De mauvais perdants aux terroristes violents ?

Un participant à un rassemblement politique organisé en octobre 2021 par le militant de droite Charlie Kirk a demandé : « Combien d’élections vont-ils voler avant de tuer ces gens ?

Le participant faisait référence à l’allégation sans fondement selon laquelle Joe Biden a volé l’élection présidentielle américaine de 2020 et qu’il a injustement nié la réélection de Donald Trump.

Kirk, PDG de Turning Point USA, a condamné la question. Mais un an après l’insurrection du Capitole qui a été alimentée par les affirmations de Trump d’une élection truquée, Kirk, d’autres commentateurs et politiciens – et, bien sûr, Trump lui-même – continuent d’alimenter les fausses croyances d’une fraude électorale généralisée. Adopter le « grand mensonge » selon lequel Trump a vraiment remporté les élections est devenu un article de foi pour de nombreux politiciens républicains. Il est également largement admis par les Américains conservateurs ; dans un sondage d’octobre 2021, 60% des républicains ont déclaré que les résultats de l’élection présidentielle de 2020 devraient certainement ou probablement être annulés.

Cela crée une situation potentiellement dangereuse pour les États-Unis. L’acceptation de la défaite électorale, ce que les politologues appellent le « consentement du perdant », est essentielle à la stabilité et à l’ordre dans les démocraties.



De nouvelles recherches montrent que lorsque des politiciens perdants refusent d’accepter les résultats des élections, le terrorisme intérieur augmente. (Roberto Sshmidt/. via .)

Les « mauvais perdants » peuvent conduire au terrorisme

La démocratie est basée sur un pacte : les perdants des élections acceptent d’accepter les résultats et encouragent leurs partisans à faire de même.

En échange, les politiciens perdants ont une chance de se présenter et de gagner lors d’une future élection.

Cependant, le consentement du perdant est fragile. Et lorsqu’il est rompu, le risque de violence politique augmente. Dans une étude récente que j’ai publiée, je conclus que lorsque les perdants des élections dans les démocraties rejettent les résultats des élections, devenant des « faux perdants », la confiance dans les institutions politiques s’érode, la polarisation politique et le tribalisme se développent et la méfiance prospère.

Cela produit une situation où la violence politique n’est plus considérée comme un tabou, en particulier parmi les partisans du parti politique perdant. Mes recherches montrent que lorsque les politiciens perdants dans les démocraties refusent d’accepter les résultats des élections, les citoyens commencent à considérer le terrorisme comme plus acceptable et le terrorisme domestique augmente.

Ici, aux États-Unis, l’indignation suscitée par le Grand Mensonge a contribué à alimenter la violence au Capitole le 6 janvier 2021. Elle a également conduit à des complots de terrorisme intérieur.

Par exemple, les autorités fédérales ont annoncé en juillet des accusations contre deux hommes qui prévoyaient de bombarder le siège du Parti démocrate de Californie. Les deux hommes ont été radicalisés par le Big Lie et ont exprimé sur les réseaux sociaux l’espoir que l’attaque « déclencherait un mouvement qui pourrait maintenir l’ancien président Donald J. Trump au pouvoir ».



Le lendemain de la prise d’assaut du Capitole des États-Unis, les travailleurs commencent à nettoyer les débris et les dommages estimés à 2,5 millions de dollars. (Samuel Corum/.)

Comprendre les données

Dans mon étude, j’ai examiné les données sur les attaques terroristes nationales dans plus de 100 démocraties de 1970 à 2018. J’ai également examiné l’opinion publique pour savoir si les gens considéraient l’utilisation du terrorisme comme justifiable dans 30 pays démocratiques de 2017 à 2020. J’ai basé ma définition du terrorisme national. sur celui utilisé par la base de données mondiale sur le terrorisme. Enfin, j’ai utilisé des données pour mesurer si les politiciens qui ont perdu les récentes élections nationales dans les démocraties ont refusé d’accepter les résultats. J’ai limité mon analyse aux démocraties exemptes d’irrégularités électorales.

J’ai également pris en compte d’autres facteurs qui pourraient rendre le terrorisme intérieur plus courant ou plus acceptable dans mes analyses. Ceux-ci incluent l’état économique du pays, la diversité ethnique et l’histoire de la violence politique, ainsi que la force et la stabilité du gouvernement.

Pour l’opinion publique sur le terrorisme, j’ai pesé les effets de facteurs tels que l’âge, le sexe, le revenu, le niveau d’éducation, l’idéologie politique et l’identité religieuse et ethnique du répondant à l’enquête et l’ampleur du terrorisme dans le pays au cours des trois dernières années.

Lorsque des résultats contestés mènent à la violence

Voici ce que j’ai trouvé.

Premièrement, lorsque les partis politiques perdants dans les démocraties rejettent les résultats des élections, le terrorisme domestique augmente et devient plus intense. De combien dépend du nombre et de quels types de partis politiques ont été les grands perdants.

Les pays où tous les partis politiques, y compris les perdants, ont accepté les résultats des élections n’ont connu qu’une seule attaque nationale tous les deux ans environ. Cependant, les pays où l’un des principaux partis politiques a perdu les élections mais a refusé d’accepter les résultats officiels – la situation qui ressemble le plus à celle à laquelle les États-Unis sont actuellement confrontés – ont subi par la suite environ cinq attaques terroristes nationales par an. Enfin, les pays où tous les partis politiques perdants ont rejeté les résultats des élections ont subi par la suite plus de 10 attaques terroristes nationales par an.

Deuxièmement, l’effet « mauvais perdant » stimule également l’acceptation du terrorisme. Seuls 9 % environ des citoyens des démocraties où tous les partis perdants ont accepté les résultats des élections considèrent le terrorisme comme un comportement justifiable. Ce pourcentage est passé à environ 27% dans les démocraties où le ou les principaux partis d’opposition perdants ont rejeté les élections, la catégorie se rapprochant le plus des États-Unis après les élections de 2020. Enfin, environ un tiers des citoyens dans les démocraties où tous les partis perdants ont rejeté les résultats des élections ont également toléré le terrorisme comme tactique.

Ces résultats montrent que lorsque les politiciens refusent d’accepter le résultat d’élections démocratiques libres et équitables et choisissent plutôt de promouvoir un récit populaire d’élections volées ou sales, ils mettent leur peuple en danger physique. La tolérance populaire envers le terrorisme augmente, tout comme l’activité terroriste elle-même.

James A. Piazza est professeur d'arts libéraux et de sciences politiques. Ses domaines de recherche et de spécialisation en enseignement comprennent : le terrorisme ; lutte contre le terrorisme ; Violence politique; Conflit intra-étatique ; et la politique du Moyen-Orient et du monde islamique.