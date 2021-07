De “Lonesome Town” à “The Wonder Of You”: le prolifique auteur-compositeur Baker Knight

Baker Knight est la preuve que parfois vous pouvez avoir un catalogue de chansons à succès sans jamais devenir un nom familier. L’écrivain et musicien de Birmingham, en Alabama, est né le jour de l’indépendance en 1933. Il a eu une carrière réussie d’environ 30 ans et plus d’un millier de droits d’auteur de chansons.

Knight a écrit plusieurs Ricky Nelson hits, a été enregistré par Eddie Cochran, Gène Vincent, Frank Sinatra, Doyen Martin, et d’innombrables autres. C’est aussi l’homme qui a écrit l’un des Elvis Presley« The Wonder Of You ». Notre Pleins feux sur l’écriture de chansons sur Baker Knight playlist rend hommage à ses talents.

Thomas Baker Knight a passé trois ans dans l’armée de l’air, où il a appris la guitare. Il avait son propre groupe de rockabilly, les Knightmares, au milieu des années 1950, puis s’est lié d’amitié avec Cochran et sa petite amie, l’auteur-compositeur Sharon Sheeley. La légende raconte que Cochran a demandé à Knight de l’aider avec “Summertime Blues”, mais Baker s’est endormi. Au moment où il s’est réveillé, la chanson était terminée, écrite par Eddie et son manager Jerry Capehart.

Néanmoins, Cochran et Sheeley ont ouvert la porte à Knight pour écrire pour Nelson, la plus grande idole de la pop adolescente du jour, avec un grand effet. Il a écrit son single « Lonesome Town » de 1958 et sa face B « I Got A Feeling », et les chansons sont toutes deux devenues des hits américains à part entière en 1958. Les reprises ultérieures de « Lonesome Town » comprenaient une de Bob Dylan et un autre par Paul Mccartney, pour son album Run Devil Run en 1999, tandis que l’original de Nelson a été inclus dans la bande originale de Pulp Fiction de 1994.

A la fois écrivain et interprète

Knight a également écrit la face A des 45 prochaines années de Nelson, le très apprécié « Ne jamais être quelqu’un d’autre que toi » et les autres succès de 1959 « Sweeter Than You » et « I Wanna Be Loved ». Baker a ensuite gardé pour lui sa chanson “Just Relax”, mais elle n’a pas réussi à se classer, malgré la présence de Cochran à la guitare.

« Ozzie [Nelson’s father and manager] m’a offert 10 000 $ pour laisser Ricky Nelson enregistrer [‘Just Relax’], a déclaré Knight au magazine Now Dig This en 1995. “Ricky voulait la chanson et je souhaite à Dieu que je la lui ai donnée, mais j’avais un accord avec Coral Records, et cela n’a pas marché pour moi.”

Eddie et Ricky, quant à eux, ont enregistré “One Minute To One” de Knight. Nelson couperait quelque 18 côtés par Knight au total. Un autre des rock’n’rollers originaux, Gène Vincent, coupe « Ain’t That Too Much » de Baker.

“The Wonder Of You” était à l’origine un succès n ° 25 en Amérique en 1959 pour le chanteur texan Ray Peterson. Mais il est devenu à jamais associé à Elvis lorsque son enregistrement live à Las Vegas est devenu un single en 1970. Il est allé au n ° 1 au Royaume-Uni et a été classé dans le Top 10 américain certifié or.

La compilation Sinatra ’65 présentait l’enregistrement par Frank de « Anytime At All », souvent méconnu de Knight, un single du Top 50 des États-Unis. Il a également enregistré 11 numéros par Dean Martin, dont le hit du Top 40 américain de 1966 “Somewhere There’s A Someone” ainsi que “One Lonely Boy”, “If I Ever Get Back To Georgia” et “Nobody’s Baby Again”. Ce dernier était un single moins Hot 100 pour Martin plus tard cette année-là. “Dean arrivait vers huit heures du soir, garait son Aston Martin devant la porte, faisait une ou deux prises et sortait de là”, se souvient Knight.

Sinatra, Sugar Bears et plus

D’autres interprétations du travail de Knight comprenaient des morceaux de Nancy Sinatra, Sammy Davis Jr. et « Shifting Sands » pour le West Coast Pop Art Experimental Band. Ils étaient une signature psychédélique improbable sur le label Reprise de Sinatra. La vaste gamme d’artistes variés pour enregistrer le matériel de Baker comprenait également Pat Boone, Noel Harrison, Timi Yuro, Bobby Vinton, Connie Smith et Hank Snow. En 1971, le studio crée les Sugar Bears, mettant en scène un jeune Kim Carnes, a atteint la 51e place du Hot 100 avec “You Are The One” de Knight.

L’écrivain polyvalent a également eu un grand succès sur le marché du pays. Dave Dudley a atteint le n°3 en 1963 avec “Cowboy Boots” et Ernest Ashworth n°10 en 1964 avec “A Walk In The Country”. Plus tard, Knight a remporté les félicitations du palmarès des pays avec le hit n ° 3 “I’m Gonna Love You” du duo Dave & Sugar, et le pays n ° 1 de 1976 “Don’t The Girls All Get Prettier At Closing Time”, qui a remporté l’ACM Prix ​​de la chanson de l’année. Jerry Lee Lewis a enregistré son “I Don’t Want To Be Lonely Tonight” en 1977. La même année, Hank Williams Jr. avait une entrée au milieu des charts avec “One Night Stands”.

Après son retour en Alabama de Los Angeles, Knight a reçu un diagnostic de syndrome de fatigue chronique, mais a continué à enregistrer plusieurs autres albums. Il est décédé de causes naturelles à l’âge de 72 ans en 2005, et reste un nom injustement sous-estimé dans les annales des auteurs-compositeurs à succès.