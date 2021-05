De l’autre côté de l’allée : une plus grande calamité nous attend, écrit P Chidambaram

Le taux de mortalité total (TFR) en mai était passé à 2% et chaque personne infectée a prié pour qu’elle ne fasse pas partie des morts.

Si vous pensiez que la deuxième vague de COVID-19 était la pire crise à laquelle vous serez confronté au cours de votre vie, vous pourriez être déçu. L’expérience COVID-19 a été mauvaise pour la personne infectée et sa famille. Qu’elle soit asymptomatique ou présentant des symptômes légers et isolée à la maison ou dans un centre de soins COVID ou hospitalisée ou sous oxygène ou sous ventilateur ou en soins intensifs, chaque personne infectée a vécu cette expérience avec la peur de la mort. Le taux de mortalité total (TFR) en mai était passé à 2% et chaque personne infectée a prié pour qu’elle ne fasse pas partie des morts.

L’expérience de vivre dans un monde touché par une pandémie a été tout aussi mauvaise pour ceux qui n’avaient pas été infectés. Quand chaque jour apporte de mauvaises nouvelles au sujet d’un membre de la famille ou d’un ami ou d’une connaissance ou quelqu’un que l’on a admiré, la question « Est-ce que mon tour viendra et quand ? a hanté tout le monde. L’expérience a été particulièrement mauvaise pour les médecins, les infirmières, les ambulanciers paramédicaux et le personnel hospitalier. Beaucoup sont morts avec leurs bottes, plongeant leurs familles dans le chagrin et l’incertitude.

L’expérience de Covid-19 a été mauvaise pour le Premier ministre, le ministre de la Santé de l’Union, d’autres ministres et bureaucrates. Ils le savent et vous le savez, donc je ne m’étendrai pas.

Pire, c’est certain

Cependant, il y a une chose à propos de l’avenir qui n’est plus incertaine. Il s’agit de la situation économique de la population du pays. Ce sera pire qu’il ne devrait l’être, les inégalités augmenteront et la grande majorité de la population sera plus pauvre, plus endettée et malheureuse.

Les estimations NSO du PIB à prix constants pour les trois dernières années étaient (en crore) :

2018-19 : 140 03 316 roupies

2019-20 : 145 69 268 roupies

2020-21 : Rs 134 08 882

Selon le NSO, en 2019-2020, le PIB n’a augmenté que de 4% (année pré-pandémique), mais en 2020-21, il a baissé de 8% (première année de pandémie). Nous sommes maintenant dans la deuxième année pandémique et avons été témoins d’un nouveau pic d’infections en un jour (4,14,280) et d’un nouveau pic de décès en un jour (4 529). Les cas actifs actuels sont de 24 23 829. À l’avenir, en 2021-2022, le PIB augmentera-t-il, stagnera-t-il ou diminuera-t-il ? Les estimations jusqu’à présent ne sont pas encourageantes, à l’exception, bien sûr, de l’estimation publiée par le gouvernement. Alors que beaucoup estiment encore une croissance positive, certains économistes sont sceptiques. Le mieux que nous puissions faire est de supposer une croissance nulle en 2021-2022 et d’espérer que le résultat final sera meilleur.

La sortie perdue

La performance du PIB, en termes quantitatifs, éclairera mieux la situation. Nous avons perdu une production potentielle d’environ Rs 2,8 lakh crore en 2019-2020. Nous avons perdu Rs 11 lakh crore de production (réelle) au cours de la première année de la pandémie (2020-21). En supposant une croissance nulle, le PIB à prix constants restera à Rs 134 lakh crore en 2021-2022. Étant donné que l’Inde devrait être une économie en croissance, et en supposant une croissance potentielle modeste de 5%, il y aura une perte de production théorique de Rs 6,7 lakh crore qui aurait dû être ajoutée au PIB. Ces chiffres s’ajoutent à une perte de production de Rs 20 lakh crore en trois ans.

Une telle ampleur de pertes de production en trois ans signifiera la perte d’emplois, la perte de revenus/salaires, la perte d’épargne, la perte de logement, la perte d’investissement, la perte d’éducation, la perte de soins de santé et bien d’autres pertes. Le CMIE a rapporté que le taux de chômage au 26 mai 2021 était de 11,17 % – 13,52 % (urbain) et 10,12 % (rural). Nous avons perdu près d’un crore d’emplois salariés en 2020-2021. Dans la deuxième vague qui s’est étendue aux zones rurales, le nombre d’emplois dans les petites villes et villages sera touché. Les données indiquent également qu’il y a une migration à grande échelle des zones urbaines vers les zones rurales et une augmentation d’environ 90 lakhs d’emplois dans le secteur agricole : il ne peut s’agir d’emplois réguliers dans un secteur déjà surchargé de travailleurs. Par ailleurs, la perte d’emploi se produit lorsque le taux d’activité a baissé (source : CMIE).

Plus sont pauvres

La perte d’emplois entraînera une perte de revenus/salaires. Le bulletin de la RBI pour mai 2021 parle d’un “ choc de demande ”, d’une réduction des dépenses discrétionnaires et d’une accumulation de stocks. Il y a des preuves dans chaque rue du marché. M. Mahesh Vyas, directeur général du CMIE, a déclaré que 90 pour cent des familles ont vu leurs revenus baisser au cours des 13 derniers mois. Un rapport de recherche publié par l’Université Azim Premji a déclaré que les ménages ont fait face au choc en empruntant et en vendant des actifs et en réduisant leur consommation alimentaire. Une autre enquête de l’Université a montré que les ménages les plus pauvres ont contracté les prêts les plus importants par rapport à leurs revenus.

En mai 2021, l’Université Azim Premji a également signalé que 23 millions de personnes supplémentaires avaient été poussées sous le seuil de pauvreté de 375 roupies par jour. Cela a presque complètement inversé le nombre de 27 millions de personnes sorties de la pauvreté entre 2005 et 2015 (source : Banque mondiale).

Dans l’ensemble, il est assez clair que les principaux indicateurs d’une économie saine sont négatifs. Les conditions économiques auront un impact négatif sur les moyens de subsistance et, en conjonction avec la pandémie, sur des vies. C’est une situation que je qualifierais de plus grande calamité qui nous attend en 2021-2022.

