De l’herbe au stand

27/11/2021 à 00:00 CET

Georges Weah il en a eu marre de marquer des buts dans sa carrière de footballeur. Champion en championnat avec le PSG et Milan, l’attaquant libérien a gagné l’admiration du football européen au point de devenir le premier et le seul joueur africain élu meilleur joueur du monde.

Weah a reçu le Ballon d’Or en 1995, une récompense de valeur historique après ses 44 buts en 50 matchs. Romário da Souza Faria était aussi un pur buteur. Un neuf de ceux d’avant, un footballeur de zone qui n’avait besoin que d’une touche pour mettre le ballon au fond des filets. Romário était un tueur toute sa vie. Au Brésil, aux Pays-Bas et dans le championnat espagnol.

Tellement de Weah Quoi Romario ils sont aujourd’hui des leaders politiques. Ils étaient sur le terrain et ils sont maintenant en dehors, dans un autre domaine de la vie, probablement le plus important. Tout dépend de la politique : la santé, l’éducation, la justice, la culture, la sécurité, les infrastructures et même le sport. « Le football et la politique sont intrinsèquement liés. Je pense que cela ressort de la nature sociale du football & rdquor;, considère Ramon Usall, sociologue et auteur de plusieurs livres sur la politique et le sport, le dernier d’entre eux, Futbolítica (Ara Llibres), une bible sur les relations sociales, culturelles et politiques de divers clubs de football du monde.

George Weah est devenu président du Libéria en 2017

Weah est actuellement président du Libéria. Il a pris sa retraite du football professionnel en 2003 et, deux ans plus tard, il a décidé de se concentrer sur la croissance de son pays. En 2005, il a fondé le Congrès pour le changement démocratique, qui a perdu les élections face au Parti de l’unité d’Ellen Johnson Sirleaf. Le grand argument de Sirleaf, formé à Harvard, était le peu d’éducation reçue par Weah. « Avec toute leur éducation et leur expérience, ils ont gouverné la nation pendant des centaines d’années et n’ont rien fait & rdquor;dit l’ancien attaquant.

12 ans plus tard, et après être passé par le Sénat, Weah a pris sa revanche et est devenu président. « C’est un cas dans lequel la notoriété internationale acquise a permis que, même déconnecté de la réalité politique de son pays pendant une longue période, il avait l’autorité de se présenter à ses compatriotes comme quelqu’un capable de résoudre leurs problèmes & rdquor;Tous les commentaires sur Sport Dossier.

Il en va de même pour Kakhaber Kaladze, l’ancien ailier d’Ancelotti Milan devenu maire de Tbilissi, la capitale de la Géorgie, après un passage en tant que ministre de l’Énergie. « Ce sont des exemples qui montrent que le football, un monde irrationnel, est devenu un atout pour que quelqu’un qui a fait carrière sur le terrain ait de la crédibilité pour gérer un pays & rdquor;il insiste.

DEUX PROFILS POLITIQUES

Il y a des joueurs qui au cours de leur carrière se sont exprimés dans un sens politique ou dans un autre. Ceux qui n’ont eu aucun scrupule à exprimer publiquement leur position, comme le cas de Gérard Piqué avec le référendum d’autodétermination organisé en Catalogne en 2017, celui du gardien basque. José Angel Iribar, qui en 1978 faisait partie de la table nationale du parti nationaliste Herri Batasuna, ou celle du Brésilien Socrate, qui s’est profondément impliqué dans la démocratie corinthienne – fondée précisément au sein des Corinthiens – pendant la dictature militaire du Brésil afin qu’au milieu des années 1980, le pays ait des élections au suffrage universel.

Pour Ramon Usall, il existe deux profils opposés de footballeurs qui se sont impliqués dans la politique de différentes manières : « Je distinguerais celui du footballeur militant de sa conviction et celui du footballeur qui devient homme politique parce qu’il est une personnalité publique et parce que certains partis ont intérêt à se voir accorder un avantage électoral en raison de sa popularité & rdquor;.

Socrate ce serait dans le premier paquet. Les Algériens aussi Mustapha Zitouni et Rachid Mekhloufi, qui a quitté l’équipe de France en 1957 pour rejoindre le Front de libération nationale algérien en pleine guerre d’indépendance. « Zitouni et Mekhloufi ont démissionné d’une position de titre lors de la Coupe du monde 1958 en Suède parce que leur engagement était de lutter pour la liberté de leur pays et contre le colonialisme. Ils ont renoncé à leur vie privilégiée pour défendre leurs idéaux, qui étaient avant tout & rdquor ;, explique Usall, qui précise les caractéristiques de cet homo politicus du football : « C’est le joueur qui a des convictions politiques et qui les a entretenues pendant qu’il a joué. , de manière plus ou moins publique, comme Iribar, Oleguer ou les Algériens Zitouni ou Mekhloufi & rdquor ;, par opposition à ceux qui « en tant que personnalités publiques, et selon les mécanismes contemporains de la politique, sont une attraction pour attirer les voix & rdquor ; ;.

Dans ce deuxième groupe serait Weah et Romario, mais aussi Zico et Pelé, qui pendant les années 90 a occupé un poste important dans le gouvernement du Brésil. Tous deux étaient ministres des Sports, bien qu’en des termes différents. Zico était entre 1990 et 1992, à l’époque de Fernando Color de Mello ; tandis que Pelé a été nommé par Fernando Henrique Cardoso en 1994, conservant son poste jusqu’en 1998.

Actuellement, Romário est vice-président du Sénat du Brésil. Il a été député au Parlement de 2011 à 2015 avec le Parti socialiste, avant de rejoindre le parti travailliste Podemos, avec lequel il a accédé au Sénat en 2015, devenant l’un des principaux persécuteurs de la corruption au sein de la Confédération brésilienne de football. « Ce sont tous des personnalités publiques qui ont été tentées par la politique & rdquor ;, précise Usall, à qui l’on pose une question : les footballeurs qui se sont consacrés à la politique sont-ils plus à gauche ou plus à droite ? « Si nous nous concentrons sur les footballeurs qui se sont consacrés à la politique, ils ne sont pour la plupart pas de gauche. Il est beaucoup plus facile de se consacrer à la politique après avoir été footballeur à partir d’options qui soutiennent le statu quo que l’inverse, & rdquor;, fait-il valoir, même s’il admet que la plupart des déclarations médiatiques lors de la scène sur le terrain sont liées au la gauche.

PEUR DE DIRE

Certains footballeurs, une minorité, ont décidé de rendre publique leur idéologie politique au cours de leur carrière malgré la menace tacite d’une image ternie.

Piquer, qui ne s’est jamais prononcé en faveur ou contre l’indépendance de la Catalogne, a reçu des sifflets pendant des années dans pratiquement tous les stades de la Ligue. Même en portant les couleurs de l’équipe espagnole. « Il est clair que lorsque quelqu’un quitte le statu quo, c’est un certain préjudice. Alors qu’aller jouer avec l’équipe nationale, s’ils vous choisissent, est un acte politique sans connotation négative, quand quelqu’un sort de la norme établie cela génère un préjugé évident & rdquor;, commente Usall, qui met en avant l’exemple de Barrages Oléguer, qui a demandé à Luis Aragonés de ne pas le convoquer avec le « Rouge » pour ses idéaux. « Lorsqu’il se manifestait politiquement, cela signifiait la perte de certains contrats commerciaux. Tout au long de l’histoire, nous avons eu de nombreux footballeurs qui n’ont pas été envahis par la peur et ont décidé de maintenir leurs convictions idéologiques, comme Oleguer & rdquor ;, conclut l’écrivain.

Autres exemples de footballeurs politiques : Gianni Rivera, premier Italien à remporter le Ballon d’Or avec Milan, il a été député au Parlement de son pays avec la Démocratie chrétienne et membre du Parlement européen ; le légendaire Bebeto reste député à Rio de Janeiro depuis 2011, l’ancien joueur et entraîneur belge Marc wimot il a été sénateur de 2003 à 2005 -jusqu’à ce qu’il se fatigue-, l’ex-athlète Thomas Reñones il a été conseiller à Marbella et, plus tard, maire par intérim jusqu’à ce qu’il soit arrêté et condamné pour corruption ; tandis que l’avant Cuauhtémoc Blanc Il est aujourd’hui gouverneur de l’État mexicain de Morelos.

Qui n’a pas atteint son objectif était Andriy Chevtchenko, qui s’est retrouvée sans représentation parlementaire en Ukraine lors des élections de 2012.

Quelques footballeurs politiques actifs

Romário da Souza – Vice-président du Sénat – Brésil

Georges Weah – Président – Libéria

Kaladze Kakhaber – Maire – Tbilissi (Géorgie)

Cuauhtémoc Blanc – Gouverneur – Morelos (Mexique)