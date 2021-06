De Ligt. “Nous sommes éliminés à cause de moi”

28/06/2021 à 17h55 CEST

Alberto Teruel

Les Pays-Bas terminent leur voyage en Eurocup plus tôt que prévu. Après avoir dominé avec succès le Groupe C avec trois victoires en trois matchs, l’équipe de Frank De Boer a été exclue de la compétition par la République tchèque. Les ‘Oranje’ n’ont eu aucune difficulté pendant la première partie du match, mais le match s’est effondré après une action de Matthijs De Ligt.

C’était la 52e minute lorsque le défenseur central de la Juventus a arrêté un compteur tchèque avec sa main. Dans un premier temps, l’arbitre a sanctionné l’action d’un carton jaune, mais le VAR a décrété que la main avait été intentionnelle et qu’en plus elle a coupé une action de but manifeste, donc la couleur du carton a changé et De Ligt a été éjecté. La République tchèque a affirmé sa supériorité sur le terrain en s’imposant 0-2 grâce aux buts de Tomas Holes et Patrik Schick.

Une fois le match terminé et les Pays-Bas éliminés, De Ligt a pris la parole pour assumer ses responsabilités”Je me sens mal, nous sommes éliminés à cause de moi . En analysant le jeu, je n’aurais pas dû toucher ce ballon, mais je pensais que nous avions le jeu sous contrôle. Ils se sont créés très peu d’occasions, mais le carton rouge a évidemment fait la différence.”

Frank De Boer n’a pas tardé à briser une lance en faveur de son élève, s’attribuant toute la responsabilité de l’élimination des Pays-Bas. “Je suis l’entraîneur, donc je suis responsable. Tu peux me blâmer, je prends toutes les responsabilités. Ce n’était pas notre meilleur match, je veux être clair là-dessus. On s’est créé deux bonnes opportunités, mais à ces niveaux, les matchs se décident dans les moindres détails. Nous avons pu marquer 1-0, mais nous ne l’avons pas fait… ce sont des leçons difficiles à apprendre.»