De Lowry à Kawhi : doutes et certitudes en libre agence

Dans l’agence libre de 2020, de nombreuses têtes étaient déjà dans celle de 2021. “Ce sera l’une des plus importantes de l’histoire”, a-t-on dit. À l’époque, ni LeBron James ni Anthony Davis n’avaient signé leurs prolongations de contrat. Pas le champion Giannis Antetokounmpo. Ni Paul George ni Donovan Mitchell. En moins d’un an, la carte a beaucoup changé ; Mais malgré cela, les prochaines semaines ne seront pas sans mouvements importants. A la saison du retour à l’ancienne normalité, du moins en ce qui concerne le calendrier, les franchises peuvent commencer à négocier avec les agents libres dès le lendemain matin (00:00 heure en Espagne). Quatre jours plus tard, le 6, les premières signatures peuvent déjà être produites. Certains, attendus depuis longtemps; d’autres, imprévisibles. Certains des principaux noms du marché ne seront, de manière prévisible, que de passage, car il est attaché à sa continuité. C’est la situation de Kawhi Leonard ou Chris Paul, qui ont rejeté l’option joueur qu’ils avaient à leur disposition. Dans le premier cas, 36 millions de dollars ; dans le second, 44. Beaucoup plus difficile à anticiper est l’avenir de DeMar DeRozan ou Spencer Dinwiddie, agents libres sans restriction et, comme on pouvait s’y attendre, avec leur avenir loin de leurs équipes actuelles.

Avec tout cela, la NBA, encore secouée par le tremblement de terre de Russell Westbrook, s’apprête à entreprendre une danse constante des noms et des équipes. Des Los Angeles Lakers, justement, certains des plus marquants vont émerger. Parmi eux, Dennis Schröder, dont l’avenir semble déjà loin d’être Hollywood. Avant d’atteindre les playoffs, le joueur allemand a refusé 84 millions de dollars pour quatre saisons supplémentaires ; maintenant, avec la conformation des trois grands, ses options de continuité semblent déjà lointaines. Sauf surprise, il sortira en agence libre et, comme indiqué, avec de grandes prétentions contractuelles. Conditionné par tout cela, et par une très faible marge salariale, la franchise de Los Angeles devra également se prononcer sur Alex Caruso, Andre Drummond ou Wesley Matthews, agents libres sans restriction, et Talen Horton-Tucker, restreint. Montrezl Harrell, quant à lui, a accepté son option de joueur de 9,7 millions pour faire appel aux Wirzards de Washington.

Qui, apparemment, s’est définitivement éloigné de Los Angeles est Chris Paul. Le meneur des Phoenix Suns est devenu lié à la franchise de Los Angeles. Son nom est sorti à côté de celui de Westbrook et, finalement, c’est ce second qui portera du violet et de l’or. Selon la presse américaine, il re-signera avec l’organisation Arizona. Dans ce document, il y a des spéculations avec des chiffres qui seraient d’environ 90 millions pour les trois prochaines années. Une situation identique à celle de Kawhi Leonard. Dans son cas, Bobby Marks (ESPN) dessine deux destinations possibles pour le nouvel accord avec les Clippers (attendu). D’un côté, accepter 176,2 millions pour quatre ans ou, de l’autre, une formule 1+1 pour être agent libre en 2022 et, ensuite, signer 235 millions pour 5.

Les principaux noms du marché

Leonard et Paul iront tous les deux en agence libre, bien que, de manière prévisible, brièvement. Il y aura cependant, déjà en tant qu’agents libres sans restriction, d’autres noms importants de la NBA, au-delà de ceux mentionnés dans les lignes précédentes : Mike Conley, Kyle Lowry, DeMar DeRozan, Derrick Rose, Victor Oladipo, Carmelo Anthony, Tim Hardaway Jr., Spencer Dinwiddie, Evan Fournier, Kelly Oubre Jr., Reggie Jackson, Richaun Holmes, Will Barton, Norman Powell, Cameron Payne, JaVale McGee, Reggie Bullock, Lou Williams, Blake Griffin, PJ Tucker, Dwight Howard, Patty Mills, Jeff Green, Bruce Brown… Chacun, à partir de son poste, négociera de nouveaux contrats, soit pour continuer dans ses dernières franchises, soit pour tourner sa carrière. Conley ou Rose, deux des meilleures stars de la liste, sont présentées comme les plus grandes inconnues : leur continuité est aussi possible que leur retournement.

Les cas de DeRozan et Dinwiddie, déjà évoqués, sont dans une situation complètement différente, puisqu’il est difficile d’imaginer qu’ils se poursuivront respectivement à San Antonio et Brooklyn. Sur d’autres fronts, certaines relations commencent à gagner des nombres entiers. Selon Lowry, Miami Heat, selon Adrian Wojnarowski (ESPN), est l’organisation la mieux classée ; Pour Carmelo, les Lakers montent en puissance. Dans tout cela, les New York Knicks auront beaucoup de travail, avec le susdit Rose ou Bullock, mais aussi avec Nerlens Noel ou Mitchell Robinson, sur lesquels ils ont déjà exercé une option d’équipe. Ses décisions sont associées à certains des joueurs précédents (Conley, De Rozan…) et aux mouvements d’autres franchises, comme les Dallas Mavericks, avec, comme on pouvait s’y attendre, la volonté de garder Hardaway Jr., le meilleur écuyer de Luka Doncic. en séries éliminatoires, et Boban Marjanović. Sur Willie Cayley-Stein, en revanche, ils ont déjà exercé une option d’équipe. Les Texans, justement, entreront avec de nombreuses aspirations au libre arbitre. Leur volonté est de construire un projet gagnant pour le joueur slovène et ils ont déjà fait le premier pas : libérer le salaire via le transfert de Josh Richardson. Sports Illustrated, dans la liste des agents libres, relie DeMar DeRozan ou Spencer Dinwiddie à la franchise Mark Cuban.

Sur le lot restreint des agents libres, la liste comporte également plusieurs noms intéressants. Entre eux: John Collins, Devonte Grahamm, Kendrick Nunn, Duncan Robinson, Lauri Markkanen, Lonzo Ball, Gary Trent Jr., Jarrett Allen… Les Atlanta Hawks, avec plusieurs années d’avance sur de possibles prolongations pour ses jeunes, vont devoir commencer à trancher avec Collins, qui, après sa brillante phase finale, semble bien plus proche de la permanence que de la sortie. L’attaquant, avant de commencer la saison, a rejeté une prolongation; Mais maintenant, les Hawks pourraient faire de grosses affaires pour lui. Cela devra méditer à Miami, dont les joueurs, Nunn et Robinson, pourraient recevoir des sommes importantes. Comme les pélicans avec ballonSelon la presse américaine, la franchise de la Nouvelle-Orléans serait prête à égaler des offres allant jusqu’à 100 millions de dollars pour le meneur, mais pas plus. Tous sont également rejoints par plus de joueurs avec option de joueur, tels que Derrick Jones Jr. ou Bobby Portis. Serge Ibaka était un autre à ce poste, mais il a déjà décidé : dans son cas, il s’est engagé dans la continuité. Chez Portis, sa sortie en agence libre, avancée par Wojnarowski, est certaine. Son avenir, même s’il pourrait continuer à être dans le Wisconsin, reste à voir. Comme (presque) tout le monde. La danse commence.