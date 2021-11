De l’incroyable sortilège de Lingard à West Ham au double succès de Klinsmann à Tottenham

Les signatures de prêts en Premier League s’avèrent plus précieuses que jamais avec Conor Gallagher faisant sa marque au club Crystal Palace.

Prêté par Chelsea, le joueur de 21 ans a été dans une forme impressionnante pour les Eagles, marquant quatre buts, ajoutant deux passes décisives tout en étant également nominé pour le joueur du mois d’octobre.

Témoin d’une excellente période de prêt, Gareth Southgate n’a pas eu à réfléchir à deux fois avant de placer Gallagher dans l’équipe d’Angleterre – les milieux de terrain n’ont jamais été appelés seniors en Angleterre !

talkSPORT EDGE examine les meilleures signatures de prêts de tous les temps en Premier League…

EDGE: De l’incroyable sort de Lingard à West Ham au double succès de Klinsmann à Tottenham – cinq meilleures signatures de prêt en Premier League de tous les temps

Jesse Lingard (Manchester United à West Ham, 2020-21)

Le transfert de prêt de Jesse Lingard à West Ham a vraiment été un succès et un plaisir de voir le milieu de terrain revenir en forme.

Le joueur de 28 ans a marqué neuf buts avec cinq passes décisives en 16 apparitions et a remporté les prix du joueur du mois et du but du mois en Premier League.

L’accord de prêt était clairement un coup de maître du patron des Hammers, David Moyes, qui a tiré le meilleur parti de l’as de Manchester United.

À son retour chez les Red Devils, Lingard a remercié West Ham pour l’incroyable sortilège.

Lingard a dit : « Merci au gaffer [David Moyes] qui avait la conviction de m’amener ici.

« Merci à tout le personnel qui m’a permis de m’installer et de m’intégrer si rapidement au club. »

Lingard a eu une course incroyable à West Ham, marquant neuf buts en 16 applications

Romelu Lukaku (Chelsea à West Brom, 2012-13)

S’affirmant comme l’un des meilleurs attaquants de la Premier League, Romelu Lukaku est un excellent exemple de succès en prêt.

De retour en 2012/13, Lukaku a rejoint West Brom pour un transfert de prêt de saison du club d’enfance de Chelsea, marquant 17 buts, fournissant sept passes décisives en 35 matches, ce qui a permis à l’équipe de Steve Clarke de se classer parmi les huit premiers.

Impressionné par l’attaquant belge, l’ancien patron de West Brom, Steve Clarke, a déclaré : « Lukaku est dans une veine très riche de forme.

«Physiquement, c’est un excellent spécimen, mais il a des pieds rapides pour un grand homme. Cela a été bon pour nous, bon pour Rom, et probablement bon pour Chelsea aussi.

Lukaku a sprinté vers le succès à West Brom, marquant un total de 35 buts

Jurgen Klinsmann (Sampdoria à Tottenham, 1997-98)

Jurgen Klinsmann était une superstar de Tottenham lors de ses deux passages au club du nord de Londres.

Son premier transfert de prêt à White Heart Lane lors de la saison 1994/95 a vu l’Allemand marquer 30 buts toutes compétitions confondues, ce qui lui a valu un statut de héros culte parmi les fans des Spurs.

Désireux de marquer plus de buts en Premier League, Klinsmann est revenu à Tottenham dans la seconde moitié de la saison 1997/98, marquant neuf en 15 matches, ce qui a sauvé le club de ce qui aurait été une relégation ignominieuse !

Les neuf buts de Klinsmann ont sauvé les Spurs de la relégation

Carlos Tevez (West Ham à Manchester United, 2007-09)

Sur un bail de deux ans, Carlos Tevez a fait 99 apparitions pour Manchester United tout en marquant 34 fois, dont cinq en Ligue des champions, ce qui a permis à l’Argentin de remporter le trophée de prestige en 2008.

Le joueur de 37 ans a également contribué aux victoires consécutives des Diables rouges en Premier League avant de rejoindre Manchester City.

Tevez a remporté deux titres de champion et la Ligue des champions avec Manchester United

Kevin Campbell (Trabzonspor à Everton, 1999-00)

Everton, qui luttait contre la relégation, a accueilli Kevin Campbell de retour en Premier League après son passage de trois ans à Nottingham Forest avant de rejoindre l’équipe turque, Trabzonspor.

L’attaquant a immédiatement touché les Toffees en marquant neuf buts lors de ses huit premiers matchs, rehaussant le moral du Merseyside.

Campbell est également devenu le premier prêteur à remporter le prix du joueur du mois de Premier League en avril 1999 avant de signer un contrat permanent avec Everton.

Campbell a sauvé Everton de la relégation, inscrivant neuf buts lors de ses huit premiers matches

