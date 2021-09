De magnifiques guides de jeu dessinés à la main Kickstarter annulé par Nintendo

in

Image : Guides de jeu dessinés à la main

Le créateur de Hand-Drawn Game Guides, Philip Summers, savait que c’était un risque juridique de lancer ses magnifiques guides de jeu Nintendo de style livre d’histoire sur Kickstarter, mais c’était un risque qu’il était prêt à prendre. Lorsque vous parcourez toutes les magnifiques illustrations de ses guides non officiels Metroid, Contra, Ninja Gaiden et Legend of Zelda, vous pouvez comprendre pourquoi.

Le Kickstarter du projet a présenté une gamme de fantastiques procédures pas à pas comiques en couleur conçues pour guider les joueurs à travers les missions et les objectifs complexes de chaque jeu présenté. Selon Summers, l’intention derrière ces guides était de reproduire le sentiment de feuilleter un bon guide de jeu quand on était enfant, avec tout l’émerveillement et le spectacle qui l’accompagnaient.

Mais alors que les guides de jeu sont absolument époustouflants – et ont été un succès majeur sur Kickstarter, rapportant plus de 300 000 $ – le projet a maintenant été annulé, grâce à Nintendo.

Image : Guides de jeu dessinés à la main

Dans une récente mise à jour, Summers a partagé la sombre nouvelle que les livres ne seraient plus en production.

G/O Media peut toucher une commission

“Ce soir, j’ai débranché le Kickstarter Hand-Drawn Game Guides. Oui, exactement pour la raison pour laquelle vous pensez que c’est pour », a-t-il déclaré dans une mise à jour sur Kickstarter. “J’avais espéré pouvoir surmonter n’importe quel problème juridique, mais hélas, je n’ai pas pu le faire.”

Pour les fans du projet, c’est une déception majeure – mais Summers dit qu’il est toujours reconnaissant pour l’expérience.

« Bien sûr, je suis déçu, mais je comprends tout à fait pourquoi cela s’est produit », a-t-il expliqué. “C’est bon. Je ne suis pas folle.”

Pour l’instant, toutes les commandes de guides de jeu seront annulées, même si Summers dit qu’il saura si le projet est vraiment mort dans l’eau « dans les prochains jours ». Les contributeurs peuvent s’attendre à recevoir un e-mail d’annulation sous peu s’ils n’en ont pas déjà un, et tout l’argent sera remboursé via votre mode de paiement.

C’est vraiment une tournure décevante des événements.

Alors que ces guides de jeu allaient toujours avoir des problèmes de propriété intellectuelle, Nintendo étant notoirement strict quant à la protection de leurs actifs, chaque livre est une œuvre d’art somptueuse, créée après des heures de travail laborieuses. Le talent et la passion de Summers sont clairs à chaque page et franchement, ses guides de jeu sont bien meilleurs que tout ce qui existe sur le marché.

Espérons que Summers soit toujours en mesure de produire ces guides dans une certaine mesure, que ce soit par le biais des canaux officiels ou d’une refonte complète du projet.

Ces guides de jeu dessinés à la main méritent leur temps au soleil et une place sur toutes nos étagères, quels que soient les efforts de Nintendo pour neutraliser le projet.

Cette histoire est apparue à l’origine sur Kotaku Australia.

LES AVOCATS DE NINTENDO ONT BESOIN DE REFROIDIR

Il a presque un mème à ce stade, tellement prévisible et tragique est devenu le processus. Un fan fait quelque chose de cool, tout le monde est excité, puis Nintendo vient arrêter le tout.

LIRE LA SUITE