De malheureux trafiquants de drogue arrêtés après avoir pris une voiture de police ⋆ .

Les deux trafiquants de drogue ont été emprisonnés (Photo: West Midlands Police/PA Wire)

Des trafiquants de drogue ont conduit une voiture de police sur l’autoroute, puis l’un d’eux a sauté d’un véhicule en mouvement lors d’une malheureuse tentative d’éviter d’être pris avec 500 000 £ de cocaïne.

Les agents n’ont été alertés de la présence des concessionnaires que lorsqu’ils ont tenté d’éviter une file d’attente sur la M6 près de Birmingham l’année dernière.

Des images de la caméra de tableau de bord ont capturé un officier de patrouille s’exclamant « vraiment ? », alors que la BMW i8 de 100 000 £ du couple courait dans un trafic stationnaire.

Le conducteur Simon Pagett, 39 ans, a d’abord signalé de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence, mais a ensuite enfoncé l’accélérateur, atteignant des vitesses allant jusqu’à 100 mph.

L’incident s’est déroulé près de la jonction sept de la M6, à Great Barr, dans les West Midlands, le 5 novembre.

Pagett est finalement vu en train de s’engager sur la route principale A34 en direction de Walsall, heurtant la réserve centrale, entrant et sortant des voitures et sautant des feux rouges.

Il est sorti de la route dans un parc et son passager Dean Stone, 40 ans, a sauté de la voiture toujours en mouvement, tenant un sac à dos plein de drogue.

Stone, de Burgh Way, Walsall, a été arrêté peu de temps après en tentant de monter dans un taxi, tandis que le sac à dos a été retrouvé dans des buissons.

#REGARDER | Deux trafiquants de drogue ont dévalé une bande d’arrêt d’urgence pour éviter de faire la queue â???? mais sans le vouloir, l’un de nos officiers les a rattrapés et les a trouvés avec 500 000 £ de cocaïne. Le chauffeur Simon Pagett et Dean Stone ont tous deux été emprisonnés. Article complet : https://t.co/IdyGPrTi1s pic.twitter.com/GejZ9T8lJc – Police des West Midlands (@WMPolice) 3 juin 2021

Dean Stone a sauté de la voiture avec un sac plein de drogue et a essayé de prendre un taxi (Photo: PA)



La cocaïne avait une valeur marchande de 500 000 £ (Photo: PA)

Pendant ce temps, Pagett – maintenant seul – s’est arrêté, utilisant même ses indicateurs pour signaler son intention.

Lors d’un examen, il s’est avéré que le sac contenait cinq plaques de 1 kg de cocaïne de haute pureté d’une valeur marchande de 500 000 £, a annoncé la police.

Le couple a admis la possession de cocaïne avec l’intention de fournir tandis que Pagett, de Dartford Road, Walsall, a plaidé coupable à une accusation distincte de conduite dangereuse à Birmingham Crown Court le 27 mai.

Les dealers n’ont été arrêtés que parce qu’ils ont pris une voiture de police (Photo: PA)



Simon Pagett (à gauche) et Dean Stone ont tous deux été emprisonnés (Photo: PA)

Pagett a été emprisonné pendant sept ans et Stone six ans.

L’agent-détective Mandy Dorrington, a déclaré que la conviction du couple qu’ils étaient «trop importants pour perdre du temps dans une file d’attente» a directement conduit à leur chute.

Elle a ajouté que les finances des hommes seraient désormais examinées de manière médico-légale et que tous les avoirs criminels identifiés en conséquence seraient saisis.

