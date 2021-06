De Ligt apprécie les critiques de Van Basten : “J’ai une marge de progression”

18/06/2021 à 17h25 CEST

Javier Giraldo – Amsterdam (Envoyé spécial)

Matthijs de Ligt Il a été l’un des grands protagonistes du match que les Pays-Bas ont remporté contre l’Autriche, pour son retour au titre et pour les critiques que lui a adressées Marco van Basten, un ancien international néerlandais.

Van Basten a assuré que De Ligt a “peu appris à la Juventus” et a regretté que le gardien de l’équipe nationale, Stekelenburg, doive jouer trop longtemps car il manque de références dans la sortie du ballon.

De Ligt, cependant, a naturellement accepté les propos de Van Basten. Il est apparu avec De Roon lors d’une conférence de presse dans les locaux de la KNVB à Zeist et a salué les critiques.

“Cela me pousse à m’améliorer. Cela ne me dérange pas du tout; De plus, ce genre de choses me montre que j’ai une marge de progression et des choses à apprendre, donc j’apprécie que Van Basten ait dit que” a observé de Ligt.

“Quand Van Basten parle, il faut écouter attentivement”, a-t-il reconnu.

L’arrière central de la Juventus a également assuré que ses coéquipiers sont concentrés sur le prochain match de l’Eurocup, contre la Macédoine, et qu’ils ne pensent pas à son éventuel adversaire en huitièmes de finale, même s’il a avoué, dans la même veine que De Roon. , que le match de l’Italie l’a surpris très positivement.