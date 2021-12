De magnifiques fonds d’écran pour iPhone donnent à votre téléphone un look magique

fond d’écran iPhone

Il y a des années, un utilisateur de smartphone a découvert un problème intéressant dans le logiciel iOS d’Apple. En créant un fond d’écran iPhone d’une taille d’un pixel, un iPhone l’étirerait pour couvrir tout l’écran et des effets intéressants seraient alors affichés. À savoir, les arrière-plans du dock et des dossiers disparaîtraient complètement, donnant à l’iPhone un look minimaliste cool.

Il se trouve que cette découverte a été faite en 2016, date à laquelle Apple a sorti l’iPhone 7 et l’iPhone 7 Plus dans une nouvelle finition Jet Black. L’application de ce fond d’écran noir spécial sur un iPhone Jet Black lui a donné un nouveau look élégant, et les gens l’ont absolument adoré.

Au fil des ans, la personne qui a créé ces fonds d’écran originaux a créé un certain nombre d’autres fonds d’écran uniques pour les iPhones d’Apple. Apple a corrigé le bogue qui activait ces fonds d’écran originaux, mais après deux ans, ils sont enfin de retour et entièrement fonctionnels sur les derniers modèles d’iPhone d’Apple.

Le papier peint récent le plus connu de la collection est un astucieux qui trace les bords extérieurs de l’écran de l’iPhone, mettant en évidence le design à encoche d’Apple d’une manière cool. Ces fonds d’écran ont été mis à jour pour les nouveaux modèles d’iPhone d’Apple, mais ils sont maintenant de retour avec une nouvelle tournure : la personne qui les a créés a trouvé un moyen de les combiner avec une série de fonds d’écran « magiques » qui changent les couleurs du dock de l’iPhone et arrière-plans des dossiers.

Un passionné d’Apple nommé Hideaki qui passe par @heyeased sur Twitter est l’homme responsable de tous ces chouettes fonds d’écran pour iPhone, et il nous envoie souvent des e-mails lorsqu’il sort de nouvelles créations. Comme vous l’avez peut-être deviné, il vient de nous envoyer un nouvel e-mail pour nous montrer ses dernières créations.

Cette fois-ci, @heyeased a combiné deux de ses lignes les plus populaires de fonds d’écran pour iPhone pour créer une nouvelle série très cool. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, les nouveaux fonds d’écran incluent le contour de signature de @heyeased de l’écran de l’iPhone. Ces fonds d’écran sont appelés fonds d’écran « X Style ». Mais si vous regardez de plus près la photo ci-dessus, vous remarquerez que le fond de mon dock est rose, et le fond de mes dossiers est vert. Cet élément de conception provient de la gamme de papiers peints «Magic Color UI» et a maintenant été combiné avec la série X Style de @heyeased. Les résultats sont très cool et uniques, et ils sont disponibles dans des tailles pour l’iPhone XR, l’iPhone X/XS et l’iPhone XS Max.

Comme c’est toujours le cas, vous devrez ajuster un paramètre sur votre iPhone pour que ces fonds d’écran fonctionnent. Accédez à Paramètres> Général> Accessibilité, puis appuyez sur « Réduire la transparence ». Ensuite, appuyez simplement sur la bascule pour l’activer. Assurez-vous également de choisir « Still » lors de l’application de chaque fond d’écran, et non « Perspective ».

Il existe de nombreuses combinaisons de couleurs différentes disponibles en téléchargement sur le site Web de @heyeased, et elles sont toutes entièrement gratuites. Il est à noter que s’il y a des combinaisons de couleurs que vous voulez mais que vous ne voyez pas sur le site, ouvrez-en simplement une dans l’éditeur de photos de votre choix et vous verrez exactement comment elles fonctionnent. La couleur d’arrière-plan du dock se trouve en bas de chaque fond d’écran, tandis que la couleur d’arrière-plan du dossier est en haut. Changez l’une ou l’autre de ces couleurs pour créer la palette de votre choix.