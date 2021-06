De l’incendie de la benne aux joyaux de la couronne : Wear OS a finalement réussi au MWC 2021

Lorsque mon fils est né il y a plus de 7 ans, mon “nouveau cadeau de papa” était le Samsung Galaxy Gear original. J’ai eu celui avec la bande orange chaud parce que je voulais faire une déclaration. Mais, malheureusement, le Galaxy Gear n’a pas duré longtemps car je suis rapidement passé à un Samsung Galaxy Live – l’une des deux montres originales alimentées par Android Wear qui étaient prêtes à montrer au monde ce qu’une montre intelligente était censée être. Ce cycle s’est poursuivi indéfiniment – ​​alors qu’une nouvelle plate-forme était publiée, une nouvelle mise à jour a été dévoilée. Et pourtant, l’expérience semblait empirer avec le temps, pas mieux.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui et, malgré toutes les montres intelligentes incroyables sur le marché, je n’en ai pas porté tous les jours depuis 2019. Des performances médiocres à la terrible autonomie de la batterie, en passant par le malaise général que j’ai ressenti au fil des ans avec le système d’exploitation Wear OS de Google. , je suis devenu encore plus frustré. Lorsque vous avez ajouté l’incapacité de Samsung à fournir des notifications appropriées au niveau d’Android (lire: notifications avec lesquelles je peux réellement faire quelque chose) – j’avais l’impression d’essayer constamment de justifier mes achats de smartwatch.

Heureusement, le MWC 2021 m’a enfin donné une raison de m’intéresser à nouveau aux smartwatches Android avec l’annonce de Wear OS with One UI, qui vient en premier sur la prochaine smartwatch de Samsung, qui, vraisemblablement, est la Galaxy Watch 4. Lors de l’événement, Samsung n’a pas t spécifiez le modèle, mais a déclaré qu’il ferait ses débuts lors du prochain événement Samsung Unpacked plus tard cet été, renforçant ainsi sa position au sommet de la liste des meilleures montres intelligentes.

De vraies solutions pour de vrais problèmes

Dans l’ensemble, il y a peu d’arguments selon lesquels la plate-forme Tizen de Samsung est une meilleure expérience de smartwatch par rapport aux montres Wear OS actuelles. La durée de vie de la batterie est nettement meilleure, les performances sont supérieures d’une génération à celles de Wear OS et les applications de fitness sont tout simplement meilleures sur Tizen. Heureusement, tout cela arrive dans le nouveau Wear OS, avec une gestion nettement meilleure des notifications par Wear OS par rapport aux efforts ternes de Tizen.

Les améliorations de performances — jusqu’à 30 % plus rapides, selon la présentation de Samsung au MWC 2021 — sont au cœur de l’expérience. Nous constatons également un accent sur la durée de vie de la batterie de plusieurs jours, quelque chose que Tizen était en fait assez bon, tandis que Wear OS a constamment pataugé sur cette attente. Il ne fait aucun doute que les montres intelligentes ont eu un ensemble d’attentes difficiles à satisfaire, car des performances constantes et une longue durée de vie de la batterie n’ont été des réalités dans le monde numérique que très récemment.

Le nouveau Wear OS semble fusionner le meilleur des deux mondes entre Google et les plates-formes existantes de Samsung.

J’ai parlé avec Carmi Levy, une analyste technologique qui connaît bien le monde des montres intelligentes et des smartphones, à ce sujet. Il semblait assez content de la nouvelle voie à suivre.

Wear OS a été considérablement compromis par les limitations des anciens chipsets que ses appareils ont été contraints d’adopter. Le manque de nouveaux processeurs plus efficaces signifiait que les « nouveaux » appareils Wear OS ne pouvaient tout simplement pas rivaliser sur des mesures portables de base telles que la durée de vie de la batterie, les performances des applications et la stabilité. La nouvelle plate-forme doit absolument répondre à ces préoccupations, et plus encore, avec un nouveau matériel puissant qui dépasse les attentes des consommateurs en matière de performances et de durée de vie de la batterie. C’est fini si ce n’est pas le cas. Carmi Levy, analyste technologique

Samsung a spécifiquement parlé de prioriser les applications de santé dans le nouveau Wear OS, qui comprend une plate-forme de santé unifiée. Cela implique vraisemblablement de regrouper Samsung Health et Google Fit en une seule plate-forme cohérente, mais cela nécessitera également d’aller encore plus loin pour garantir que les capteurs de santé sont plus précis et cohérents. Bien que cela ressemble à du marketing, Samsung affirme que ses nouveaux appareils Wear OS utiliseront un “noyau dédié à très faible consommation d’énergie” qui peut faire fonctionner le capteur de fréquence cardiaque à tout moment sans affecter négativement la durée de vie de la batterie.

Google et Samsung en font le système d’exploitation de smartwatch le plus convivial pour les développeurs que l’une ou l’autre société ait jamais produit.

Ce sont les types d’améliorations qui me disent que c’est une affaire sérieuse pour ces entreprises et pas simplement un autre effort timide. Les montres auront une eSIM intégrée afin que vous puissiez vous rendre dans un magasin d’opérateurs et récupérer une montre lorsque vous décrochez un téléphone. Cela signifie également que la plupart – ou peut-être même toutes – les montres connectées avec le nouveau système d’exploitation Wear pourront fonctionner seules sans avoir de téléphone à proximité, signalant qu’il s’agit d’une plate-forme appropriée prête à vraiment fonctionner de manière autonome. L’inclusion de toutes les applications Google ne fait que renforcer cette pensée.

De plus, Google et Samsung s’assurent qu’il s’agit du système d’exploitation de smartwatch le plus convivial pour les développeurs que l’une ou l’autre société ait jamais créé en incluant les outils de développement Android existants avec le nouveau déploiement de Wear OS. Cela ne signifie pas seulement de meilleures applications ; cela signifie également de meilleurs cadrans de montre, quelque chose qu’Apple a vraiment échoué avec son watchOS. Les cadrans de montre personnalisés sont l’une des meilleures raisons d’avoir une montre intelligente par rapport à une montre ordinaire et l’une des raisons pour lesquelles je suis resté avec Wear OS aussi longtemps que je l’ai fait.

Les grands changements empêchent-ils les grands échecs ?

Alors que Google et Samsung exploitent des plates-formes concurrentes depuis des années, le nouveau système d’exploitation Wear est enfin une voie à suivre pour deux entreprises qui ont des visions différentes de ce que devrait être une montre connectée. Dans un sens très réel, c’est l’apogée du concept ouvert vers lequel Google a travaillé avec Android, car il semble prendre les meilleures modifications apportées au système d’exploitation au fil des ans et les traduire en un facteur de forme de montre.

Le nouveau système d’exploitation Wear peut être skinné par les OEM, ramenant des souvenirs obsédants du passé des téléphones Android.

Exemple concret: le nouveau Wear OS sera livré sur les montres intelligentes Samsung Galaxy avec un “skin” One UI – bien que je suppose qu’ils éviteront ce mot – alors que la fonctionnalité de base restera la même que les autres nouvelles montres Wear OS, celles de Samsung La “saveur” de Wear OS aura des avantages uniques par rapport aux montres intelligentes Fossil ou TicWatch.

Bien que cela semble un peu effrayant à première vue, cela donne enfin aux marques la possibilité de différencier leurs montres intelligentes d’une manière plus substantielle que de simplement proposer différents cadrans et matériels physiques. Cette homogénéité a longtemps été le plus grand avantage et inconvénient de la plate-forme de Google car, en fin de compte, cela signifie que la plupart des montres conservent un aspect et une sensation identiques malgré un matériel nouveau ou différent.

Levy pense que cette décision ne sera pas nécessairement un problème sur le marché des wearables comme c’est le cas sur le marché des smartphones Android :

Tout en permettant le skinning ouvre le potentiel de toutes les mises en garde qu’il a introduites sur le marché des smartphones Android – y compris les mises à jour du système d’exploitation considérablement retardées, les expériences de l’utilisateur final incohérentes et les incompatibilités des applications – il est juste de supposer que les comportements et les attentes des utilisateurs finaux sont nettement différents dans les wearables qu’ils ne l’ont jamais été sur le marché des smartphones. Les applications ne jouent pas un rôle aussi crucial avec les appareils portables, et les principales mises à jour du système d’exploitation au cours de la vie d’un appareil portable ne sont tout simplement pas aussi pertinentes qu’elles peuvent l’être avec les smartphones. Google n’avait littéralement rien à perdre. Donc, si permettre aux vendeurs d’introduire leurs propres skins lui donne un certain avantage, alors cela en vaut vraiment la peine. Carmi Levy, analyste technologique

Mais cela signifie-t-il que les OEM retomberont dans l’ancien cycle consistant à ne jamais mettre à jour le matériel avec de nouveaux logiciels ? Pour Samsung, du moins, ce n’est certainement pas le cas. Lors de leur conférence MWC 2021, Samsung a même déclaré que ses montres Galaxy existantes alimentées par Tizen bénéficieraient de trois années complètes de support, alors que nous nous attendons à ce que les dernières montres correspondent au moins à ce niveau. De plus, les dernières améliorations apportées par Samsung aux cycles de mise à jour de ses téléphones signifient que les téléphones Galaxy recevront des mises à jour pendant quatre ans après leur sortie, surpassant même le calendrier de mise à jour de Google.

Il sera intéressant de voir si d’autres équipementiers retomberont dans ces vieux pièges.

Quelques vieilles mais bonnes idées font un retour – un signe certain que les deux entreprises ont écouté les commentaires.

Google ramène même quelques vieilles idées qui se sont avérées bonnes – un signe certain que les deux sociétés ont écouté les commentaires et se sont engagées à créer un très bon système d’exploitation de montre. L’un des plus grands exemples que j’ai vu jusqu’à présent concerne les applications de montre, qui seront désormais automatiquement installées lorsque la même application est installée sur votre téléphone.

Cette installation automatique était une caractéristique des premières versions d’Android Wear avant que le Google Play Store ne soit correctement intégré aux mises à jour ultérieures de Wear OS. Alors que la gestion de ces installations était assez terrible à l’époque, Google et Samsung semblent avoir conçu une solution qui offre le meilleur des deux mondes ; installation automatique dans les coulisses couplée à un magasin d’applications approprié lorsque vous en avez besoin.

Laisser une bonne montre derrière

La plus grande question en ce moment tourne autour des dernières montres WearOS et Samsung Galaxy. Bien que les deux gammes aient un matériel plus récent et correspondent sûrement à la puissance et aux autres spécifications requises pour exécuter le nouveau système d’exploitation Wear, de nombreux OEM se sont demandé si leurs montres intelligentes seraient mises à jour vers le nouveau système d’exploitation.

Peu de gens semblent savoir quand – ou si – les montres connectées existantes recevront la nouvelle mise à jour.

Qualcomm, le fabricant des puces qui alimentent les montres Wear OS actuelles, affirme que les plates-formes Snapdragon Wear 3100, 4100 et 4100+ prendront en charge Wear OS 3.0. Mobvoi, le fabricant des montres connectées TicWatch, dit qu’il travaille avec Google et espère que ses nouvelles montres seront mises à jour. D’autre part, Fossil a déclaré qu’aucune de ses montres ne recevrait la mise à jour. Dans le même temps, Samsung n’a parlé que du nouveau Wear OS apparaissant sur le prochain lancement de la Galaxy Watch plus tard cet été.

Bref, c’est le bordel. Ou peut-être est-ce juste un mystère ? Dans tous les cas, il faudra du temps pour en être sûr.

Il n’y a rien de tel que de commencer un nouveau voyage en brûlant les ponts construits pour y arriver, mais il semble que de nombreux OEM pourraient se contenter de cette stratégie. Compte tenu de ce que nous avons vu jusqu’à présent de Samsung et de Google, c’est probablement une bonne chose au final. Mais, comme Windows 11, où Microsoft applique une spécification matérielle minimale pour exécuter son dernier système d’exploitation, le nouveau système d’exploitation Wear doit élever ses normes afin d’offrir une expérience sans gâchis.

Il n’y a rien de tel que de commencer un nouveau voyage en brûlant les ponts construits pour y arriver, mais il semble que de nombreux OEM pourraient se contenter de cette stratégie.

Levy pense que la plupart des utilisateurs auront accepté que Google et Samsung aient “tracé une ligne dans le sable”, ce qui signifie que le matériel plus ancien sera abandonné au profit du matériel plus récent.

Les montres existantes alimentées par Wear OS sont en grande partie basées sur des chipsets Qualcomm déjà anciens, il serait donc irréaliste pour quiconque connaissant l’histoire mouvementée de Wear OS de s’attendre à une sorte de miracle d’ingénierie qui permet aux appareils obsolètes de se mettre à jour comme par magie vers les plates-formes de nouvelle génération. Et services. De même, personne ne s’attend à ce qu’un processeur Intel datant d’environ 2014 exécute Windows 11, alors pourquoi s’attendraient-ils à ce que Google et Samsung appliquent la même logique aux appareils portables existants ? Ils ont dû tracer la ligne quelque part. Carmi Levy, analyste technologique

Reste à savoir si les utilisateurs réagissent positivement à cette stratégie. Après tout, des années de plaintes d’utilisateurs ont finalement abouti à des changements importants dans la façon dont les mises à jour Android sont gérées. Non seulement Google a essentiellement corrigé ce qui rendait les versions d’Android si difficiles à mettre à jour en premier lieu, mais les OEM ont commencé à s’engager sur des calendriers de mise à jour réels, promettant plusieurs mises à jour majeures avant qu’un appareil ne soit considéré comme en fin de vie.

Alors que le sentiment des consommateurs concernant le matériel existant est encore incertain, une chose est très claire : Google avait besoin de quelque chose – n’importe quoi – pour gagner du terrain sur le marché. Cela donne également à Samsung la possibilité d’étendre davantage ce qu’il a légitimement gagné au fil des ans et, une fois pour toutes, d’unifier le paysage d’une manière qui aide tout le monde, ce avec quoi Levy est également d’accord.