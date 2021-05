De l’éducation de l’enfant à la retraite, voici de bons conseils pour épargner en vue de différents objectifs de vie

Pour les objectifs à long terme, les fonds communs de placement en actions, de préférence par le biais de l’investissement SIP, aident l’investisseur.

Gérer les budgets des ménages sans aucun problème a toujours été un bastion des femmes au foyer. Gérer les dépenses du ménage n’a jamais été sorcier pour eux. Ce qu’ils font généralement, c’est simplement créer des têtes de coûts distinctes et leur affecter des fonds. De même, atteindre les objectifs de la vie peut se faire facilement grâce à la création de portefeuilles séparés plutôt que d’essayer d’atteindre tous vos objectifs en une seule fois.

La nécessité de créer des portefeuilles distincts est due au fait que tous vos objectifs ne se concrétiseront pas en même temps. Et, pour atteindre des objectifs à différentes étapes de la vie, vous devez investir dans différentes classes d’actifs pour atteindre ces objectifs. Par exemple, l’objectif d’achat d’une maison pourrait être de 3 à 5 ans, tandis que l’éducation des enfants pourrait être de 10 ans. De même, les frais de mariage d’un enfant pourraient devoir être couverts environ 18 ans plus tard. De même, la retraite pourrait être de 30 ans à l’horizon. Si le nombre d’années pour différents objectifs n’est pas le même, vous devez investir dans différents actifs.

L’idée est d’abord d’identifier les objectifs puis en fonction de leur horizon, de choisir d’investir dans différentes classes d’actifs. Certains des actifs de dette populaires sont les dépôts bancaires fixes, les fonds communs de placement de dette et d’autres placements à revenu fixe tels que les plans d’épargne postaux, etc. Ils sont principalement destinés à la préservation du capital. De même, certains des actifs populaires et communs en actions sont les actions, les fonds d’actions, les fonds d’actions d’Ulips et de NPS.

Lorsque les objectifs sont plus éloignés, vous avez le temps de prendre des risques sur des actifs volatils tels que les actions. Pour les objectifs à long terme, par conséquent, les fonds communs de placement en actions, de préférence par le biais de l’investissement SIP, aident l’investisseur. Pour les objectifs à moyen terme, vous devez toujours prendre un élément de risque et investir une partie des fonds dans des fonds communs de placement hybrides ou équilibrés. Et, lorsque les objectifs sont dans les trois ans, il n’y a guère de temps pour prendre des risques. Pour de tels objectifs, il est suggéré d’investir dans des fonds de dette tels que des fonds liquides et des fonds communs de placement à court terme.

Avant même de commencer à investir pour atteindre vos objectifs, gardez en place un fonds d’urgence égal à environ 6 mois de dépenses du ménage. Cela vous aidera à faire face à une situation d’urgence sans puiser dans vos investissements. Utilisez des dépôts fixes bancaires ou des fonds communs de placement liquides pour placer de l’argent à des fins d’urgence.

Si votre objectif est d’organiser le versement initial d’un prêt immobilier, dans environ 3 à 5 ans, alors les fonds équilibrés ou les fonds hybrides font l’affaire. Les fonds équilibrés ou hybrides, comme leur nom l’indique, allouent les actifs de leur portefeuille à la fois aux actions et à la dette, gérant ainsi les risques.

Il vaut mieux avoir des portefeuilles éducatifs distincts pour chaque enfant. Cependant, si la différence d’âge entre les enfants n’est pas grande, il ne devrait pas y avoir de différence dans la stratégie pour le premier et le deuxième enfant.

De plus, gardez des portefeuilles d’investissement dans l’enseignement supérieur séparés pour chaque enfant. Vous pouvez investir dans des fonds communs de placement d’actions diversifiés (principalement à grande capitalisation), des régimes d’assurance en unités de compte pour enfants, des fonds négociés en bourse sur l’or (ETF) et des fonds à grande capitalisation, entre autres.

Si vous avez investi dans l’immobilier pour financer l’enseignement supérieur de votre enfant, n’attendez pas que l’objectif soit proche. Vendez plutôt lorsque les prix sont élevés même si l’objectif est encore dans quelques années et investissez le produit dans des options d’investissement à faible risque. Comme il s’agit d’un actif très illiquide dans le meilleur des cas, il faut un certain temps pour obtenir le bon prix.

Si vous êtes jeune, vous avez plus de temps à vos côtés et votre portefeuille de retraite peut donc être un peu plus dynamique. Construisez une base avec 2 ou 3 programmes de fonds communs de placement d’actions diversifiés et des fonds de moyenne capitalisation performants. Inutile de dire que les SIP devraient être l’approche.

