De l’autre côté de l’allée : un état d’esprit qui porte atteinte aux droits humains, écrit P Chidambaram

Le Premier ministre aurait déclaré : « Ces dernières années, certaines personnes ont commencé à interpréter les droits humains à leur manière, en donnant la priorité à leurs intérêts. Ils constatent une violation des droits de l’homme dans un incident mais ne peuvent pas le voir dans un autre incident de même nature. Un tel état d’esprit nuit beaucoup aux droits de l’homme. Il a tout à fait raison.

En 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH). Le document énonçait les droits et libertés auxquels chaque être humain a droit de manière égale et inaliénable.

Empirer

Le préambule du document capturait la réalité du monde en 1948 et justifiait la nécessité de documenter la DUDH parce que « le mépris et le mépris des droits de l’homme ont entraîné des actes barbares qui ont outragé la conscience de l’humanité… ». Ce qui était vrai en 1948 est vrai en 2021 ; elle s’est peut-être améliorée dans certains pays, mais elle s’est certainement aggravée dans d’autres pays, dont l’Inde.

Commençons par ce qui s’est passé le 3 octobre 2021, au lieu-dit Lakhimpur Kheri dans l’Uttar Pradesh. Les agriculteurs protestaient contre trois lois liées à l’agriculture promulguées par le Parlement – ​​en fait à la hâte. Un convoi de véhicules (dont au moins deux ont été identifiés) conduit à grande vitesse derrière les paysans en marche a fauché quatre manifestants. La violence a suivi. Trois occupants de la voiture ont été rattrapés par la foule enragée et battus à mort. Un journaliste est également décédé. Le véhicule de tête appartenait au ministre d’État (MoS) de l’Intérieur du gouvernement central. Il a été allégué que son fils était l’un des occupants du véhicule.

Les droits de l’homme ont été violés dans l’incident. L’article 19 de la DUDH déclare que « Toute personne a droit à la liberté d’opinion et d’expression ; ce droit inclut la liberté d’avoir des opinions sans ingérence… ». L’article 20 déclare que « toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques ». Les agriculteurs protestataires s’étaient rassemblés pacifiquement et la marche était l’expression de leur opinion sur les lois agricoles. L’article 3 déclare que « toute personne a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». Le véhicule à grande vitesse a tué trois vies instantanément.

Les militants sont des terroristes !

Revenons à 2018 et à un incident à Bhima Koregaon, Maharashtra. Le 6 juin 2018, cinq militants sociaux ont été arrêtés par la police pour incitation à la violence de caste à Bhima Koregaon en janvier 2018. Parmi eux, un avocat, un professeur d’anglais, un poète et éditeur, et deux militants des droits humains. Ils sont toujours en prison ; leurs demandes de libération sous caution ont été rejetées à plusieurs reprises. (Le 28 août 2018, cinq autres militants sociaux ont été arrêtés.)

L’avocat, M. Surendra Gadling, a demandé à être autorisé à étudier « le droit informatique et les droits de l’homme ». Sa demande a été rejetée. La professeure d’anglais, Mme Shoma Sen, après un an de plainte, s’est vu attribuer une chaise dans sa cellule. Malgré son arthrite, elle a été forcée de dormir sur un mince matelas par terre. Dans les premiers mois, elle a été détenue avec des condamnés. Le militant des droits de l’homme, M. Mahesh Raut, s’est vu refuser les médicaments ayurvédiques apportés par sa famille pour sa colite ulcéreuse. Le poète et éditeur, M. Sudhir Dhawale, n’a pas été autorisé à rencontrer ses collègues et amis parce qu’ils ne sont pas parents par le sang.

Le 2 janvier 2021, un journaliste,

M. Prateek Goyal, a documenté 16 violations de la loi dans la procédure pénale contre l’accusé dans l’affaire Bhima Koregaon. Ceux-ci comprenaient des excès flagrants tels que des perquisitions et des saisies sans mandat; emmener un prisonnier sans ordre de renvoi en transit ; refus d’un avocat du choix du prisonnier; refus de l’Etat de prendre en charge les frais d’hospitalisation d’un détenu ; refus de fournir des rapports médicaux à un détenu; refus d’une chaise percée à un détenu souffrant d’arthrite ; refus d’un pull à manches longues; refus des livres de Swami Vivekananda ; retrait arbitraire de l’affaire de la police du Maharashtra et son transfert à l’Agence nationale d’enquête (sous le gouvernement central, chargée d’enquêter sur les actes et crimes terroristes) deux jours après qu’un nouveau gouvernement a remplacé le gouvernement BJP au Maharashtra ; refus de libération conditionnelle à un détenu d’assister aux funérailles de sa mère ; etc.

Punition avant le procès

Les articles pertinents de la DUDH se lisent, entre autres, comme suit :

Article 5 : Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 9 : Nul ne peut faire l’objet d’arrestation, de détention ou d’exil arbitraires.

Article 10 : Toute personne a droit en pleine égalité à un procès équitable et public par un tribunal indépendant et impartial, dans la détermination de ses droits et obligations et de toute accusation pénale portée contre elle.

Article 11 : Toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit d’être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie dans un procès public.

Autant que je sache, au cours des trois dernières années, le Premier ministre n’a pas dit un mot sur les droits de l’homme des prisonniers dans l’affaire Bhima Koregaon ni sur le retard prolongé dans même la formulation des charges, dans une affaire poursuivie par l’agence dont il a la charge, la NIA. Inutile de dire que le procès n’a pas commencé.

Je suis tout à fait d’accord avec le premier ministre lorsqu’il a dit : « Un tel état d’esprit nuit beaucoup aux droits de l’homme.

