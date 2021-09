De mauvaises réglementations pourraient jouer les trouble-fêtes pour les jeux en ligne

Beaucoup d’entre eux sont principalement basés sur les compétences, tandis que certains peuvent devenir basés sur les compétences en ajoutant les changements nécessaires aux formats.

Par Rameesh Kailasam

L’année 2021 a catapulté les start-up indiennes de manière considérable, produisant des licornes, en plus de déclencher des innovations dans tous les secteurs. La création de richesse commence à montrer une trajectoire positive, et avec des investissements massifs à venir et des introductions en bourse en cours, l’Inde semble prête à faire un pas de géant. Cependant, il est tout aussi essentiel qu’une attention adéquate soit accordée d’un point de vue réglementaire favorable aux start-ups au-delà de ce qui est accordé aujourd’hui, car elles sont réparties dans des secteurs allant de la vente au détail, des voyages, de la mobilité, de la finance à la livraison, de l’éducation, des soins de santé, des médias sociaux, jeux et crypto.

Le jeu en ligne est un espace en plein essor. Le Premier ministre Narendra Modi avait déclaré l’année dernière que l’Inde devrait exploiter l’énorme potentiel de l’arène du jeu numérique en développant des jeux inspirés de la culture et des contes populaires du pays, et l’accent devrait être mis sur l’utilisation de la technologie et de l’innovation qui répondent aux normes mondiales.

Les sociétés de jeux en ligne sont devenues des licornes, attirant des investissements gigantesques, et ont même commencé à être cotées sur les bourses indiennes. Leurs formats et modèles de jeu, qui impliquent des compétences et de l’argent, ont été considérés comme légitimes par plusieurs hautes cours et par la Cour suprême ; pourtant, les réglementations des États doivent encore rattraper ces interprétations pour s’assurer qu’elles ne finissent pas par piétiner les décisions de justice ainsi que les plateformes de jeux en ligne légitimes basées sur les compétences dans leur désir sincère de s’attaquer aux jeux et paris en ligne.

L’espace de jeu en ligne en Inde est de différents types, y compris les sports électroniques, les sports fantastiques en ligne, les jeux occasionnels et les sports basés sur les compétences en ligne (comme le carrom, les échecs, le billard, le ludo, le scrabble, le sudoku, les quiz, etc. de quelques types de jeux de cartes). Beaucoup d’entre eux sont principalement basés sur les compétences, tandis que certains peuvent devenir basés sur les compétences en ajoutant les changements nécessaires aux formats.

Malgré de multiples décisions de justice, certains gouvernements d’États ont malheureusement fini par les interdire tout en s’attaquant aux jeux d’argent et aux paris en ligne. Le Karnataka, avec sa réputation de start-up et de convivialité pour l’industrie, a récemment rejoint ce mouvement, mais l’industrie espère que le gouvernement de l’État publiera les clarifications et les règles nécessaires qui leur accorderont le soulagement dont elles ont tant besoin.

Un autre domaine sur lequel cette industrie a besoin de clarté est la TPS. Le Conseil de la TPS, en 2019, a décidé de créer un groupe de ministres (GoM) pour décider de la TPS sur les casinos, les hippodromes et les jeux en ligne, parlant encore une fois de tout cela, malheureusement, dans le même souffle. En 2021, le GoM a été formé pour formuler des recommandations pour décider des taux d’imposition et de l’applicabilité de la TPS.

Le monde du jeu en ligne implique de l’argent, et le montant de l’inscription au concours (CEA) comprend deux éléments, à savoir. revenu brut du jeu (GGR) ou frais de plateforme et cagnotte. Alors que les frais de GGR ou de plate-forme sont le montant brut des frais que la plate-forme technologique gagne pour fournir le service en tant que plate-forme technologique en ligne, la cagnotte est le montant qui peut être détenu sous une forme ou un compte clairement délimité qui peut inclure, mais sans s’y limiter , sur un compte séquestre/compte bancaire séparé, ou l’argent est détenu dans des registres électroniques séparés par des prestataires de services tiers et des passerelles de paiement (PG), des portefeuilles, etc. Ce montant est distribué aux utilisateurs en fonction de leurs gains ou de leur classement sur la fin de chaque partie, qui est décidée par le format de la partie.

Les frais de GGR/plateforme peuvent aller de 1 % à 20 %, selon les formats de jeu et les plateformes. Actuellement, la TPS est payée au taux de 18% sur la GGR ou les frais de plateforme en tant que frais facturés pour le service. Le propriétaire de la plateforme technologique n’a aucun droit, titre ou intérêt sur le montant de la cagnotte. Dans certains cas, ce montant est perçu et détenu par un tiers/dépositaire indépendant pour et au nom des joueurs. Le mandat de ce tiers/dépositaire indépendant est de distribuer entièrement le montant de la cagnotte aux gagnants conformément aux règles du jeu prédéterminées. Dans certains cas, le tiers peut ne pas être un dépositaire mais simplement être un prestataire de services, facilitant les transactions et facturant une commission pour celles-ci, à la manière d’une banque, d’un PG, d’un portefeuille, etc. Par conséquent, la cagnotte ne font partie de la valeur des services fournis par la plate-forme, et donc aucune TPS n’est applicable car la plate-forme n’a aucun droit sur l’argent.

En outre, la règle 31A des règles CGST 2017 traite de l’évaluation de l’offre d’une réclamation pouvant donner lieu à une action dans les cas de loterie, de paris, de jeux de hasard et de courses de chevaux, de manière à relever des rigueurs de la règle 31A qui s’applique uniquement aux activités impliquant « une chance de gagner en pariant , le jeu ou les courses de chevaux. Étant donné que la règle 31A utilise le mot « chance », il est clair que la règle est destinée à s’appliquer uniquement aux activités et concours basés sur le hasard et ne couvre pas les jeux en ligne basés sur l’habileté. Il est important que le GoM et le GST Council clarifient de manière appropriée que la règle 31A n’est pas destinée à couvrir les jeux d’adresse et ne s’applique donc à aucune forme de jeu en ligne où il y a une prépondérance d’habileté sur le hasard. De plus, le montant de la cagnotte étant une réclamation pouvant faire l’objet d’une action, toute activité ou transaction relative à une telle réclamation pouvant faire l’objet d’une action ne peut être considérée ni comme une fourniture de biens ni comme une fourniture de services et, par conséquent, elle est clairement exonérée du prélèvement de la TPS. Pour garantir que ce secteur du lever du soleil ne soit pas confronté à un coucher de soleil imminent, des réglementations habilitantes et une clarté réglementaire sont importantes.

PDG, IndiaTech.org

