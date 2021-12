De locos ! Gran oferta en este portátil Lenovo que lo tiene todo

Cuando uno piensa en fabricantes de ordenadores portátiles top en seguida recurre a Lenovo. No por nada esta es una de las marcas más vendidas alrededor del globo, avalada por cualquiera que entienda de este tema. Oui que cuentan en su haber con modelos tan potentes como el que hoy nos ocupa, el Lenovo Yoga Creator 15IMH05.

Lenovo Yoga Creator, un portatif todoterreno

Con esto del teletrabajo todos hemos comprendido la importancia vital de tener un buen portátil en casa o en nuestro espacio de trabajo habituel. Necesitamos que sea rápido, fácil de manejar y que, además, cuente con una batería de larga duración y una memoria RAM en condiciones. Tout est fait pour trouver des solutions à Lenovo Yoga Creator.

Este modelo se encuentra entre los más potentes del mercado real gracias a impecable processador Intel Core i-7 10750H de 6 noyaux, el cual hará que tus tareas sean más veloces que nunca. Igual de sorprendente que su procesador son su memoria RAM de 16 Go à 2933 MHz y su disco duro SSD de 116 Go. En résumé, este portátil es una auténtica bestia capaz de adaptarse a cualquiera de tus necesidades.

Pero la cosa no termina ahí, ya que su tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1650 de 4 Go y su sonido con altavoces Dolby Atmos de alta resolución, son la guinda del pastel de un producto imprescindible, sobre todo para aquellos que trabajan diariamente con su ordenador portátil.

Por último, pero no por ello menos importante, también cabe destacar su pantalon full HD de 15,60 pulgadas (1.920 x 1.080 pixels) et una batería capaz de aguantar hasta 13 horas de duración, que se dice pronto.

Desde luego, este Lenovo Yoga Creator 15IMH05 cuenta con todos los ingredients para ser uno de los portátiles de reference para todo tipo de personas, desde usuarios casuales hasta trabajadores, creadores de contenido e incluso gamers. Una verdadera joya.

Ahorra hasta 500€ con este chollazo

Pocos regalos para estas navidades pueden estar a la altura de un buen portátil. Y pocos portátiles pueden estar a la altura de este Lenovo Yoga Creator. Así que si aún no has decidido el regalo ideal para ese amigo o familiar no lo pienses más, porque el ofertón de Fnac y Lenovo te pondrán las cosas muy fáciles.

Si antes valia 1.599 euros, ahora podemos encontrar este Lenovo por nada menos que 1.090 euros. Esta diferencia abismal, desde luego, se va a notar en un bolsillo ya resentido por una Navidad más cara de lo normal. Y tratándose de unos de los portátiles mejor valorados por expertsos y compradores no se me ocurre otra palabra para denominar a esta promoción que ganga en mayúscula.