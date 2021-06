“De Ligt n’a rien appris à la Juve”

in

18/06/2021 à 16h38 CEST

Diversité d’opinion dans le football néerlandais. Il y a ceux qui se débrouillent déjà bien pour que l’équipe nationale gagne leurs matches et il y en a d’autres qui n’aiment pas trop le jeu de l’équipe de Frank de Boer. L’un de ceux regroupés dans cette deuxième section est Marco Van Basten, l’ancien joueur néerlandais légendaire.

La légende n’est pas satisfaite de ce que fait la sélection jusqu’à présent, estime que l’équipe peut offrir beaucoup plus et, en plus, tire avec des balles contre certains joueurs comme De Ligt.

Sur le jeu, Van Basten a déclaré que “il suffit de voir à quelle fréquence Stekelenburg doit jouer longtemps. Le jeu devrait commencer par derrière, où vous avez plus de vision et de contrôle pour sortir avec le ballon joué. À partir de là, vous pouvez dominer, mais je n’ai rien vu de tout cela jusqu’à présent. »

C’était encore plus dur avec De Ligt : “C’est un défenseur central qui doit se faire davantage entendre, s’affirmer. Car il doit diriger la défense. Il court juste derrière son homme en laissant des espaces énormes. De Ligt est allé en Italie pour apprendre à défendre, mais je ne pense pas avoir appris quoi que ce soit. »