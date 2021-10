De Lil Nas X à Tony Hawk: des célébrités décevantes colportant des NFT

Photo : Shutterstock-Erik Svoboda / Kotaku / Cindy Ord / Rich Polk / Kris Connor / Frazer Harrison (.)

Les NFT (Non-Fungible Tokens) ont explosé en popularité en 2021. C’est nul. Les NFT utilisent la technologie blockchain pour permettre aux artistes et aux créateurs de vendre un « type spécial de jeton cryptographique qui représente quelque chose d’unique », de sorte que chaque jeton est unique en son genre. Mais pour être clair : seul le jeton lui-même est certifié comme unique. L’art numérique, la vidéo ou tout autre fichier connecté à ce jeton n’est pas réellement unique et peut facilement être partagé et copié librement. Tout ce que vous possédez lors de l’achat d’un NFT est un reçu très cher, pas le fichier numérique réel.

Non seulement tout cela est une arnaque étrange fondée sur la « possession » d’un fichier jpg non unique et facile à copier, mais les chaînes de blocs, qui alimentent également des crypto-monnaies comme Bitcoin, sont incroyablement mauvaises pour l’environnement ! Une seule transaction Bitcoin consomme autant d’énergie qu’un seul foyer américain en deux mois environ. Oh, et n’oublions pas que l’extraction efficace de pièces de monnaie et l’utilisation de la blockchain nécessitent beaucoup de puissance de calcul, ce qui a entraîné une augmentation massive des déchets électroniques et rendu plus difficile que jamais la recherche de cartes vidéo et d’autres pièces d’ordinateur.

Même si les NFT sont fondamentalement une arnaque sans valeur qui accélère la destruction de notre environnement déjà brisé, cela n’a pas empêché les célébrités de lancer leurs propres programmes NFT. Et bon sang, la liste des célébrités et des personnes célèbres qui se sont précipitées pour participer à la ruée vers l’or de la NFT est à la fois hilarante et triste. Surtout triste. Allons-y!

Snoop Dogg – Le rappeur et artiste (et terrible streamer Twitch) est très amateur de NFT et de crypto. Récemment, il a vendu 1000 billets NFT pour le rejoindre dans une “Partie privée Ethereum Metaverse”. Il a également dépensé des millions en NFT.

Lindsay Lohan – L’actrice célèbre pour être dans ce sketch SNL vraiment drôle avec Debbie Downer et peut-être d’autres trucs, a annoncé le 29 septembre qu’elle vendait une œuvre d’art à fourrure NFT. L’utilisateur de Twitter, Subway Gorilla, a parfaitement résumé cela en déclarant: “‘ Le fursona de Lindsay Lohan contribue directement à l’extinction de notre espèce n’est pas une phrase que je m’attendais à dire, mais nous y sommes.”

Grimes – Musicien, artiste et ancien amoureux d’Elon Musk, Grimes est grand sur les NFT. Êtes-vous vraiment surpris par cela? En mars, elle a vendu une collection de NFT « ART » pour environ 6 millions de dollars. Une vidéo s’est vendue pour un montant incroyable de 389 000 $. Voici un téléchargement direct de cette vidéo gratuitement.

William Shatner – Ce gars qui était dans toutes ces publicités Priceline est aussi apparemment en panne avec les NFT. En juillet, il a vendu 125 000 cartes à collectionner NFT contenant des images de Shatner, de ses anciennes co-stars de Star Trek et même une radiographie de ses dents. Piccard a toujours été le meilleur capitaine.

Paris Hilton – Les NFT sont chauds. Attendez, c’est probablement une référence trop ancienne à ce stade. Quoi qu’il en soit, le “célèbre pour être célèbre” Hilton vend maintenant des NFT. En avril, elle a vendu pour plus d’un million de dollars d’art NFT. Elle s’appelle également «l’influenceuse d’origine», ce qui est probablement exact.

Ellen Degeneres – Comme si vous aviez besoin d’une autre raison pour ne pas aimer Ellen DeGeneres, l’animatrice de talk-show et prétendue terrible patronne qui a également touché aux NFT. Maintenant, tous les bénéfices de ses ventes NFT sont allés à des œuvres caritatives, vous pourriez donc être tenté de dire « Eh bien, c’est bien ». Mais n’oubliez pas qu’elle aurait également pu donner de l’argent directement à cet organisme de bienfaisance sans avoir à accélérer la fin du monde.

Shawn Mendès – Je ne sais pas qui est Shawn Mendes mais, oui, il aime aussi les NFT. Désolé pour vous tous les têtes de réparation là-bas.

Eminem – Le rappeur qui a dit un jour qu’il ne savait pas utiliser un ordinateur, et qui en 2009 a affirmé qu’il ne savait pas que la pornographie sur Internet existait, vend maintenant en quelque sorte des NFT. Nous vivons dans la chronologie la plus étrange et la plus stupide possible. Oh et désolé si vous vouliez acheter son art NFT, tout est « épuisé ».

Tony Hawk – Le skateur le plus célèbre est d’accord avec les NFT. Après avoir fait ses 540 derniers, Hawk a annoncé sur Instagram qu’une vidéo de lui réalisant le tour sera mise aux enchères via Ethernity. Cependant, ce NFT ne semble pas encore avoir été lancé. Mais ne vous inquiétez pas, le Birdman a vendu un NFT sur Draftkings en août.

Lil Nas X – De toutes les personnes sur cette liste, celle-ci me fait le plus mal. L’implication de Nas X dans les NFT n’est pas surprenante, car le musicien et artiste populaire a rapidement adopté Internet et sa présence sur les réseaux sociaux est propre. Mais ça craint toujours qu’il soit impliqué dans la poussée de TikTok dans les NFT. Au moment d’écrire ces lignes, il n’a pas directement abordé la nouvelle.

Justin Roiland – L’un des principaux créateurs de Rick et Morty, Justin Roiland, a décidé que les NFT sont quelque chose qu’il souhaite soutenir. Si je regardais Rick et Morty, c’est là que j’inclurais une blague ou une référence amusante. Au lieu de cela, je vais faire ce que fait Roiland et parler au hasard de choses sans script ni plan et tant que je le fais d’une voix amusante, vous avez du contenu ! Des fourmis dans mes yeux !

… et je suis maintenant fatigué de penser aux riches et aux NFT.

Mais il y a encore plus de célébrités qui se jettent dans le monde horrible de l’art NFT et des conneries de blockchain, notamment Cara Delevingne, Mark Cuban, Edward Snowden, Azealia Banks, Steve Aoki, Soulja Boy, Rob Gronkowski, Aphex Twin, Felicia Day, et John Cleese.

À la fin du monde, nous pourrons au moins nous asseoir autour d’un feu de camp et raconter des histoires sur tous les artistes cool de la NFT rachetés à l’époque.