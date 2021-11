De l’idée au produit à part entière en passant par l’identification accidentelle des besoins des utilisateurs

Alors qu’un nouveau coronavirus balayait le monde au début de 2020, des milliers de développeurs de logiciels ont commencé à travailler à domicile. Beaucoup l’ont fait à court préavis, dans des conditions difficiles et stressantes, se sentant frustrées et peu sûres d’elles. Cependant, d’autres ont utilisé cette opportunité de travail à distance avec optimisme et ont transformé leurs limitations temporaires en de nouvelles opportunités.

Un ingénieur logiciel rinf.tech – Emanuel Oprea – est l’un de ceux qui ont utilisé la pandémie et l’auto-isolement pour se livrer à un projet animalier qui est ensuite devenu une solution à part entière permettant aux utilisateurs d’utiliser le logiciel client VPN sur de nombreux appareils différents en même temps. temps.

Nous avons parlé à Emanuel des moteurs de son développement de solution et de la façon dont son produit est passé d’un simple script à une solution de gestion VPN de routeur prête à l’emploi.

Emanuel, pouvez-vous partager une histoire derrière votre solution technologique ?

Il était une fois, ma femme a vu une bande-annonce séduisante d’une nouvelle émission et a voulu la regarder via un service de streaming. Elle souhaitait notamment regarder l’émission sur un grand écran de télévision dans le salon, se prélassant dans le confort du canapé. Cependant, elle n’a pas pu le faire en raison des limitations géographiques du service de streaming en Roumanie.

Une connexion VPN active est nécessaire pour contourner ces limitations et regarder certaines émissions qui ne sont pas disponibles dans votre pays. Bien que ce problème puisse être facilement résolu avec un VPN sur un ordinateur portable ou un smartphone, regarder la même émission à la télévision est une toute autre histoire.

C’est exactement comme ça que je suis tombé sur le besoin d’un utilisateur de diffuser du contenu bloqué par les FAI sur une télévision intelligente ou d’autres appareils comme des consoles de jeu, etc. Et, comme j’avais plus de temps libre en raison de la pandémie et du travail à distance, j’ai décidé d’aider ma femme trouver une solution pour lui permettre de regarder des émissions bloquées via VPN sur notre smart TV.

Et quelle a été ta première étape ?

Comme toute personne dans ma situation, j’ai cherché sur Google et essayé de trouver un produit existant. Et puis, c’était déjà mi-2020, et j’ai fini par passer pas mal de temps à chercher des logiciels déjà disponibles sur le marché. Presque toutes les solutions que j’ai trouvées ne couvraient que les PC ou les mobiles/tablettes. Ceux qui ont directement abordé mon problème se sont avérés avoir plus de limites que d’avantages.

L’une des premières options que j’ai découvertes était un fournisseur VPN qui possède également son propre micrologiciel personnalisé. Idéalement, on pourrait l’installer sur son routeur, mais après une enquête plus approfondie, j’ai découvert qu’il ne prend en charge que cinq modèles de routeur, et bien sûr, en raison de la loi de Murphy, le mien n’était pas pris en charge.

L’autre option consistait à acheter un nouveau routeur auprès d’une entreprise spécialisée dans la personnalisation du firmware du routeur. Après l’acquisition de l’appareil, l’entreprise installerait un client VPN propriétaire sur mon futur routeur. L’inconvénient était le coût final du routeur (par rapport au prix de vente au détail) et l’augmentation spectaculaire du temps d’expédition. Cela s’avère également être un cauchemar de garantie puisqu’ils devraient ouvrir le paquet pour opérer des modifications sur l’appareil avant de me l’envoyer enfin.

Comme j’avais déjà un routeur, je ne voulais pas dépenser plus d’argent pour en acheter un nouveau, et je voulais également conserver mon abonnement VPN existant. Je me suis dit:

« Allez, Emanuel, tu es un ingénieur logiciel ! Pourquoi n’essayez-vous pas de créer une solution VPN de routeur ultime et d’aider les autres à surmonter facilement les limitations des plates-formes de streaming avec un renforcement de la sécurité supplémentaire de la connexion Internet ? »

C’est ainsi que j’ai relevé ce nouveau défi.

Et qu’avez-vous fait ensuite ?

J’ai commencé par écrire un simple script bash pour essayer de connecter mon routeur au VPN. C’était une preuve de concept qui a bien fonctionné. Cependant, il ne pouvait être utilisé que par mes pairs, des gens férus de technologie. Une solution comme celle-ci s’avérerait être un goulot d’étranglement pour l’adoption massive, tout comme celles déjà existantes. J’ai donc compris que je devais rendre quelque chose de plus convivial et peaufiner davantage la solution. Cela s’est traduit par mon prochain objectif : créer une application simple et intuitive qui serait disponible pour « virtuellement » n’importe quel routeur.

L’application a commencé petit, avec seulement quelques écrans simples avec des options de base. Puis, heureusement, ma femme a accepté avec plaisir d’agir comme mon service d’assurance qualité de confiance. Avec ses retours précieux, quoique intenses (mais très constructifs), le MVP initial était prêt après quelques itérations, et j’ai lancé mon client routeur VPN en avril 2021. Cependant, la solution avait ses limites en tant que MVP, de sorte que je pouvais ‘ Ne l’appelez pas « universel » pour l’instant.

Au départ, les utilisateurs devaient savoir comment exécuter un script d’installation pour utiliser mon client VPN, décourageant la plupart des gens de l’essayer. Ainsi, pour affiner la solution initiale, j’ai commencé à travailler à sa transformation en un ensemble de multiples outils conviviaux : un gestionnaire de routeur et un gestionnaire VPN. Je voulais vraiment que les utilisateurs ayant peu ou pas d’expérience en technologie puissent l’utiliser sans douleur au cou.

C’est ce qui m’a poussé à créer et à publier une application d’automatisation de routeur complémentaire. Avec lui, les utilisateurs peuvent désormais installer un micrologiciel personnalisé sur leur routeur et le configurer automatiquement via une interface conviviale : juste deux actions, et c’est prêt.

Pouvez-vous nous en dire plus sur les avantages qu’un utilisateur non technique peut tirer de votre solution VPN de routeur ?

Eh bien, pour n’en citer que quelques-uns : les utilisateurs peuvent accéder au contenu multimédia n’importe où et n’importe quand, de manière privée et sécurisée, via une application facile à installer et à utiliser. Ils peuvent profiter du streaming sans restriction géographique ni interruption, grâce à la connexion rapide sans limite de vitesse ou de bande passante sur leurs appareils. Ils peuvent également utiliser Internet de manière beaucoup plus sûre, grâce au cryptage et à l’anonymisation de la connexion sous-jacente. Habituellement, les services VPN limitent le nombre de connexions à leurs serveurs. Néanmoins, en utilisant mon client directement sur le routeur, vous permettez essentiellement à tous les périphériques situés derrière lui de compter comme une seule connexion. Et des développements plus passionnants sont en cours, car je travaille actuellement sur une application mobile pour ma solution !

Mais je pense que le principal avantage est que ma solution permet de démocratiser l’accès aux services et contenus de streaming dans le monde entier.

Quelles technologies et frameworks avez-vous utilisés pour créer votre produit ?

J’ai utilisé JavaScript pour le front-end de l’application, PHP pour le back-end du routeur et .NET pour l’interfaçage avec les API VPN.

La pandémie nous a tous fait prendre conscience de l’importance de prendre soin de sa santé. Comment protégez-vous votre solution ?

Oui, la protection est importante et, par conséquent, ShieldMe (nom de marque des produits Emanuel) est une marque déposée d’IMPACT INTELISOFT SRL (la société que je possède) pour garantir que le nom du produit reste unique et reconnaissable.

Et comment faites-vous la promotion de votre produit et engagez-vous les utilisateurs ?

Pour être honnête, j’ai un temps très limité pour le marketing. Habituellement, les gens trouvent mon site Web et achètent un abonnement ShieldMe, y compris l’accès aux applications ShieldMe Router VPN et ShieldMe Router Automation. Mon objectif initial a été atteint : j’ai assez d’utilisateurs pour garder les lumières allumées sur l’infrastructure. À l’avenir, je souhaite continuer à améliorer ShieldMe en apportant des fonctionnalités encore plus précieuses aux utilisateurs, en m’assurant qu’ils l’aiment.

Auteur : Andrew Zola

Andrew Zola est un journaliste technologique spécialisé dans les technologies émergentes et leur impact potentiel sur la société en général.