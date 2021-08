De méchants caprices ont rendu ma vie sexuelle tellement meilleure

Pour être honnête, ma vie sexuelle était dans une ornière depuis un moment. Ce n’était certainement pas si mal, mais après un an avec ma petite amie, la phase de lune de miel s’estompait rapidement. Nuit après nuit, nous sommes tombés dans le même schéma, les mêmes positions sexuelles, la même routine, pour ressentir plus de confort que de plaisir.

Ensuite, je suis tombé sur une modification des Sims qui réorganiserait complètement notre vie sexuelle.

J’ai découvert WickedWhims lorsqu’une vidéo TikTok à ce sujet est apparue sur ma page For You. J’ai appris qu’il s’agissait d’une modification externe téléchargeable disponible sur Les Sims pour une “expérience sexuelle accrue”. (Et quand je dis “expérience sexuelle accrue”, je veux dire que cela a rendu les Sims plus pornographiques – avec beaucoup plus de nudité et d’animation sexuelle dans laquelle votre Sim peut s’engager.)

Lorsque j’ai recherché “WickedWhims” sur Google pour plus de détails, les photos ont fait vibrer ma libido. Je voulais désespérément l’installer et pouvoir baiser virtuellement.

Cette nuit-là, j’ai demandé à ma petite amie si elle voulait télécharger Les Sims sur mon ordinateur. J’ai expliqué que j’avais trouvé le mod WickedWhims et qu’il nous permettrait de nous voir baiser comme des personnages Sim. Elle a répondu: “Cela a l’air amusant” – et oh, wow, salut, oui, c’était le cas.

Après le téléchargement, j’ai décidé de créer mon Sim pour qu’il me ressemble exactement, sachant que la récompense de me voir pulvériser la chatte pixelisée de ma petite amie serait d’autant plus satisfaisante que c’était plus réaliste. Après avoir passé trop de temps dans le menu Créer un Sim, ma petite amie et moi avons convenu que notre cadre devrait être un penthouse. C’est le genre de demeure dans laquelle je mérite d’être coiffé, pensai-je.

Après seulement un peu de temps, nos Sims ont commencé à s’affronter. Ne connaissant pas la sémantique du fonctionnement du sexe lesbien virtuel, j’ai regardé avec émerveillement mon Sim arborer un gode de sept pouces – rose et brillant tout comme mon clitoris IRL. (Je plaisante. En quelque sorte.)

Mon Sim est allé en ville sur le Sim de ma petite amie, réorganisant ses tripes et tout, et c’est à ce moment-là que j’ai poussé la cuisse de ma petite amie dans la vraie vie pour lui indiquer qu’elle devrait venir regarder avec moi. Elle s’assit rapidement à mes côtés.

Maintenant, ce qui rend WickedWhims si bon, c’est qu’il propose un catalogue incroyablement détaillé de positions sexuelles, y compris tout ce qui va du missionnaire, du chien, de la cow-girl, de la cow-girl inversée, de l’oral et de l’anal. Le mod a littéralement toutes les positions sexuelles que vous pourriez vouloir regarder.

Donc, ayant le contrôle de la position sexuelle dans laquelle je pouvais placer nos Sims, j’ai fait défiler toutes les options en temps réel avec ma petite amie. J’ai d’abord mis nos Sims dans Doggy 1, qui s’est déroulé sur le côté du lit avec le Sim de ma petite amie pénétrant mon Sim. Ensuite, nous sommes allés à Doggy 3, où il y a eu des étouffements et des tiraillements de cheveux.

Je suis passé à Missionary 2, où le Sim de ma petite amie a maintenu les jambes de mon Sim en deux parties tout en conduisant des piles. Et juste au moment où nous étions sur le point de traverser le territoire du cunnilingus, j’ai dit à ma petite amie que nous devrions amener l’ordinateur au lit pour regarder pendant que nous faisions l’amour. (À ce moment-là, je dégoulinais littéralement d’anticipation et d’excitation.)

Après avoir trébuché sur le cordon de mon ordinateur sur le chemin de la chambre par pure excitation et anticipation, j’ai rapidement posé mon ordinateur portable sur mon lit. J’ai stimulé ma copine avec un vibromasseur pendant que nous regardions son Sim me surpasser dans notre petit monde virtuel.

Et permettez-moi simplement de dire qu’avoir des relations sexuelles tout en me regardant faire l’amour dans une expérience virtuelle ne ressemble à rien de ce que j’ai jamais connu auparavant. Semblable à baiser devant un miroir, regarder une image de vous-même parfait baiser quelqu’un que vous aimez dans Les Sims est coquin, tabou et mal de la meilleure façon possible.

Avoir des relations sexuelles tout en me regardant faire l’amour dans une expérience virtuelle ne ressemble à rien de ce que j’ai jamais vécu auparavant.

Sentant un picotement dans mon clitoris, j’ai demandé à ma petite amie si nous pouvions inviter le voisin dans notre expérience Sims, et elle a dit oui. J’ai déverrouillé le paramètre Relation ouverte, ce qui permettait à tout passant dans la rue de nous rejoindre s’il le souhaitait.

C’est alors qu’un garçon voisin s’en est mêlé. Dans le jeu, il a commencé à me pénétrer au moment où ma petite amie me pénétrait IRL. J’étais complètement excité par le pur narcissisme de regarder ma copine et je me faisais mutuellement pester par cette rando, et j’ai joui presque immédiatement dans les deux mondes.

Par la suite, ma petite amie et moi avons regardé nos Sims galavant nus dans la maison alors que nous nous rendions compte qu’un jeu vidéo était pour remercier l’énorme quantité de plaisir que nous venions de vivre. Des temps fous, vous tous.

Depuis lors, notre vie sexuelle et ma confiance en moi se sont totalement améliorées. Dans le jeu, je suis le dieu du sexe que j’ai toujours voulu être – faire ce que je veux, quand je veux – et cela s’est sérieusement traduit dans la vraie vie.

En utilisant WickedWhims comme source d’inspiration pour le jeu réel, ma petite amie et moi nous sentons beaucoup plus à l’aise pour faire des choses voyeuristes, et je me sens plus désireux de faire exploser ma petite amie chaque fois que nous le ressentons, tout comme mon Sim excité le fait.

De plus, avec le vaste catalogue de positions sexuelles de ce mod, la créativité qui me manque généralement dans la chambre n’est plus un problème.

Fondamentalement, grâce à WickedWhims, j’ai beaucoup plus de relations sexuelles, j’ai beaucoup plus d’orgasmes et j’ai aussi beaucoup de moments WooHoo. Nous aimons le voir.

