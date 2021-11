De l’espoir au ridicule : les Celtics, un projet à la dérive

Les Celtics ne font pas le plein. La catastrophe de l’an dernier, qui a porté un coup presque fatal au projet, continue son cours sans que personne ne puisse l’arrêter en début de saison qui, évidemment, c’est encore un début de saison, mais cela confirme les pires présages et donne une continuité à la dynamique négative dans laquelle le projet est plongé depuis l’élimination dans la bulle d’Orlando. Ou peut-être d’avant, quand Kyrie Irving a fait des ravages sur un chemin qui semblait se diriger vers la lutte pour le ring mais qui est resté sur la route. Il y a toujours place à l’amélioration, à la correction et à l’évolution, mais les années passent sans résultats et la montée progressive a été remplacée par une chute vers une situation ignominieuse. Le sentiment est que la dérive est inévitable et change, qui se sont produits dans la structure seulement en partie et qu’ils n’aient pas été transposés sur le terrain de jeu, ils n’ont pas eu d’effet immédiat.

Il est évident que le temps peut finir par redresser la situation. Mais le temps, dans une NBA qui n’attend personne, touche à sa fin. La patience des fans est de moins en moins, les opportunités volent et la capacité de corriger le cours devient petite au fur et à mesure que les jours, les mois et à ce stade, les années passent également. Brad Stevens, mécontent du travail de Danny Ainge, a changé de bancs pour des bureaux et a entamé une reconstruction dans le cadre de la reconstruction d’ici deux ans : dans cette première, l’objectif est de nettoyer les contrats (Kemba Walker), de mettre un nouvel entraîneur (Ime Udoka ) et préparez tout pour la prochaine agence libre, où il cherchera à porter le coup de grâce et où sa capacité de prise de décision sera vraiment vue. Mais à quel point pouvez-vous vous permettre d’être cette année ?

Là est la vraie question. Le début de saison des Celtics est embarrassant : 2-5 initial, défaites face à des adversaires théoriquement plus faibles, mauvaises décisions d’un entraîneur débutant et, surtout, une absence totale de chimie. Ce qui a toujours caractérisé la célèbre (et tant désirée) fierté verte brille désormais par son absence dans un groupe lâche, dans une recherche constante d’un site introuvable. Celui qui est arrivé de manière enviable et méritoire à ces finales de Conférence en 2017 et, surtout, 2018, mais dont les frictions, Kyrie à travers, ont explosé dans la bulle d’Orlando. Problèmes avec Gordon Hayward, l’œil droit de Stevens, excès d’un Marcus Smart qui est toujours une bombe sur le point d’exploser et un jeu de plus en plus monopolisé par Jayson Tatum et surtout Jaylen Brown.

Quand rien ne marche

Les Celtics sont tombés dans leur duel inaugural contre les Knicks, avec des éclairs et des défauts, mais dans une défaite en prolongation qui est acceptable dans un début toujours compliqué et qui ne sert pas à tirer trop de conclusions. Derrière cela, battre dans le jardin devant quelques rapaces en décomposition théorique, mais ils ont hâte et, avec Nick Nurse, ils peuvent faire la guerre à n’importe qui ; deux victoires consécutives contre les Rockets et les Hornets, et deux défaites contre les Wizards qui les ont achevés à Boston et Washington, le dernier avec un 2 sur 26 en triple. Et les sept premiers matchs se sont forgés avec une nouvelle défaite, cette fois contre les Bulls émergents, toujours au Jardin, avec une très mauvaise défense (128 points reçus) et déclarations croisées à la fin de la réunion sur la façon dont Tatum et Brown monopolisent le jeu et les dégâts causés par l’absence de distributeur, un autre talon d’Achille depuis le début du projet. Un qui n’a pas été entièrement résolu depuis le départ de Rajon Rondo pour Dallas et qui a été forgé avec des bases avec un profil plus marqué : Isaiah Thomas, Kyrie Irving, Terry Rozier ou Kemba Walker sont les meilleurs (et les plus clairs) exemples.

En ce moment, les Celtics sont à la douzième place de la Conférence Est, qui a gagné du terrain par rapport aux années précédentes et a une énorme concurrence et plusieurs candidats pour les finales et, pourquoi pas, le ring. Il ne vaut plus la peine de spéculer comme en d’autres occasions : Maintenant, tout ce que vous perdez au début de l’année coûtera cher pour revenir en arrière. Et atteindre, non seulement la huitième place, mais la dixième qui donne accès au play-in, peut sembler très compliqué pour une équipe qui en ce moment a un énorme manque de synchro et qui voit le mois de février, celui des échanges de dernière minute et stress du marché, encore loin. Le séjour d’Udoka si les choses ne sont pas arrangées peut être éphémère même dans une franchise qui a pour loi fondamentale, presque une tradition, le fait de prendre soin de son peuple. Mais quand l’impatience s’empare des gens et que les résultats ne viennent pas, les traditions deviennent bientôt de simples directives que vous sautez dans un empressement à réagir Devant ce vent qui vient face à face et ne te laisse pas avancer.

Les données

Parmi toutes les mauvaises choses que les Celtics ont cette année, la défense est tout simplement ridicule. Avec cinq prolongations derrière lui (deux contre les Knicks, une contre les Hornets et deux de plus lors de son passage à Washington) les statistiques sont constituées, mais les 119,7 points qu’ils reçoivent par nuit en font la pire défense de la NBA avec près de cinq points d’écart avec le deuxième pire, Les frelons de LaMelo Ball (qui, d’autre part, vont 5-3 et septièmes de l’Est). De plus, les verts sont la dixième équipe qui tente le plus de triples de la compétition (presque 40) et ne marque que 33,7% ; Ils sont les huitièmes avec le plus mauvais pourcentage de field goal (un peu plus de 43%) et ceux avec le plus de fautes personnelles (plus de 22 par match). Et ils ont la sixième pire note nette (-5,5). Dans ce chiffre, ils ne sont que pires qu’eux Pelicans, Rockets, Magic, Pistons et Thunder. Côtoyer les pires de la Ligue dans n’importe quelle statistique est exagéré, même au début de la saison. Et les dépasser, par exemple en points reçus, est encore pire.

Et en attendant les Celtics permettent à leurs rivaux de tirer avec près de 46% en tirs sur le terrain et 37% en triples, además de permitir una media de 52,3 rebotes por duelo, la segunda peor marca de la NBA y un dato que demuestra que los problemas en la zona no se han resuelto con la llegada de un Al Horford dos años más mayor que cuando se il a été. Williams ne fonctionne que par intermittence, l’insurmontable Marcus Smart est toujours remis en question et Brown (26,7) et Tatum (25,7), en moyenne plus de 10 points de plus que le suivant sur la liste, un Horford qui n’est pas précisément le problème même s’il n’est pas celui d’antan (14,4+ 10,4 pour lui). Bien sûr, Brown réalise en moyenne 2,5 passes décisives et Tatum 3,7, des chiffres très bas pour autant de temps passé sur le ballon. Seul Dennis Schröder (6,4) passe 5, et son adaptabilité est similaire à ce qu’il avait dans les Lakers. Autrement dit : marge de progression ce parcours, mais date d’expiration pour un projet qui aura besoin de vrais mouvements en février et surtout l’été prochain. Bien sûr, si vous y faites face sans même avoir marché sur les playoffs… Quoi qu’il en soit. La fierté verte est perdue et les Celtics manquent à l’appel. Et une bague dans 35 ans. Presque 36. Il y a ça.