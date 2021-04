De l’espoir pour Marc Márquez face au Portugal

08/04/2021 à 21:28 CEST

Retour de Marc Márquez aux pitas de la Coupe du monde Le MotoGP semble plus proche que jamais. Le nom du pilote Cervera est sur la liste de ceux qui devront consulter des médecins jeudi prochain avant GP du Portugal, tel que rapporté par Gazzetta dello Sport. Dans cette revue, les pilotes convoqués recevraient le «OK» -si tout va bien- pour pouvoir disputer la prochaine course de la catégorie la plus élevée. Outre le huit fois champion du monde, ils rencontreront également Iker Lecuona et Jack Miller.

Cependant, et même recevoir le «OK», cela ne signifie pas que Marc Márquez est à 100%. En fait, Vous devrez d’abord consulter les médecins qui ont effectué votre troisième et dernière opération sur votre humérus en décembre. Ce sont eux qui devraient lui donner le feu vert. Mais, revenant à l’examen du 12 avril prochain, il s’agirait de quelque chose de formel et qui sera fait à tous les pilotes qui viennent d’une blessure ou d’une opération chirurgicale.

Pour sa part, Marc Márquez a clairement fait savoir à travers ses réseaux sociaux qu’il souhaitait revenir le plus rapidement possible.