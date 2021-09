De LeBron James – YouTube Originals annonce le documentaire « I Promise »

James Lebron

*YouTube Originals a annoncé aujourd’hui “Je promets,” un long métrage documentaire du réalisateur primé Marc Levin, qui raconte l’histoire de James Lebron‘ pour combler l’écart de réussite dans sa ville natale d’Akron, dans l’Ohio, à travers les yeux d’étudiants inspirants qui redéfinissent les attentes de leur avenir. Le film sera présenté le jeudi 28 septembre à 12 h HE / 9 h HP sur la chaîne YouTube Originals.

Le documentaire, présenté en avant-première au Festival Tribeca 2021, présente un aperçu approfondi de la première année universitaire à l’intérieur de l’école révolutionnaire I Promise, qui a ouvert ses portes en 2018. Les téléspectateurs pourront explorer les épreuves, les triomphes et les impact qui change la vie du personnel de l’école, des élèves et des familles travaillant ensemble dans un environnement éducatif unique, axé sur la famille, qui englobe les traumatismes et les défis auxquels de nombreux habitants d’Akron sont confrontés. Le film offre un regard intime sur le plan de l’école pour un nouveau modèle d’éducation publique urbaine – une approche holistique axée sur les STIM dirigée par l’amour et l’apprentissage social et émotionnel infusé de la philosophie «We Are Family» de la LeBron James Family Foundation. En ouvrant les portes des premiers défis et apprentissages de l’école I PROMISE, le film existe pour fournir des idées et des outils que les étudiants et les éducateurs de toutes les communautés du pays peuvent mettre en œuvre dans leurs salles de classe et au-delà.

“I Promise” est réalisé par Marc Levin avec les producteurs exécutifs LeBron James, Maverick Carter, Jamal Henderson, Philip Byron, Nicholas Lopez, Marc Levin, Dan Levin, Catherine Cyr et Josh Gold. LeBron James et Maverick Carter seront les producteurs exécutifs du documentaire avec leur conglomérat médiatique The SpringHill Company. Le réalisateur de « I Promise », Marc Levin, sera également producteur exécutif aux côtés de Jamal Henderson, Philip Byron, Nicholas Lopez, Daniel B. Levin, Catherine Cyr et Josh Gold. Le film est une production Blowback Pictures en association avec RYOT Lab et LeBron James Family Foundation. Susanne Daniels est responsable mondiale du contenu original pour YouTube. Nadine Zylstra est responsable de la famille, de l’apprentissage et de l’impact pour YouTube Originals, tandis que Zoe Di Stefano supervise également “I Promise” pour YouTube Originals.

« I Promise » rejoint une liste croissante de projets d’apprentissage et d’impact, y compris la nouvelle liste de programmes axés sur la durabilité à venir : « Seat at the Table », avec David Attenborough et le créateur Jack Harries, « Stay Wild » (titre provisoire) de Brave Wilderness en partenariat avec Appian Way et Madica Productions, « Shut It Off ASAP » (titre provisoire) d’AsapSCIENCE et B17 Entertainment ; en plus des projets lancés par le #YouTubeBlack Voices Fund visant à investir intentionnellement dans des programmes comme « Bear Witness, Take Action 2 », qui a poursuivi le mouvement sur la justice raciale pour évoquer le changement et protéger les vies noires ; « Resist », une série documentaire du cofondateur de Black Lives Matter, Patrisse Cullors ; et “Barbershop Medicine” visant à remettre le “public” dans la santé publique et à explorer l’impact de la race et du statut socio-économique sur les soins de santé et la longévité.

YouTube Originals comprend une mini-série primée aux Emmy Awards « Create Together », une série animée par Joseph Gordon-Levitt présentant les créations de personnes ordinaires collaborant pour faire de l’art ; L’émission spéciale “Créateurs pour le changement sur l’éducation des filles avec Michelle Obama”, lauréate d’un prix Daytime Emmy, où des créatrices YouTube, telles que Liza Koshy, s’assoient avec l’ancienne Première dame Michelle Obama et la Fondation Obama pour discuter de l’état de l’éducation des filles dans le monde ; « Glad You Asked » nominé aux Emmy ; qui explore des sujets motivés par notre curiosité pour le monde qui nous entoure ; et « Retro Tech », la série nominée aux Emmy Awards qui explore les promesses technologiques du passé.

À propos de YouTube Originals :

YouTube Originals est une série primée, des émissions spéciales et des événements en direct pour les deux milliards d’utilisateurs mensuels actifs de YouTube qui divertissent, inspirent, connectent et éduquent le public grâce à des histoires authentiques de créateurs, d’artistes musicaux et de célébrités YouTube. En exploitant la communauté mondiale croissante de la plate-forme, les capacités des produits d’engagement des fans et le contenu innovant, YouTube Originals amplifie les aspects les plus populaires et les plus uniques de YouTube. Les fans peuvent découvrir le contenu YouTube Originals gratuitement via la plate-forme YouTube standard (pris en charge par la publicité) ou via un abonnement payant à YouTube Premium, qui ajoute du contenu sans publicité, bonus/exclusif et un accès rapide à une programmation sélectionnée. YouTube Originals est disponible dans plus de 100 pays à travers le monde. Tenez-vous au courant des dernières nouvelles de YouTube en visitant le blog officiel de la plate-forme mondiale à l’adresse https://blog.youtube/.

À propos de la société SpringHill :

The SpringHill Company est une entreprise mondiale de consommation et de divertissement créée pour permettre à chaque individu de se dépasser. The SpringHill Company réunit trois marques construites par LeBron James et Maverick Carter : UNINTERRUPTED, la marque de produits de consommation et de médias d’autonomisation des athlètes, lauréate des Sports Emmy, SpringHill Entertainment, la marque de production cinématographique et télévisuelle scénarisée et non scénarisée et The Robot Company, la marque et la culture Conseil. Avec une équipe dynamique et diversifiée engagée à créer le contenu, les divertissements et les produits les plus inspirés par la culture, The SpringHill Company est conçue pour être la marque déterminante pour une nouvelle génération.

À propos de Marc Levin :

Marc Levin est un cinéaste indépendant primé qui se consacre à raconter des histoires fortes et vraies dans un style unique et authentique. Il a remporté quatre prix Emmy®, quatre prix duPont-Columbia, le Peabody Award, le Grand Prix du Jury à Sundance et la Caméra d’Or au Festival de Cannes, entre autres. Les faits saillants incluent: Slam, son succès de festival en petits groupes; Brick City, la série documentaire révolutionnaire sur la ville de Newark, New Jersey et son charismatique maire Cory Booker.

À propos de la Fondation de la famille LeBron James :

S’engageant à redéfinir la communauté et à bâtir des familles plus fortes, la LeBron James Family Foundation investit son temps, ses ressources et sa passion dans la création d’un changement générationnel pour les enfants et les familles en mettant l’accent sur l’éducation et les initiatives éducatives parascolaires. Avec son programme fondamental I PROMISE, LJFF sert plus de 1 500 élèves et toute leur famille en leur fournissant les ressources fondamentales, les soutiens enveloppants et les programmes familiaux dont ils ont besoin pour réussir à l’école et au-delà.

En 2018, la Fondation a intégré tous ses programmes et interventions académiques axés sur la famille dans l’école révolutionnaire I PROMISE, qui a créé un nouveau modèle d’éducation publique urbaine.

La Fondation a mis en place des ressources supplémentaires, notamment l’enseignement supérieur et le soutien familial à l’Institut I PROMISE, des logements de transition au village I PROMISE, des logements abordables à plus long terme au prochain I PROMISE Housing, une formation professionnelle et des programmes de santé financière à House Three Thirty, et plusieurs supports pratiques entre les deux.

Ces ressources qui changent la vie, combinées à la philosophie « Nous sommes une famille » de la Fondation, redéfinissent à quoi ressemblent une famille et une communauté. Pour en savoir plus sur notre histoire, visitez https://www.lebronjamesfamilyfoundation.org.

