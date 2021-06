De l’autre côté de l’allée : prendre ses responsabilités, consulter, faire des plans, écrit P Chidambaram

Même aujourd’hui, la production et l’approvisionnement réels, par mois, des deux fabricants n’ont pas été divulgués.

L’embrouille de la vaccination a laissé ses empreintes dans l’histoire. Le Premier ministre Modi a corrigé deux erreurs dans son discours télévisé du 7 juin. Je suppose que c’est sa façon de reconnaître les erreurs. De leur côté, les gouvernements des États et l’opposition doivent aller de l’avant. Nous devons nettoyer le gâchis et atteindre les objectifs fixés par les épidémiologistes et les experts de la santé.

Pour mémoire, cependant, il est important de noter les erreurs commises au cours des 15 derniers mois :

Omissions et commissions

1. Le gouvernement central pensait que la première vague de virus serait la seule et que la vaccination pourrait avoir lieu à un rythme tranquille en fonction de l’offre nationale. Il a ignoré les avertissements d’une deuxième vague. De plus, il n’a pas reconnu la nécessité absolue d’une vaccination accélérée.

2. Le gouvernement était trop zélé pour protéger les deux fabricants nationaux et leurs bénéfices ; il a traîné les pieds pour accorder une approbation d’utilisation d’urgence (EUA) à d’autres vaccins et a peut-être activement découragé leurs producteurs de demander une approbation en Inde (par exemple, Pfizer).

3. Le gouvernement n’a passé la première commande auprès du Serum Institute que le 11 janvier 2021, tandis que les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Europe et le Japon avaient passé des commandes aux fabricants en mai-juin 2020. De plus, la commande ne portait que sur des doses de 1,1 crore ! La commande avec Bharat Biotech a été passée plus tard, mais la date et la quantité ne sont pas connues.

4. Malgré la demande du Serum Institute pour une subvention en capital, même pas de paiement anticipé pour la fourniture n’a été versé aux deux fabricants nationaux. Les paiements anticipés n’ont été approuvés (Rs 3 000 cr au SII et Rs 1 500 cr à Bharat Biotech) que le 19 avril 2021.

5. Le gouvernement n’a pas fait une évaluation précise de la production potentielle des deux fabricants nationaux, par mois, au cours des années 2020 et 2021 ; il ne les a pas non plus poussés à augmenter la production. Même aujourd’hui, la production et l’approvisionnement réels, par mois, des deux fabricants n’ont pas été divulgués.

Politique sans consultation

6. Le gouvernement a formulé et mis en œuvre la politique de vaccination unilatéralement sans aucune consultation avec les gouvernements des États. La Cour suprême a jugé que la politique de vaccination était « arbitraire et irrationnelle ».

7. Le gouvernement central a décentralisé l’achat de vaccins et a transféré le fardeau de la vaccination des 18-44 ans aux gouvernements des États. Quoi que ce soit ou qui que ce soit qui a incité la décentralisation, c’était une énorme erreur. Comme annoncé, il n’y a eu aucune offre contre les offres des gouvernements des États. L’approvisionnement a été plongé dans une confusion totale.

8. Le gouvernement a commis une grave erreur en fixant des prix différents pour l’approvisionnement du gouvernement central, des gouvernements des États et des hôpitaux privés. La différence de prix a conduit à la vente de grandes quantités à des hôpitaux privés aux dépens des hôpitaux publics, entraînant une pénurie de vaccins et la suspension de la vaccination dans certains États. La controverse continue de faire rage car le gouvernement a autorisé les hôpitaux privés à facturer jusqu’à Rs 780, 1 145 et 1 410 par dose pour Covishield, Sputnik V et Covaxin, respectivement.

9. L’insistance du gouvernement sur l’application Co-WIN pour l’enregistrement et la vaccination était discriminatoire. La Cour suprême a jugé que l’insistance sur Co-WIN créait une fracture numérique et était discriminatoire.

Mettons ces erreurs de côté. La production et l’approvisionnement en vaccins semblent s’être améliorés. L’importation du vaccin russe, Spoutnik V, a aidé. Le nombre moyen de vaccinations administrées s’est amélioré à environ 30-34 lakh par jour au cours de la semaine commençant le 6 juin. Mais, même à ce rythme, il est possible d’administrer seulement environ 60 crore de vaccinations les jours restants de l’année 2021. Cela sera terriblement inadéquat par rapport à l’objectif d’administrer deux doses chacune à 90-100 crore d’adultes (moins de 5 crore d’adultes ayant reçu deux doses).

Pas la science des fusées

Les prochaines étapes qui doivent être franchies par le gouvernement central avant juin 2021 sont évidentes. Permettez-moi de les lister :

1. Établissez un calendrier de production crédible de chaque fabricant national (deux ou trois ou plus), par mois, entre juillet et décembre 2021. Ajoutez les importations de Spoutnik V. Ajoutez la production, par mois, de tout titulaire de licence qui peut être sous contrat ou sous licence obligatoire pour fabriquer un vaccin.

2. Passez immédiatement des commandes de vaccins approuvés par l’OMS et fabriqués par Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson et Sinopharm. Payer l’avance et convenir d’un calendrier d’approvisionnement. Ajoutez ces nombres à l’offre totale.

3. Assumer l’entière responsabilité de l’approvisionnement en vaccins (le 7 juin, le Premier ministre a accepté d’en acheter 75 %) et les distribuer aux États en fonction des besoins et du rythme de vaccination dans chaque État. Les États doivent être libres de répartir les vaccins entre les hôpitaux publics et privés.

4. Puisqu’il est probable qu’il y aura une pénurie de vaccins contre les besoins, le gouvernement doit déclarer publiquement comment il entend combler l’écart. Si l’écart est infranchissable avant décembre 2021, le gouvernement central, en consultation avec les gouvernements des États, doit redessiner la priorité des vaccinations.

5. Les gouvernements central et étatique doivent maintenir et augmenter l’infrastructure de santé, y compris le nombre de lits d’hôpitaux.

Les cinq étapes ci-dessus ne sont pas sorcier. Ils nécessitent une planification, ce qui semble être un anathème pour le gouvernement Modi après l’abolition de la Commission de planification, mais que d’autres pays font régulièrement. Le gouvernement doit se débarrasser de son animosité envers la planification et nommer un groupe dédié pour anticiper les événements imprévus et faire des plans pour chaque éventualité.

Voyons comment le gouvernement central s’acquitte de la tâche difficile qui lui incombe.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.