de l’ombre du dopage au meilleur golfeur

Nouvelles connexes

La pression qui s’abat sur les enfants des grandes stars du monde du sport n’est pas anodine et n’est pas toujours gérée de la meilleure façon possible, mais l’exemple inverse se retrouve dans Jessica (Bradenton, Floride, 1993) et Nelly Korda (Bradenton, Floride, 1998). Le monde du golf a trouvé en ces sœurs un couple qui chérit la qualité à profusion et qui sont les deux protagonistes de l’année dans ce sport. Dans les six prochains jours, ils veulent démontrer cette condition.

La Coupe Solheim, l’équivalent de Ryder cup pour le golf féminin, il se joue cette semaine dans le but de voir quelle partie du monde domine ce sport : Etats-Unis ou L’Europe . En 2023, cette compétition se rendra en Espagne pour la première fois de son histoire, mais, pour l’instant, cette année, il faudra déménager en Tolède (mais celui de Ohio) pour profiter de la compétition entre les deux continents. Les 12 meilleurs joueurs du Tour Européen Dames rivaliser avec ceux de la Association de golf professionnel féminin décider qui règne dans le monde pour les deux prochaines années.

Après que la dernière édition soit passée aux mains du vieux continent, les sœurs ont proposé d’étendre leur héritage après avoir été les seuls parents dans l’histoire à avoir joué cette compétition. Jessica et Nelly étaient en 2019 dans Écosse, mais ils ne pouvaient rien faire pour que leur pays gagne. Bien sûr, ils ont gagné tous leurs matchs au 14e trou ; c’est-à-dire qu’ils se débattaient à chaque fois qu’ils ramassaient le bâton.

Nelly Korda et Jessica Korda, lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 REUTERS

Considérées comme deux des meilleures golfeuses au monde aujourd’hui, elles privilégient l’équipe nord-américaine dans le but que les USA retrouvent une fois de plus l’hégémonie de ce tournoi mythique. Il convient de rappeler le format de ce tournoi, où les deux premiers jours sont réservés à quatre matchs de foursomes (coups alternés) et quatre autres de fourball (meilleure balle) chacun, et le dernier pour les deux matchs individuels. Il y a 28 points en jeu.

Passé nuageux

Les deux sont des filles du joueur de tennis tchèque Petr Korda, devenu numéro deux mondial en 1998, l’année même où il s’est imposé dans le open d’Australie. Sa mère a aussi beaucoup à dire sur sa passion pour le sport depuis Regina Rajchrtová Il était joueur de tennis professionnel. Le joueur excentrique est resté aux portes de Roland Garros quand il a perdu contre Jim Courrier en 1992 et n’avait plus que 10 titres en simple et autant en double.

Certes, on se souvient presque davantage du Tchèque pour l’épisode qui a marqué sa carrière : un point positif pour Nandrolone qu’il avait 12 mois hors des pistes et après quoi il a pris sa retraite à 32 ans. Sa carrière a été plus courte à cet égard, devenant le premier joueur de tennis à entrer dans le top 10 du ATP qu’il a été surpris en train de consommer une substance interdite. Cette ombre du dopage n’a pas seulement plané sur lui, mais aussi sur ses enfants. Il a été le premier caddie de Jessica, par exemple.

Son autre fils, Sebastian, a suivi son exemple dans le monde du tennis et s’est battu pour faire une brèche dans l’ATP. Le joueur de 21 ans est numéro 45 mondial et on pourrait aussi dire que c’est son année : il a remporté son premier titre ATP en 2021 Parme. Il est professionnel depuis trois saisons, même s’il est toujours encadré dans le championnat Prochaine génération. Il est dans le meilleur classement de sa carrière et veut surpasser son père.

Les meilleures

Jessica est l’aînée de cette famille prolifique. Il avait placé la barre assez haut avec six victoires sur le circuit de la LPGA et en 2021, il a remporté une belle victoire dans le Tournoi des Champions Diamond Resorts. Dans sa jeunesse, il a essayé la gymnastique et le patinage artistique, mais s’est vite rendu compte que son truc était le golf. Au cours de sa carrière, il a découvert un grave problème morphologique au visage, ce qui lui a causé de graves maux de tête. En 2018, il a subi une intervention chirurgicale qui les a mis fin et sa carrière est entrée dans un nouveau paysage.

Nelly Korda, avec l’or de Tokyo 2020 REUTERS

Mais depuis que sa sœur a fait le saut vers le professionnalisme, il n’y a pas de couleur avec les performances de l’une et de l’autre. Il a déjà remporté six victoires sur le circuit de la LPGA, mais cette saison il a dépassé le pari en remportant l’or olympique avec seulement 23 ans. Le rêve a commencé en 2016, après s’être illustré dans les catégories juniors, mais ce n’est qu’en 2018, à l’âge de 20 ans, qu’il décrochera son premier titre sur la scène professionnelle.

Son 2021 est un rêve d’avoir fait aussi avec lui Championnat PGA féminin et est actuellement le numéro un mondial. Le milieu de terrain de Korda a toujours été clair sur le fait qu’il se consacrerait à ce sport et a toujours loué l’importance de Petr dans ses succès : “Mon père remarque toujours que nous devons donner du temps à tout ce qui se passe, profiter des victoires et apprendre des défaites , ce que les athlètes professionnels ne font généralement pas car il n’y a pas de temps, il y a toujours un voyage ou un tournoi”.

L’héritage de ces deux golfeurs peut être immense en fin de carrière. A noter qu’elles sont encore très jeunes et que, surtout Nelly, ont de nombreuses années devant elles pour continuer à dominer la scène mondiale. Pourtant, l’exploit de mener l’équipe nord-américaine à la victoire dans une Solheim Cup est unique. Ils tenteront de répéter leur performance de 2019, même s’ils auront besoin de l’aide du reste de l’équipe pour remporter le titre lundi prochain.

[Más información: Jon Rahm cierra el círculo en el US Open: el ‘elegido’ del golf que hace historia y que apuntaba al kung-fu]

Suivez les sujets qui vous intéressent