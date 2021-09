De l’IPL à l’ISL, les ligues sportives en Inde à surveiller

Le format de ligue sportive a été introduit en Inde en 2005 avec la Premier Hockey League

Par Reya Mehrotra

Le format de ligue sportive a été introduit en Inde en 2005 avec la Premier Hockey League, qui s’est achevée en 2008 et a ouvert la voie à l’IPL la même année. Sans aucun doute, le cricket est le sport le plus apprécié en Inde et chaque victoire, controverse ou défaite dans ce sport fait la une des journaux nationaux. Avec l’IPL en cours, les niveaux d’excitation des fans de cricket sont à leur maximum. Nous vous apportons plus de ligues sportives de forme courte en Inde à surveiller.

Ligue Pro Kabaddi

La Pro Kabaddi League (PKL) de niveau professionnel a été lancée en 2014. Son format, encore une fois, s’inspire de l’IPL et utilise le modèle de la franchise. Ses équipes comprennent Jaipur Pink Panthers, Bengal Warriors, U Mumba, UP Yoddha, Gujarat Giants, Tamil Thalaivas, Puneri Paltan, Telugu Titans, Patna Pirates, etc. Comme IPL et ISL, les équipes de PKL ont également des célébrités et des hommes d’affaires influents comme propriétaires comme Abhishek Bachchan et Gautam Adani.

Super Ligue indienne

Dans le système de football indien, l’ISL est l’une des deux ligues de plus haut niveau, la seconde étant la I-League. Il est organisé par All India Football Federation et parrainé par Hero Motocorp. La première ligue nationale de football de l’Inde a commencé en 1996 avec la Ligue nationale de football. La Super League indienne a été officiellement lancée en 2013 par Reliance, Star Sports et All India Football Federation. ISL a un modèle de propriété similaire à l’IPL. Ses équipes ont des propriétaires comme Ranbir Kapoor, Abhishek Bachchan, MS Dhoni, Rakesh Jhunjhujwala, Tata Group et Allu Aravind, entre autres.

Ligue professionnelle de volley-ball

Le PVL est une initiative de Baseline Ventures India et de la Fédération indienne de volleyball. Il s’agit d’une ligue professionnelle de volleyball en salle pour hommes. Les équipes comprennent U Mumba Volley, Chennai Spartans, Ahmedabad Defenders, Black Hawks Hyderabad, Calicut Heroes et Kochi Blue Spikers. Des joueurs internationaux comme Rudy Verhoeff, Ruslans Sorokins, David Lee, Andrej Patuc, Carson Clark et Alexander Bader en font partie. Chaque équipe compte 12 joueurs et une réserve de deux joueurs.

Ligue de lutte professionnelle

PWL a été créé en 2015 par la Wrestling Federation of India et ProSportify. Elle compte six franchises représentant des villes indiennes et formées via des ventes aux enchères. Les équipes comprennent Delhi Sultans, MP Yodha, Haryana Hammers, Mumbai Maharathi, NCR Punjab Royals et UP Dangal. En 2019, Haryana Hammers a battu les Punjab Royals et remporté le titre. L’équipe comprenait des joueurs comme Anastasia Nichita de Moldavie, Tayana Omelchenko d’Azerbaïdjan et Seema de l’Inde, Parveen Rana, Ravi Kumar et Rajneesh. Chaque équipe est composée de neuf joueurs. La mascotte de la ligue est Faulad Singh, qui encourage les participants à rivaliser avec honnêteté et intégrité. Dans ses trois éditions, 51 olympiens ont participé.

Première Ligue indienne

La ligue de cricket Twenty20 est jouée par huit équipes de huit villes indiennes différentes. Elle a été fondée par le Board of Control for Cricket en Inde en 2007 et la première édition d’IPL a eu lieu en 2008. Selon la BCCI, IPL a contribué 160 millions de dollars au PIB de l’Inde et c’est également la ligue de cricket la plus fréquentée du monde. monde. D’ici 2022, IPL devrait avoir 10 équipes. Actuellement, la 14e édition de l’IPL se tient aux Émirats arabes unis. Dans l’histoire des matchs IPL, l’équipe des Indiens de Mumbai appartenant à Reliance Industries est l’équipe la plus titrée avec cinq victoires.

Ligue professionnelle de badminton

PBL a débuté en Inde en 2016 et est l’une des meilleures ligues de badminton au monde. Les joueurs de badminton indiens et internationaux, y compris les médaillés olympiques, participent à la ligue. La ligue a contribué à populariser encore plus le sport avec un large public à travers plusieurs plateformes. PV Sindhu, Saina Nehwal, Lee Chong Wei, Carolina Marin, Victor Axelsen, Tai Tzu Ying et Lee Yong Dae ont participé à la ligue. Les franchises de Mumbai, Lucknow, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Pune et Guwahati font partie de la ligue. Le PBL a connu cinq saisons réussies jusqu’à présent. Les noms des équipes sont Awadhe Warriors, Bengaluru Raptors, Chennai Team, Pune 7 Aces, Mumbai Rockets. L’année dernière, les Bengaluru Raptors ont remporté le titre de champion en battant les North Eastern Warriors.

Tennis de table ultime

Première ligue indienne de tennis de table, l’UTT a débuté en 2017 avec six franchises dans lesquelles 36 joueurs ont joué pendant 18 jours. Les meilleurs athlètes et entraîneurs de l’Inde et de l’étranger, y compris les médaillés olympiques, des Jeux asiatiques et des Jeux du Commonwealth, constituent le cœur de la ligue. La Fédération indienne de tennis de table est partie prenante de l’UTT. Les équipes comprennent Chennai Lions, Puneri Paltan, Goa Challengers, U Mumba, Dabang Delhi et Mavericks Kolkata. En 2019, les Lions de Chennai sont sortis vainqueurs en battant Dabang Delhi.

