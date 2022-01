De Louie Barry chassant Fabinho pour sa chemise, le concours le plus sale jamais entre Chelsea et Leeds, une signature de Ceefax et une faute sournoise d’Arsenal qui a changé les règles

La FA Cup est la plus grande compétition du football anglais en matière de tradition et de moments mémorables.

Le football de Premier League et la Ligue des champions sont désormais reconnus comme étant le summum du football de clubs, mais il ne fait aucun doute que la FA Cup l’a fourni au fil des ans.

Il y a eu des moments mémorables en FA Cup au fil des ans

Les bouleversements de coupe font partie intégrante de la tradition, chaque saison apportant un certain nombre de résultats de choc qui maintiennent la magie de la coupe en vie.

Il y a aussi eu des moments hilarants, dignes de grimace et tout simplement dingues au fil des ans.

Voici quelques-unes des histoires les plus folles de l’histoire de la FA Cup…

Le rap d’Anfield

La finale de la FA Cup 1988 a vu Liverpool affronter Wimbledon, mais ce n’est pas le match en lui-même dont nous nous souvenons.

À l’époque où les clubs publiaient des chansons de pré-finale, il est difficile d’oublier « The Anfield Rap » qui a vu John Barnes diriger ses coéquipiers de Liverpool alors qu’ils portaient des combinaisons de coquille, des casquettes de baseball et de grosses chaînes en or.

C’était peut-être une audition appropriée pour World In Motion pour Barnes, mais pour tout le monde, c’était un moment à oublier.

‘Je mangerai mon chapeau s’il y a un score’

La première finale de la FA Cup a été diffusée en 1938 et c’est alors que le monde a été honoré de l’un de ses premiers clips dignes de YouTube.

Avec un affrontement austère entre Preston North End et Huddersfield Town se dirigeant vers les tirs au but avec des scores à 0-0, le commentateur de la BBC Thomas Woodrooffe a prononcé les mots « Je mangerai mon chapeau s’il y a un score avant le coup de sifflet ».

Et voilà que George Mutch a marqué un gagnant pour Preston, conduisant Woodruffe à tenir sa promesse d’avoir mangé un chapeau, même s’il était fait de gâteau.

Le tout premier envahisseur de terrain du football

En 1966, peu de temps avant la Coupe du monde, Everton et Sheffield Wednesday ont participé à la finale de la FA Cup dans un match dont on se souvient pour le premier envahisseur de terrain du football.

Les Toffees ont riposté après deux buts pour remporter le trophée, ce qui a permis à un supporter âgé, Eddie Cavanagh, de se rendre sur le terrain pour célébrer.

Bien qu’il soit un homme plus âgé, une accélération surprenante l’a vu échapper à la tentative de tacle de rugby d’un policier avant d’être rattrapé par le second alors que la fatigue commençait à se faire sentir.

La signature Ceefax

En 2001, Leicester affrontait les Wycombe Wanderers en quart de finale de la FA Cup lorsque les Chairboys ont été touchés par un certain nombre de blessures.

Wycombe a envoyé un appel inhabituel via Ceefax de la BBC pour un attaquant en forme qui pourrait mener son attaque lors de l’affrontement avec les Foxes.

L’appel a été répondu par Roy Essandoh qui a non seulement joué dans l’affrontement, mais a également marqué un vainqueur dramatique dans le temps additionnel pour donner à Wycombe une victoire 2-1 et une place en demi-finale.

Pie-gate

Tout le monde aime une histoire d’outsider et lorsque Sutton United a affronté Arsenal en 2017, beaucoup espéraient que le résultat serait mémorable.

Cependant, ce sont les bouffonneries de Wayne Shaw qui ont fait la une des journaux.

L’homme de 45 ans a mangé une tarte pendant l’affrontement, ce qui a d’abord été considéré comme un peu amusant, avant qu’il ne s’avère qu’il avait intentionnellement influencé un marché de paris sur le football après qu’un bookmaker ait proposé une cote de 8-1 qu’il mangerait une pâtisserie. traiter à la caméra.

En conséquence, Shaw a été condamné à une amende de 375 £ et à une suspension de deux mois pour avoir enfreint les règles de paris de la FA.

Wayne Shaw a eu des ennuis lorsqu’il a glissé dans une tarte à mi-chemin du choc de la FA Cup avec Arsenal en 2017 Le plus sale choc de la FA Cup de l’histoire

Chelsea et Leeds se sont affrontés lors de la finale de la FA Cup 1970, un affrontement qui a été rejoué après un match nul 2-2 à Wembley.

Ce qui a suivi a été l’un des matchs de football les plus brutaux de tous les temps et quelque chose de plus adapté à l’UFC Octagon.

Alors qu’un seul carton jaune a été distribué ce jour-là, l’affrontement a été ré-arbitré à deux reprises par des officiels des temps modernes, David Elleray concluant en 1997 qu’il aurait montré six cartons rouges et Michael Oliver révélant qu’il aurait donné un résultat stupéfiant. 11 quand il a supervisé l’affrontement en 2020.

Un désastre de la mode

En 1996, Liverpool affrontait Manchester United en finale, un affrontement dont on se souviendra pour ces costumes hideux.

Les joueurs de Liverpool, qui avaient reçu le surnom de « Spice Boys », se sont présentés pour le match en costumes crème et lunettes de soleil, un faux pas de mode aux proportions épiques.

Le gardien de United Peter Schemeichel a déclaré: « Cela avait l’air idiot et nous avons tous dit » nous ne pouvons pas perdre contre une équipe portant des costumes comme ça! «

Et ils ne l’ont pas fait car Eric Cantona a éliminé leurs rivaux du Nord-Ouest avec une volée mémorable.

.

La finale de la FA Cup 1996 était aussi célèbre pour le choix du costume de Liverpool que pour le match réel, la fracture du cou de Bert Trautmann

Les footballeurs d’aujourd’hui sont souvent réputés pour être doux par rapport à ceux d’autrefois.

Bert Trautmann l’a montré en 1956 alors que le gardien de Manchester City de l’époque continuait à jouer la finale de la FA Cup avec Birmingham malgré une fracture au cou.

Il s’est avéré qu’il s’était disloqué cinq vertèbres et qu’il avait de la chance d’être en vie, mais cela ne l’a pas empêché de réaliser une performance qui a remporté le trophée pour City et a obtenu le statut de légende pour être sans doute le footballeur le plus dur de tous les temps.

Louie Barry demande le retour du maillot de Fabinho

Aston Villa a nommé une équipe jeune pour affronter Liverpool en FA Cup en janvier 2021, Louie Barry trouvant le filet lors d’une défaite fougueuse 4-1 contre Jurgen Klopp.

Comme d’habitude, Barry a échangé des maillots avec Fabinho après le match en souvenir de sa bataille avec la star brésilienne, avant qu’un entraîneur de Villa n’indique qu’il pourrait vouloir conserver son propre maillot après des débuts impressionnants.

Au lieu de décrire son erreur, le jeune milieu de terrain a poursuivi Fabinho dans le tunnel pour lui demander de récupérer son maillot de Villa, ce qui a conduit l’homme de Liverpool à lui donner les deux maillots à ramener à la maison.

Arsenal cynique

Lorsque Willie Young a arrêté Paul Allen dans son élan à Wembley en 1980, les autorités ont agi rapidement.

Le défenseur d’Arsenal a cyniquement trébuché sur le joueur de 17 ans de West Ham – alors le plus jeune joueur à participer à une finale de la FA Cup – au bord de la surface alors qu’il courait vers le but.

L’arbitre George Courtney ne pouvait que réserver Young et accorder un coup franc à West Ham.

Près de deux ans plus tard, mais en conséquence directe de ce défi, des cartons rouges consécutifs ont été introduits pour les fautes professionnelles.

Cela n’a pas affecté le résultat du match, les Hammers de deuxième division (maintenant le championnat) l’emportant 1-0.