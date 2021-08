De Marcos récupère et entre dans la liste contre le Barça

in

Le joueur de l’Athletic Club Oscar de Marcos Il s’est remis de la contusion à la cuisse droite qu’il a subie lundi dernier à Elche et a été inclus par Marcelino García Toral dans la liste des 21 joueurs convoqués pour le match de ce soir à San Mamés (22h00) contre le Barcelone.

Outre la présence de De Marcos, la principale nouveauté dans la nomination du technicien asturien, comme prévu, est l’entrée de Raul Garcia après que l’attaquant a purgé les deux matchs de pénalité après avoir été expulsé l’avant-dernier jour de la saison dernière.

La liste est donc composée de Julen Aguirrezabala, Oscar de Marcos, Dani Vivian, Iñigo Martínez, Mikel Balenziaga, Alex Berenguer, Dani García, Unai Vencedor, Iker Muniain, Raúl García, Iñaki Williams, Jokin Ezkieta, Iñigo Lekue, Unai Núñez, Mikel Vesgat, Oihan Sancet, Zarraga, Jon Morcillo, Asier Villalibre, Nico Serrano et Nico Williams.

Ont été laissés de côté Unai Simon, qui profite de quelques jours de congé après avoir enchaîné l’Eurocup et les JO de Tokyo ; en plus des blessés Yeray Álvarez, Yuri Berchiche, Ander Capa et Alex Petxarroman.

Ni Unai López et Iñigo Córdoba, qui ne comptent pas pour Marcelino et qui devraient quitter l’équipe avant la fin du marché, ni Peru Nolaskoain, qui se remet de ses problèmes physiques et est également exclu par le entraîneur.