De l’illusion à l’urgence : Anteto, Trae et un siècle d’attente

Lorsque Nate McMillan s’est assis sur le banc des Hawks d’Atlanta, l’équipe a enregistré 14 victoires et 20 défaites; Depuis, ils sont 35 du premier et 15 du second. Lorsque Nate McMillan était assis sur le banc des Hawks d’Atlanta, l’équipe n’était même pas en position éliminatoire; maintenant, il va jouer sa deuxième finale de conférence au cours des 50 dernières années. L’essence de la NBA condensée en quelques mois, l’imprévisibilité a rendu la franchise dans l’une des saisons les plus imprévisibles de ces derniers temps. Et de tous. Rien à perdre et tout à gagner ne semble donc pas être un mantra facile : presque personne ne peut le concevoir comme un bouclier pour se protéger. Presque personne ne s’attendait à ce qu’à ce stade de la saison, les faucons volent encore au-dessus d’Atlanta ; mais ils le font à une vitesse ardente, affamés et intrépides, capables de tout et sans rien devoir. Danger, beaucoup de danger pour les Milawukee Bucks, qui viennent d’un point de vue opposé, beaucoup plus élevé et qui sont simplement là où ils devraient être: se battre pour le ring jusqu’au bout.

Lorsque Trae Young a fait taire Madison ou s’est incliné devant lui, il n’y avait plus aucune trace de Lloyd Pierce. Apparemment, le coupable de tous les maux, soit par ses actions, soit par celles des autres avant eux ; À l’heure actuelle, à Atlanta, qu’il soit parti ou qu’il ait été invité à défiler n’a aucune importance. Les New York Knicks, l’une des surprises de l’année, avaient l’air surpris. Eliminatoire par la voie rapide (4-1), bien qu’elle ait été relevée, et courue, comme l’une des plus régulières de la phase finale. La même chose se passait de l’autre côté de l’image, les Brooklyn Nets affirmant leur favoritisme absolu et les Bucks battant leurs fantômes. À l’époque, à la fois pour la Big Apple et le Wisconsin, le récit était écrit avec peu de respect pour la Géorgie. Surtout, pour les seconds, qui, pour décrocher la bague, ont dû vaincre, selon les prévisions, leur bourreau, à moitié endormi mais avec le potentiel de se réveiller à tout moment, le tout-puissant big-three et, comme on pouvait s’y attendre, il faut insister, les Philadelphia 76ers, la meilleure équipe de l’Est en saison régulière, renouvelés et avec une épreuve auto-imposée sur la table. Voyage mortel qui n’a pas été tant. En fin de compte, les trois grands sont devenus quelque chose comme un grand deux et les Sixers, dans une tragédie pour le quoi, quand et comment, ils ont été écartés du chemin. L’imprévisibilité au milieu de l’imprévisible.

Après le deuxième match de leur série, les hommes de Mike Budenholzer semblaient morts et ceux de McMillan, quant à eux, avaient de nombreuses morts et résurrections devant eux. Avant la pause du quatrième match, ils perdaient de 18 points et, dans le troisième quart du cinquième, de 26. Ils ont tous les deux gagné et ont remporté la série, pratiquement, martelant les clous dans un cercueil qui, sur leur pierre tombale, porte l’inscription “The Process”. Daryl Morey lui-même, à son arrivée, avait précisé que c’était la saison de son triomphe définitif ou de son échec, à la fois. Cela a été ce dernier et, malgré l’absence de Danny Green ou l’effort surhumain de Joel Embiid, dominant même avec une déchirure au ménisque, il n’y a plus de “Trust”. Les Hawks ont eu à la fois une réponse de champion et un peu de chance, mais les Bucks aussi. Se relever d’un 2-0 n’est jamais facile, mais les blessures de deux superstars aident. Kyrie Irving, après avoir chuté au quatrième match, n’est pas revenu et James Harden, après s’être retiré à 40 secondes du premier, l’a fait au cinquième, mais dans une version très éloignée de ses possibilités. Kevin Durant, avec son regard le plus meurtrier, a allongé un impossible qui, pour quelques pointures de chaussures, lui a été refusé. Par centimètres, les finales de l’Est sont ces Hawks-Bucks, mais c’est par centimètres que les championnats se décident généralement: pouce par pouce, comme le haranguait Al Pacino dans Un dimanche ordinaire.

Le nerf de la jeunesse, de l’attaque… et de la défense

Les Hawks arrivent après avoir dévissé la meilleure arrière-garde de la saison régulière. Devant, maintenant, ils auront le dixième. La logique, ce qui est déduit des chiffres bruts, dit qu’il s’agit d’une série vouée à la folie, des transitions rapides et un confinement continu de l’air, mais… celui de l’imprévisible, encore. Un duel similaire était également attendu chez les Nets-Bucks, les deux meilleures attaques de la NBA et, au final, tout s’est joué en défense. Milwaukee, l’équipe qui a récolté le plus de points en moyenne en saison régulière, a été obligée de baisser le score global et là, dans la boue, c’est devenu fort. PJ Tucker, sûrement, est l’échantillon évident : un “chien”, il s’appelle aussi lui-même, qui a promis de “mourir” lors du septième match des demi-finales. Mais il n’était pas seul, Giannis Antetokounmpo, même s’il sauve les marques aux étoiles en n’accumulant pas les fautes, il a aussi affirmé, à de nombreux moments, son ancienne considération de Meilleur Défenseur et Jrue Holiday, qui défendra la prochaine star, est une académie de basket-ball.

Les jeunes, avec, sûrement, envie de contrarier le Forum Fiserv, devront transpirer pour ne pas rester uniquement dans les gestes. Ben Simmons n’a pas livré ce qui est exigé d’une superstar dans la dernière série, mais il a affirmé son statut défensif. Avec lui devant, le meneur des Hawks n’a pu tirer qu’avec une précision de 39,2% sur les paniers et avec 32,3% du triple.; Dans le pourcentage de tir réel, ses chiffres l’ont amené à baisser son efficacité de cinq points de pourcentage (53,9%). Les vacances, rapides, des lectures brillantes et avec une armée derrière lui gardant le bord, peuvent conduire à des situations similaires à la petite étoile. Malgré tout cela, oui, Trae, lors de ses premiers playoffs, affichait en moyenne 29,8 points et 10,5 points et, compte tenu de toutes les sources de création, il générait 57,6 points par match. L’annuler est un must pour le Wisconsin, mais pas seulement dans l’annotation, car lorsqu’on lui refuse le succès, il ne l’obsède pas : il a la personnalité pour contribuer sous d’autres angles, comme lors du dernier match contre les Sixers, avec une série de tirs désespérés (5 sur 23 dans les paniers et 2 sur 11 dans le triple), mais étant un élément clé du match. Au dernier tour, pour mettre les données ci-dessus, il était le joueur avec le plus de passes décisives (76) et le troisième en interceptions (12). A 22 ans, il est le leader incontesté, mais il n’est pas seul, ce qui était prévu en début de saison, lorsque Danilo Gallinari ou Bogdan Bogdanovic sont arrivés pour commencer à gagner dès maintenant.

Si leurs points manquent, ils peuvent ajouter les leurs, mais aussi ceux de Kevin Huerter, le dernier grand héros, ceux de John Collins ou encore ceux de Lou Williams, qui arrive après s’être offert le luxe d’écraser pour la première fois dans le parcours, à ce moment-là est. Avec les pertes de De’Andre Hunter et de Cam Reddish (qui pourrait revenir), ils forment une rotation qui, à l’intérieur, vit des doubles-doubles de Clint Capela et des relais d’Onyeka Okongwu. À Atlanta, ils vont avoir besoin d’eux tous, car, avec tout cela, il ne peut guère s’agir d’une série que Young décide seul. Les Bucks chercheront à l’arrêter et les Hawks, de leur côté, devront éviter un champ ouvert excessif, avec peu d’armes à l’arrière pour contenir un Anteto dans la course. Capela, qui est un surproducteur naturel, a souffert sous la jante avec un Embiid loin de son meilleur. Giannis, de son côté, arrive mieux que jamais : il a été le deuxième joueur avec le plus de points en demi-finale (223, derrière, justement, Kevin Durant) et le meilleur rebondeur (90). “Le travail n’est pas fait. C’est donc le message. Nous n’avons pas remporté le championnat, mais c’est un grand pas pour notre organisation”, a-t-il répété dans le précédent. Il est prudent, mais il sait qu’il fait face à l’une des opportunités de sa vie pour atteindre la gloire : Malgré la longue (et fructueuse) carrière qui m’attend, je ne tomberais pas dans l’erreur en appréhendant, de manière provisoire, ce lien comme un maintenant ou jamais. Les statistiques, en contrepoint, indiquent qu’Atlanta a bien défendu la jante jusqu’à présent (ils ont laissé leurs rivaux dans la peinture de 60,8% pendant les séries éliminatoires) et devrait continuer de le faire.

Suffisant? L’imprévisibilité (que personne ne doute qu’il sera à nouveau présent) dictera la sentence. A priori, un schéma confortable pour Mike Budelnholzer, qui pourra se confier une bonne partie du temps à ce plan qu’il aime si peu changer. Les petits quintettes, avec Giannis comme faux cinq, ont été des tronçons de production élevée contre les Nets, mais ils continueront d’être une alternative pour les moments de jam. Au moins, maintenant, il semble l’avoir. Sur le plan mental, d’ailleurs, l’entraîneur arrive renforcé : après avoir vu sa position en péril, Adrian Wojnarowski (ESPN) assure que la victoire contre Brooklyn a suffi à garantir sa continuité l’an prochain. Moins de pression, mais même urgence, qui contraste avec l’illusion simple et puissante du rival. Sans Donte DiVincenzo, sa rotation devrait être similaire à celle montrée jusqu’à présent, avec ce nouveau confort que son «faux trois grands» accorde, avec une étoile garantie sur la piste à tout moment. Du côté des Hawks, d’ailleurs, dans la section “stars”, il y a un cas curieux : ils sont la première équipe à atteindre les finales de conférence sans All-Star depuis les Pacers 1994. Des pièces à briller, oui ne manquera pas.

Pas de champion et des chemins entrelacés

L’expérience, en tant que groupe, est du côté du Wisconsin ; mais l’expérience, en tant que champions, n’existe pas. Aucun joueur de la série ne sait ce que signifie gagner une bague. Sans aller plus loin, si les finales des deux Conférences sont prises en compteSeuls les Clippers comptent des champions dans leurs rangs : Rajon Rondo, Serge Ibaka et Kawhi Leonard. Les deux derniers sont également blessés. Au 21e siècle, aucune des quatre équipes finalistes n’a atteint un éliminateur de titre et la plus proche, les Phoenix Suns, les a affrontées en 1993. Dans le cas des Bucks et des Hawks, ils recommenceraient après 47 et 60 ans chacun. Les deux, avec une seule bague à leur palmarès, réalisés respectivement en 1971 et 1957. Kareem Abdul-Jabbar, toujours Lew Alcindor, Oscar Robertson, Bob Dandridge ; Bob Pettit, Slater Martin, Cliff Hagan.. Ces noms font parler d’eux ; dans le second cas, toujours sous le nom de St. Louis Hawks.

Cas très différent lorsque le spectre se réduit aux finales Est, avec celles de 2019 pour les Bucks et celles de 2015 pour les Hawks, précisément, avec Budelnholzer sur le banc. A l’époque, avec Paul Millsap, Kyle Korver, Jeff Teague, Al Horford, DeMarre Carroll, Dennis Schröder… Il est tombé aux Cleveland Cavaliers de LeBron James par un retentissant 4-0. Un lien important, mais pas le seul. Celles-ci s’étendent du présent le plus actuel au passé le plus lointain. Bogdanovic, lors d’une rencontre avec une certaine grâce, affrontera l’équipe qui a “planté” sur le marché, avec la possibilité de montrer que son choix final était le bon; Côté historique, il est à noter que les Hawks, de 1951 à 1955, étaient situés à Milwaukee, où débutera une série digne d’une finale. Et pas n’importe lequel : bref (47 et 60 ans, rappelons-le), il était attendu depuis plus d’un siècle.