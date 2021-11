De l’explosion de Covid en Europe à une nouvelle vague de Delta, le scientifique en chef de l’OMS explique les tendances mondiales de la couronne – les détails ici

Les inquiétudes de Swaminathan surviennent au milieu de la possibilité inquiétante d’une troisième vague de COVID en Inde (Photo: .)

La scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé, Soumya Swaminathan, a déclaré mercredi que le monde devait intensifier sa campagne de vaccination et assurer une couverture maximale. Cela fait suite à des tendances alarmantes en Europe. Swaminathan s’est rendu sur le site de microblogging Twitter et a noté qu’il y avait eu une augmentation significative des cas en Europe, en Amérique et dans les régions du Pacifique occidental. Les décès, cependant, sont tombés à environ 50 000 par semaine, ont noté les experts de la santé. Le Dr Swaminathan a réitéré la nécessité de respecter la distanciation sociale, de couvrir les visages dans les lieux publics et de suivre le protocole Covid-19 strictement selon les normes.

Les inquiétudes de Swaminathan surviennent au milieu de la possibilité inquiétante d’une troisième vague de COVID en Inde. L’Inde a vu pour la dernière fois le grand pic d’infections par le virus et les décès associés en mai 2021, laissant les gens à la recherche de lits d’hôpitaux, se bousculant pour de l’oxygène médical, des installations mais en vain. Depuis lors, l’Inde a intensifié sa campagne de vaccination. Pourtant, seulement 27% de la population du pays est complètement vaccinée à ce jour.

Trois tendances à noter, selon le chef de l’OMS Soumya Swaminathan

1. Concernant les tendances européennes

Partageant le graphique des infections et des décès dans la région européenne depuis janvier 2020, Swaminathan a écrit : « Tendances très préoccupantes en Europe. Augmentation de 8 % des cas et de 5 % des décès. Nous devons intensifier les campagnes de vaccination et assurer une couverture élevée d’abord chez les personnes âgées et vulnérables. De plus, continuez à vous masquer, ne vous encombrez pas dans des endroits non ventilés et restez à la maison en cas de maladie. »

Tendances très préoccupantes en provenance d’Europe. Augmentation de 8 % des cas et de 5 % des décès. Nous devons intensifier les campagnes de vaccination et assurer une couverture élevée d’abord parmi les personnes âgées et vulnérables. Continuez également à vous masquer, ne vous encombrez pas dans des endroits non ventilés et restez à la maison si vous êtes malade pic.twitter.com/ymEgKQAOqh – Soumya Swaminathan (@doctorsoumya) 17 novembre 2021

2. La plupart des décès parmi les non vaccinés : Swaminathan

Swaminathan a également souligné que les décès sont principalement concentrés parmi les non vaccinés dans tous les pays. Plus de 35 % de la population de la région européenne n’a pas encore été complètement vaccinée. « La plupart des décès sont des non vaccinés dans tous les pays. Nous devons utiliser les fournitures de vaccins pour les cours primaires et sauver des vies ».

Augmentation mondiale des cas – dans 3 régions @WHO. Les décès ont plafonné à environ 50 000 par semaine.

La plupart des décès sont des non vaccinés dans tous les pays. Nous devons utiliser les fournitures de vaccins pour les cours primaires et sauver des vies @DrTedros @MoetiTshidi @hans_kluge @takeshi_kasai @WHOSEARO @WHOEMRO pic.twitter.com/wdf2qkczBQ – Soumya Swaminathan (@doctorsoumya) 17 novembre 2021

3. Variante Delta : source de préoccupation

Swaminathan a ajouté que la variante delta du coronavirus représentait 99,7% des sous-types viraux au cours des deux dernières semaines. « La variante delta représente 99,7 % des sous-types viraux dans @GISAID au cours des 60 derniers jours. En Amérique du Sud, il y a encore du Mu et du Lambda en circulation. La sous-lignée AY4.2 peut avoir un certain avantage en matière de transmission et doit être surveillée », a-t-elle écrit.

La variante #Delta représente 99,7 % des sous-types viraux dans @GISAID au cours des 60 derniers jours. En Amérique du Sud, il y a encore du Mu et du Lambda en circulation. La sous-lignée #AY4.2 peut avoir un avantage de transmission et doit être surveillée @AnuragAgrawalMD @DBTIndia @ICMRDELHI @shekhar_mande pic.twitter.com/QYwyb26S4z – Soumya Swaminathan (@doctorsoumya) 17 novembre 2021

L’Europe est redevenue l’épicentre de la pandémie de covid en raison de l’augmentation des cas de covid-19. Cela a conduit le gouvernement à réimposer le confinement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.