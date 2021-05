De Ligt, instable, a envie d’échanger la Juventus contre Barcelone – rapport

Le défenseur de la Juventus, Matthijs de Ligt, serait instable à Turin et «envoie un message» à Barcelone pour lui dire qu’il regrette de ne pas avoir rejoint le Camp Nou et aimerait rejoindre la Liga et rejoindre Frenkie de Jong.

Selon Catalunya Radio, le défenseur central néerlandais a également parlé à De Jong de son avenir et de la possibilité de déménager au Barca, et le milieu de terrain du Barca lui a dit d’y aller.

Le Barça était étroitement lié à De Ligt avant de quitter l’Ajax pour la Juventus en 2019. Il a ensuite déclaré qu’il avait refusé le PSG et le Barca parce qu’il pensait qu’il «pourrait grandir plus vite à la Juve» et devenir un «joueur plus complet».

Pourtant, il ne semble pas que le déménagement ait été tout à fait planifié. De Ligt n’a pas eu tout à fait l’impact attendu à la Juve et il semble qu’il pense maintenant qu’il a fait le mauvais choix.

De Ligt serait sûrement une excellente signature pour le Barça, en particulier compte tenu des problèmes défensifs persistants du club, mais un tel accord semble presque impossible à réaliser compte tenu des dettes du club.

Cat Radio mentionne la possibilité d’un accord d’échange de joueurs mais reconnaît également que toute opération possible pour débarquer De Ligt serait «compliquée».