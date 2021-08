De l’avion militaire à l’avion civil – HAL s’apprête à entrer sur le marché de l’aviation civile

Après la réussite de ces tests, l’avion deviendra utilisable. (Image : HAL)

La semaine dernière, la société publique Hindustan Aeronautics Limited (HAL) a annoncé qu’elle avait effectué avec succès des essais au sol et de roulage à basse vitesse d’un avion commercial « Hindoustan -228 ». Cet essai réussi est pour la `Certification de Type’ par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC). Comme cela a été signalé précédemment, après l’abandon du programme de développement d’avions Saras de 14 places en 2009, il s’agit de la deuxième tentative de HAL de développer des avions civils, le Hindustan-228 ou le Do-228 de 19 places.

Avion militaire à avion civil

Jusqu’à présent, la société s’est concentrée sur la construction d’avions pour l’Indian Air Force (IAF) depuis près de six décennies, notamment l’Hindustan Trainer-2 et sa variante, l’Hindustan Propulsion Trainer 32 (HPT-32). Et plus récemment, il a remporté avec succès un contrat majeur pour 83 avions de combat légers (LCA) pour l’IAF.

Hindustan-228 ou le Do-228 est pour la première fois qu’une entreprise en Inde a produit un avion pour le marché commercial du transport civil.

Pourquoi le programme Saras a-t-il été suspendu ?

Le Laboratoire national d’aéronautique (NAL) a mis de côté le programme de développement de l’avion Saras à 14 places car il y avait de multiples problèmes dans son développement. Et il a dû être abandonné à la suite d’un accident majeur qui a tué trois pilotes d’essai en 2009.

Division HAL à Kanpur et avions Hindustan-228 (VT-KNR)

La division des avions de transport basée à Kanpur a été identifiée pour travailler sur les avions civils et a travaillé sur Hindustan -228. Cette division a été responsable des avions de transport et d’entraînement pour ses clients de la défense et de la sécurité.

Selon les responsables de HAL, de tels petits avions civils vont être d’une immense aide dans le programme du système de connectivité régionale (UDAN) du pays. Cet avion peut être utilisé à la fois par les autorités civiles et les autorités étatiques peuvent utiliser cet avion indigène pour leur connectivité intra et interétatique. Et toute la formation, la logistique et la maintenance seront assurées par la HAL.

Cela peut également être utilisé dans de nombreux autres rôles, notamment l’ensemencement des nuages, les sports d’aventure comme le saut en parachute, l’ambulance aérienne, le transport de passagers, la surveillance aérienne et bien plus encore.

L’avion capable de voler de nuit aura une vitesse de croisière maximale de 428 km/h et une autonomie de 700 km/h. L’entreprise est également impatiente d’exporter cet avion civil vers les pays voisins comme le Népal.

Selon des rapports dans le cadre du programme UDAN, il est prévu de créer 1 000 nouvelles routes aériennes et de créer également 100 nouveaux aéroports. Et deux manifestants civils du Do-228 de 19 places devraient être déployés dans le Nord-Est et UP.

En savoir plus sur l’Hindustan-228

Cet avion est basé sur le châssis dominant de l’avion de transport de défense allemand Dornier 228 qui est déjà utilisé par les forces de défense. L’année dernière, en février, en marge de la DefExpo de Lucknow, HAL avait reçu de la DGCA le document de modification de l’avion civil modernisé HAL Do-228.

Les deux Do-228 civils qui devraient être déployés dans le cadre de l’initiative UDAN ont une masse maximale au décollage de 6200 kg. Cela doit être encore modifié pour réduire le poids à environ 5700 kg pour qu’il puisse voler dans la catégorie Licence de pilote professionnel.

Cet avion civil modernisé est équipé d’un cockpit numérique. Cela devrait fournir des informations précises; garantissent des lectures plus précises et des affichages de données ergonomiques avec des boucles de rétroaction et une capacité d’auto-contrôle pour alerter les pilotes en cas d’urgence.

Cet avion a déjà rempli l’exigence d’un avion de transport léger (LTA) pour les forces armées indiennes.

Jusqu’à présent, la division Kanpur de HAL a produit 125 Dornier 228 sous licence depuis 1983. Et en 2017, le 26 décembre 2017, la DGCA a autorisé le Do-228 à être utilisé pour des vols civils.

Plus tôt cette année en mai, le premier essai au sol du premier prototype de l’avion a été effectué et dans le cadre des célébrations du 75e anniversaire de l’indépendance, les essais au sol et les essais de roulage à basse vitesse de l’avion ont été effectués pour la certification de type par la DGCA.

Ces tests sont importants car, selon le président de HAL, R Madhavan, l’accent est mis sur l’obtention de la certification internationale. « Après l’agrément DGCA, la certification internationale a été reprise en parallèle. Et bientôt, nous allons faire un essai à grande vitesse et certifier l’avion. »

Après la réussite de ces tests, l’avion deviendra utilisable.

Quel est l’état actuel du programme Saras ?

En 2017, le gouvernement a demandé à NAL de relancer l’avion Saras Mk2 de 14 places dans le cadre du programme UDAN.

Pourquoi le programme a-t-il été relancé?

L’analyse de l’accident a révélé que l’accident s’est produit non pas en raison d’une défaillance technique mais de défaillances procédurales.

L’avion bi-turbopropulseur qui a commencé à alimenter le marché croissant de l’aviation civile en Inde a été lancé pour la première fois dans les années 1990. Le premier prototype du Saras a volé le 29 mai 2004 et pesait près de 993 kg sur un poids proposé de 4125 kg. Et à cette époque, il avait effectué 125 vols. Il y a eu un changement de moteur qui a permis de minimiser le poids du deuxième prototype, et après d’autres modifications, le troisième prototype était plus proche de la barre des 4125 kg avant de s’écraser.

