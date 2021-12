De l’or pour ajouter des paillettes en 2022 sur les malheurs pandémiques, le dollar fort ; prix susceptible de franchir Rs 55,000/10gm

Après une ascension fulgurante en 2020 lorsque le métal jaune a atteint un record de Rs 56 200 sur le MCX en août, les prix avoisinent maintenant Rs 48 000 pour 10 grammes.

L’or, qui a perdu de son éclat dans une certaine mesure au second semestre 2021, devrait retrouver son éclat au cours de la nouvelle année et franchir le niveau de 55 000 roupies pour 10 grammes au milieu des malheurs pandémiques, des soucis d’inflation et d’un dollar américain plus fort.

Après une ascension fulgurante en 2020 lorsque le métal jaune a atteint un record de Rs 56 200 sur le MCX en août, les prix avoisinent maintenant Rs 48 000 pour 10 grammes. C’est environ 14% de moins que les sommets historiques et 4% de moins par rapport aux niveaux de janvier 2021.

Tout compte fait, le niveau actuel est toujours de 3 pour cent supérieur à l’ensemble des prix internationaux, en grande partie grâce à l’affaiblissement de la roupie. Le cofondateur et PDG de CommTrendz, Gnanasekar Thiagarajan, a déclaré que la raison de la sous-performance de cette année était la ruée vers les liquidités sur les marchés boursiers.

« Pendant ce temps, la possibilité que davantage de restrictions COVID soient imposées pour les vacances de Noël et du Nouvel An se profilait dans plusieurs pays européens alors que la variante Omicron se propageait rapidement. Les autorités sanitaires américaines ont exhorté les Américains à se faire vacciner, à porter des masques et à faire attention s’ils voyagent pendant les vacances d’hiver », a déclaré Thiagarajan.

Selon lui, le resserrement des taux rendrait le dollar américain plus attrayant par rapport aux devises liées à des politiques monétaires relativement plus souples telles que l’euro et le yen.

L’or au comptant se situait à plus de 1 791 USD l’once sur le marché international, tandis qu’en Inde, les contrats à terme sur l’or MCX étaient à 47 740 Rs pour 10 grammes le 29 décembre.

Les prix de l’or devraient continuer d’augmenter à moyen terme dans un contexte d’inquiétudes inflationnistes et d’incertitude concernant la variante Omicron du coronavirus.

« La chute des marchés boursiers et le statut de couverture contre l’inflation de l’or devraient le maintenir bien soutenu à la baisse. Pendant ce temps, si des tensions géopolitiques devaient éclater, cela pourrait à nouveau stimuler le sentiment.

«Nous nous attendons à ce que les prix évoluent dans une fourchette de 1 700 à 1 900 USD l’once au premier semestre 2022 et franchissent les 2 000 USD au second semestre. Sur les marchés intérieurs, nous pouvons nous attendre à ce que les prix se situent entre 45 000 et 50 000 Rs et dépassent 55 000 Rs au second semestre 2022 pour MCX », a déclaré Thiagarajan.

L’analyste principal des titres HDFC (matières premières) Tapan Patel a déclaré que l’inflation aux États-Unis et le développement des rendements obligataires réels pourraient encore provoquer certains éléments déclencheurs du rallye de l’or.

La résistance à court terme de l’or se situe à 1 833 USD et 1 870 USD avec un support à 1 670 USD l’once, a-t-il déclaré, ajoutant que pour la tendance à long terme, 1 970 USD devrait être la résistance clé pour 2022, avec un support à USD 1 580 par once.

« Les contrats à terme sur MCX Gold ont une résistance à court terme à Rs 49 200 et un support à Rs 45 000 pour l’année prochaine, nous pouvons voir une hausse plafonnée à Rs 51 800 et un support à Rs 42 500 », a-t-il noté.

Le PDG régional du World Gold Council, Inde, Somasundaram PR a déclaré que l’introduction du cadre réglementaire pour l’International Bullion Exchange et d’un cadre pour le commerce intérieur étayé par la création d’une nouvelle marque de sécurité « Electronic Gold Receipt » serait potentiellement transformatrice au cours des prochaines années. .

D’un autre côté, l’introduction du poinçonnage obligatoire dans 256 districts et une balançoire dans le poinçonnage unique d’identité menaçaient de créer des perturbations commerciales. Cependant, la gestion habile de la part des décideurs politiques a assuré sa mise en œuvre réussie, a-t-il souligné.

Le gouvernement avait rendu le poinçonnage, une certification de qualité, obligatoire à compter du 23 juin 2021, pour les bijoux et objets en or 14, 18 et 22 carats dans 256 districts du pays, où il existe au moins un centre de dosage et de poinçonnage (AHC ). À ce jour, 1,27 lakh de bijoutiers se sont inscrits auprès du BIS pour vendre des bijoux poinçonnés. Somasundaram a déclaré que cette décision avait mis fin à deux décennies d’ambivalence commerciale et d’incertitude politique et qu’il s’agissait d’une réalisation remarquable.

« Dans les mois à venir, la flambée des prix des matières premières et des coûts logistiques devrait imposer de nouvelles pressions et la RBI a déjà ajusté ses anticipations d’inflation à la hausse.

« La hausse de l’inflation a tendance à stimuler la demande d’or. L’or est perçu comme une solide couverture contre l’inflation et des décennies de données soutiennent cette hypothèse », a-t-il noté.

Motilal Oswal Vice-président des services financiers ? Commodities Research Navneet Damani a déclaré que les prix de l’or pourraient rester soutenus à des niveaux plus bas après que la Chine a signalé sa plus forte augmentation quotidienne de cas locaux de COVID en 21 mois.

« La fourchette plus large sur le COMEX pourrait se situer entre 1 780 et 1 825 USD et sur le plan intérieur, les prix pourraient osciller entre 48 000 et 48 385 Rs », a-t-il ajouté. Cependant, le cofondateur et co-PDG de Stockal, Vinay Bharatwaj, a déclaré que la hausse des taux devrait plafonner les gains du métal jaune, car ils augmentent le coût d’opportunité de la détention d’or.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.