir des contributions étrangères pour leur travail caritatif sur une prétendue infraction comptable mineure.

Ils sont d’abord venus chercher les communistes, et je n’ai rien dit —

Parce que je n’étais pas communiste.

Puis ils sont venus chercher les socialistes, et je n’ai rien dit —

Parce que je n’étais pas socialiste.

Puis ils sont venus chercher les syndicalistes, et je n’ai rien dit —

Parce que je n’étais pas syndicaliste.

Alors ils sont venus chercher les Juifs, et je n’ai rien dit —

Parce que je n’étais pas juif.

Puis ils sont venus me chercher –

Et il n’y avait plus personne pour me défendre.

— Martin Niemöller, théologien allemand (1892-1984)

Le samedi 25 décembre, c’était Noël. Avant la fin des célébrations – dans certains endroits bien avant minuit – tous les maux contre lesquels le Christ prêchait ont fait leur apparition. Si l’année s’est terminée sur une note aigre, la nouvelle année a commencé sur une note inquiétante. Les deux dernières semaines ont été un défi pour les chrétiens et les libéraux.

L’année 2021 a vu la mort du père Stan Swamy, un missionnaire chrétien du Tamil Nadu qui a passé toute sa vie parmi les tribus du Jharkhand. Il a été accusé (à tort, à mon avis) d’activité terroriste, traité de manière inhumaine en prison, refusé sous caution même pour des raisons médicales, non jugé et autorisé à mourir. L’année s’est terminée avec le refus des Missionnaires de la Charité (fondés par Mère Teresa) de recevoir des contributions étrangères pour leur travail caritatif sur une prétendue infraction comptable mineure.

Noël souillé

Ce qui s’est passé le jour de Noël était impardonnable, même si les chrétiens sont prêts à pardonner aux fauteurs de troubles « car ils ne savent pas ce qu’ils font ». Considérez simplement les événements récents :

À Ambala, dans l’Haryana, se trouve l’église du Saint-Rédempteur, construite dans les années 1840. Vers minuit, après la fermeture de l’église, deux personnes sont entrées et ont renversé la statue de Jésus-Christ et ont brûlé les figures du Père Noël. Deux jours plus tôt, un groupe était entré dans une église à Pataudi, Gurugram, Haryana, et avait perturbé les prières avec des slogans comme « Jai Shri Ram ».

A Agra, Uttar Pradesh, plusieurs personnages du Père Noël ont été incendiés devant des collèges missionnaires. L’activiste du Bajrang Dal a justifié le vandalisme et a déclaré: « Ils attirent nos enfants en demandant au Père Noël de leur apporter des cadeaux et de les attirer vers le christianisme. » Il a omis de dire que les collèges missionnaires avaient également enseigné de manière désintéressée à des milliers de « nos enfants » pendant plusieurs décennies.

Dans le district de Cachar, dans l’Assam, deux personnes vêtues de safran ont fait irruption dans une église presbytérienne la nuit de Noël et ont exigé que tous les hindous quittent les lieux. Lors d’autres messes de Noël, les militants ont crié des slogans comme « Mort aux missionnaires ».

Fringe devient Mainstream

Au cours de l’année 2021, plusieurs États, notamment le Karnataka, ont adopté ou rédigé des projets de loi anti-conversion destinés aux chrétiens. Il y a peu de preuves que des personnes d’autres confessions, en particulier les hindous, se convertissent au christianisme. Il est clair que les chrétiens sont la cible de l’extrême droite qui est abondamment présente dans le RSS, le BJP et d’autres organisations affiliées au RSS. Ce ne sont plus des éléments marginaux ; ils sont devenus le courant dominant et sont représentés même au conseil des ministres du gouvernement central.

Les musulmans — et maintenant les chrétiens — sont les cibles de ce qu’on appelle le « discours de haine ». Le discours de haine fait partie de la propagation de la haine contre les non-hindous. Il y a six mois, une application appelée « Sulli Deals » a fait son apparition à Delhi et il y a quelques jours, une autre application nommée « Bulli Bai » a fait son apparition à Mumbai. Les applications mettent en ligne des visages de femmes musulmanes aux enchères. Le pseudonyme de Twitter qui faisait la promotion de « Bulli Bai » utilisait des noms à consonance sikh tels que « Khalsa Supremacist », « Jatinder Singh Bhullar » et « Harpal », prédisant peut-être qui sera la prochaine cible des marchands de haine – les Sikhs.

Les musulmans, les chrétiens et les sikhs sont autant indiens que hindous. Ils ont le droit de pratiquer leur religion et, si vous avez lu l’article 25 de la Constitution, le droit de propager leur religion. L’extrême droite conteste leur droit de pratiquer leur religion. C’est inconstitutionnel.

L’ordre du jour de M. Modi

Un échantillon de ce qui est en magasin a été révélé à Haridwar. Extraits des discours :

« Si vous voulez les achever, alors tuez-les… ​​Nous avons besoin de 100 soldats qui peuvent en tuer 20 lakh (c’est-à-dire des musulmans) pour gagner cela » et « Préparez-vous à tuer ou à être tué, il n’y a pas d’autre option… Chaque hindou , y compris la police, l’armée, les politiciens devraient commencer le nettoyage comme cela s’est produit au Myanmar ». C’est plus qu’un discours de haine, c’est un appel au génocide.

Ce ne sont pas des divagations de fous, il y a une méthode dans la folie. M. Hilal Ahmed, dans un article d’opinion (The Indian Express, 6 janvier 2021) a expliqué pourquoi et comment M. Modi a redéfini l’agenda du BJP. Selon M. Ahmed, la catastrophe de Covid, le mouvement des agriculteurs et la crise économique croissante ont contraint M. Modi à « consolider sa position de leader ultime au sein du giron de l’Hindutva ». Le développement et l’hindoutva ne doivent plus être séparés et, à cette fin, l’extrême droite a fait des religions non hindoues (et de leurs croyants) des ennemis du développement, en plus de l’hindoutva.

Les perturbations des fêtes de Noël, les discours de haine et les applications malveillantes n’ont pas suscité un mot de condamnation de la part du Premier ministre. Préparez-vous pour l’avenir, le sectarisme sera délié. Et parle, ou il n’y aura plus personne pour parler à ta place.

