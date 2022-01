De l’université à l’entreprise : comment Edtech redéfinit l’apprentissage conventionnel

Certaines sociétés edtech aident les instituts à adopter ce nouveau modèle qui offre qualité, flexibilité et accès à des programmes du monde entier, tirant parti de la puissance de la diffusion de contenu numérique.

Par Srikrishnan V

Quel avenir pour l’enseignement supérieur ? Comment évoluent les cursus traditionnels ? Nos universités sont-elles équipées pour intégrer le contenu nécessaire pour former des apprenants dotés de compétences approfondies qui peuvent commencer à contribuer aux résultats commerciaux dès le premier jour de leur embauche ? Ce sont des questions clés auxquelles le secteur de l’éducation est confronté. Alors que la pandémie a renversé le paradigme de l’apprentissage de hors ligne à en ligne, beaucoup ont eu du mal à suivre le changement.

Les défis auxquels sont confrontées les universités

Le secteur de l’éducation a évolué rapidement au cours des 22 derniers mois. Les enseignants se sont adaptés aux modes en ligne, les collèges et les écoles ont fourni des appareils technologiques, modifié le programme à l’aide de cours de transition ou coupé des chapitres qu’il n’était pas possible de couvrir dans les modes ou formats disponibles. Alors que certaines de ces mesures ont aidé à sauver la situation, d’autres ont laissé les étudiants aliénés. Cependant, bien qu’il s’agisse de défis à un niveau micro, la lutte principale qui hante les institutions est l’incorporation d’une formation en ligne pertinente pour la carrière dans les « leçons en classe régulières ».

Certaines sociétés edtech aident les instituts à adopter ce nouveau modèle qui offre qualité, flexibilité et accès à des programmes du monde entier, tirant parti de la puissance de la diffusion de contenu numérique.

Changements dans la dynamique de placement

Le monde parle du phénomène de la « grande démission ». S’il s’agit d’un défi pour les ressources humaines, cela signifie également des opportunités pour les chômeurs ou ceux qui recherchent un changement. Des géants comme ZS, Infosys, IBM ont tous annoncé des plans d’embauche de milliers de personnes pour compenser les taux d’attrition. Le secteur informatique indien devrait embaucher 1,6 à 2 lakh Freshers au cours de cet exercice, le plus élevé de ces dernières années. Mais il existe un écart entre la demande et l’offre de talents. Cet écart correspond aux compétences recherchées par les entreprises.

Les marchés changeants et les tendances technologiques sont les principaux facteurs affectant la pénurie croissante de talents. Selon un récent sondage, 87 % des organisations connaissent une pénurie de talents ou prévoient d’y faire face sous peu. La dynamique d’embauche a changé après la pandémie, où la description de poste requise inclut des technologies de tendance telles que la pile complète, la science des données, l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, le big data, Python, etc. Ces compétences ne sont pas théoriques mais pratiques, où les étudiants doivent avoir une expérience pratique de travail avec des experts de l’industrie.

Selon une étude sur les tendances d’embauche dans les domaines de l’analyse et de la science des données, 57% des responsables du recrutement pensent que l’écart entre l’offre et la demande existe au niveau d’entrée. C’est la raison pour laquelle ces entreprises ont commencé à collaborer avec des entreprises de technologie électronique pour s’assurer que les étudiants disposent de connaissances et de compétences pratiques pertinentes par le biais d’un apprentissage par projet.

Éliminer le déficit de compétences

L’avenir de l’enseignement supérieur sera guidé par une industrie où les établissements ont les bons partenaires stratégiques pour les aider à réimaginer l’avenir de l’apprentissage. Cela garantira que la proposition de valeur est conçue pour intégrer un contenu conforme à la direction que prennent les industries. Pour y parvenir, il est crucial de trouver le bon partenaire edtech. Les entreprises apprenantes qui disposent d’un bassin de praticiens de la technologie en tant que professeurs peuvent aider à constituer la main-d’œuvre de l’avenir en offrant une pertinence pour l’industrie. Leur expertise aidera également les étudiants à créer une feuille de route de carrière claire et leur présentera de nouvelles opportunités dans les domaines technologiques à venir.

En ce qui concerne l’approche de la formation, les programmes relatifs aux compétences approfondies doivent être structurés pour offrir une plus grande personnalisation et un plus grand engagement, tels que des cours en direct dirigés par un instructeur. Après s’être assuré que ces principes fondamentaux sont couverts, pour que notre écosystème éducatif prospère, il est essentiel que les étudiants bénéficient d’une assistance et d’un soutien en temps opportun tout au long de leur parcours d’apprentissage. En 2022 et au-delà, il sera passionnant de voir comment le segment de l’éducation se déroule alors que les collaborations occupent le devant de la scène au sein de l’écosystème.

L’auteur est vice-président et directeur de Vired for Business, Hero Vired

