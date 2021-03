De l’autre côté de l’allée: retournez, vice-roi de Delhi

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, s’adresse à une manifestation contre le projet de loi 2021 du gouvernement du NCT Delhi (amendement), au Jantar Mantar à New Delhi (image PTI)

La démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, a déclaré Abraham Lincoln. Cela reste la définition la plus simple et la plus complète de la démocratie. Au centre du gouvernement se trouvent le peuple. La démocratie représentative n’est qu’une question de commodité lorsque les nombres sont importants.

L’Inde est un État fédéral. Delhi est la capitale nationale de l’Inde. Il est reconnu que le gouvernement de Delhi doit être différent des gouvernements des États; pourtant, si ce gouvernement doit être un gouvernement démocratique, il doit placer le peuple au centre du gouvernement.

La Cour suprême, en tant qu’interprète final et arbitre de la Constitution, a déclaré dans State (NCT of Dehi) v Union of India: (2018) 8 SCC 501: «L’exercice du pouvoir constituant vise à conférer des pouvoirs démocratiques, sociétaux et politiques sur les citoyens qui résident dans le territoire de la capitale nationale de Delhi qui a obtenu un statut spécial. » La Cour a cité avec approbation Jaganmohan Reddy J qui avait déclaré dans Kesavananda Bharati que la forme démocratique de gouvernement fait partie de la structure de base de la Constitution.

Puissance constituante

Les pouvoirs et les fonctions du gouvernement de Delhi ont finalement été réglés par l’exercice du pouvoir constituant du Parlement. La Constitution de l’Inde a été amendée en 1991 et l’article 239AA a été inséré pour prévoir des «dispositions spéciales concernant Delhi». La communication des griefs et des motifs indiquait clairement que «Delhi devrait continuer d’être un territoire de l’Union et être doté d’une Assemblée législative et d’un Conseil des ministres responsables devant cette Assemblée, dotés des pouvoirs appropriés pour traiter des questions intéressant l’homme ordinaire.»

L’article 239AA utilise des mots et des expressions qui ont acquis un sens dans tous les pays démocratiques. Parmi eux se trouvaient «l’élection directe des circonscriptions territoriales», «l’Assemblée législative aura le pouvoir de légiférer… en ce qui concerne toutes les questions énumérées sur la liste des États ou sur la liste concurrente» et, surtout, «il y aura un Conseil des ministres… avec le ministre en chef à la tête pour aider et conseiller le lieutenant-gouverneur dans l’exercice de ses fonctions… ». La loi de 1991 sur le gouvernement du territoire national a été adoptée en vertu de l’article 239AA pour donner effet aux dispositions contenues dans cet article.

Le chien et la queue

Au cours des 20 dernières années, il y a eu des cas où la queue (LG) a essayé de remuer le chien (le conseil des ministres), mais de telles tentatives ont été réprimées d’une main ferme. Les attitudes ont changé après 2014. Le gouvernement du BJP à Delhi ne pouvait pas tolérer un gouvernement non-BJP à Delhi. En particulier, le Premier Ministre ne pouvait pas tolérer qu’un Ministre principal partage l’espace politique à Delhi. Par conséquent, un effort déterminé a été fait pour ressusciter la controverse longtemps enterrée sur la question de savoir qui détient exactement le pouvoir réel au sein du gouvernement de Delhi.

La tentative a été contrecarrée par la Cour suprême, dans l’affaire État (NCT de Delhi) contre Union indienne. Le 4 juillet 2018, la Cour suprême a déclaré que « le sens de ‘aide et conseil’ employé à l’article 239AA (4) doit être interprété comme signifiant que le lieutenant-gouverneur du NCT de Delhi est lié par l’aide et les conseils de le Conseil des ministres ».

M. Modi est un homme d’un ego considérable (comme je suppose que tous les premiers ministres le sont) et n’abandonne pas sa poursuite de mauvais objectifs. Il a attendu son heure et a choisi de faire grève alors que le pays se concentrait sur des élections cruciales dans quatre États et un territoire de l’Union. Il ne pouvait pas toucher à l’article 239AA parce que la NDA ne dispose pas d’une majorité des deux tiers dans les deux chambres du Parlement; il a donc choisi la moindre option de modifier la Loi de 1991 sur le gouvernement du territoire de la capitale nationale. Se moquant de la Cour suprême, la communication des griefs et des motifs disait que le projet de loi d’amendement avait été présenté «afin de donner effet à l’interprétation faite par la Cour suprême honorable »! En vérité, le projet de loi est une tentative maladroite de renverser le jugement de la Cour suprême.

Manifestement inconstitutionnel

Le projet de loi modifie la loi en stipulant que l’expression «gouvernement» désigne le lieutenant-gouverneur. Ainsi, par définition, la queue est le chien et le chien est la queue! Le projet de loi prévoit également qu ‘«avant de prendre toute mesure exécutive… pour exercer les pouvoirs du gouvernement… l’opinion du lieutenant-gouverneur doit être obtenue sur toutes les questions qui peuvent être précisées…». Par une passe législative, le gouvernement Modi a installé son vice-roi à Delhi!

M. Arvind Kejriwal et ses ministres ont été réduits à des valets de pied à chercher et à porter pour le vice-roi.

M. Kejriwal aurait dû savoir que ce jour arrivait où, lors d’un autre coup d’État constitutionnel, le Jammu-et-Cachemire a été démembré et réduit à deux territoires de l’Union. Pourtant, M. Kejriwal a soutenu cette attaque contre la démocratie au nom du «nationalisme». Aujourd’hui, c’est son jour de compte et d’humiliation. Néanmoins, mes sympathies vont à lui s’il choisit de combattre le gouvernement Modi.

La démocratie en Inde est diminuée chaque jour. Le monde a pris note du fait que l’Inde n’est que «partiellement libre». Le but du BJP est d’établir un régime à parti unique, un Parlement surdimensionné et convaincant, un système judiciaire conforme, des médias officiellement parrainés, des entreprises obéissantes et un peuple asservi qui sera satisfait du progrès matériel. Que l’Inde ne sera pas différente de la Chine. C’est déjà vu de 1935, la loi sur le gouvernement indien de 1935 et «Go Back Simon».

