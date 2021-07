De meilleurs endroits pour acheter, vendre et échanger Alpha ? Invezz

La pièce Alpha Finance Lab (ALPHA) a pris de la valeur de 65% pour atteindre environ 0,85 $ aujourd’hui, bien qu’elle soit toujours inférieure de plus de 70% à son plus haut historique de 2,92 $ en février. Le volume des échanges de la crypto-monnaie a également grimpé de 419% à 261 millions de dollars.

Ces types de mesures sont difficiles à ignorer et, par conséquent, un plus grand nombre d’investisseurs ont étudié la proposition de valeur présentée par Alpha Finance Lab coin.Afin d’aider les investisseurs à travers l’espace, cet article vous dit tout ce que vous devez savoir à propos de la crypto ALPHA, y compris ce qu’est le projet Alpha Finance Lab, comment il fonctionne et quelles sont ses prévisions de prix pour cette année.

Qu’est-ce qu’Alpha Finance Lab ?

Lancé en 2020 via une vente publique de jetons sur Binance Launchpad par Tascha Punyaneramitdee, c’est un projet DeFi qui a lancé une gamme de produits innovants. Le jeton ALPHA est natif de la plateforme.

Le premier produit d’Alpha Finance, Alpha Lending, intégrait des taux d’intérêt ajustés par algorithme, ce qui signifie que les prêteurs n’auraient plus à être bloqués dans des accords de taux défavorables dans des conditions de marché haussières.

Le deuxième produit à lancer était Alpha Homora, qui a parfaitement intégré l’effet de levier dans le segment de plus en plus populaire de la croissance des rendements. Bien que complexe et risqué, Alpha Homora permet aux agriculteurs de s’engager dans une pratique plus lucrative.

Un moment catalyseur potentiel important pour l’ensemble du protocole viendra cette année lorsque Alpha Finance lancera AlphaX ; Ce sous-projet est essentiellement un échange de swap perpétuel sans avoir besoin d’un carnet de commandes conventionnel.

Encore une fois, en utilisant le token ALPHA, qui alimente l’ensemble de l’écosystème Alpha Finance, les développeurs ont également l’intention de créer et de lancer un DAO qui donne aux détenteurs de tokens un rôle de vote clé dans les décisions liées à la gouvernance du projet.

Faut-il acheter la pièce ALPHA aujourd’hui ?

Si vous croyez en l’écosystème Alpha et pensez que 2021 offrira un moment catalyseur après le lancement de nouveaux sous-projets, acheter maintenant avant la croissance future pourrait être une décision intelligente.

Alors que le marché frontalier des crypto-monnaies a connu une tendance baissière tout au long du mois de juin, ALPHA a maintenant fait face à cette tendance, gagnant plus de 90% au cours des quinze derniers jours. Les indicateurs techniques sont sans aucun doute impressionnants, et si le sentiment du marché continue dans le même sens, les détenteurs de jetons pourraient recevoir plus de récompenses.

La crypto ALPHA me rendra-t-elle riche ?

C’est totalement improbable, et ALPHA devrait devenir l’une des crypto-monnaies les plus précieuses au monde en termes de capitalisation boursière pour que cela se produise. Cependant, cette année, des choses étranges se sont produites dans le monde des crypto-monnaies ; il suffit de regarder Dogecoin.

Prévision de prix ALPHA

Nos prévisions de prix ALPHA Finance Lab doivent être prises avec une pincée de sel, comme toute prévision liée à un projet altcoin. Les inconnues, les variables et la volatilité innées de Crypto rendent difficile le calcul de la valeur fondamentale.

Le prochain objectif de prix pour ALPHA est le plus haut du mois précédent de 0,90 $, et s’il peut franchir la résistance à ce stade, nous ne serions pas surpris de voir la pièce franchir 1 $ bien avant la fin de ce mois. Le lancement des protocoles d’échange DAO et AlphaX d’ALPHA pourrait également générer des bénéfices importants lorsqu’ils se produisent. 2$ d’ici fin 2021 est plus qu’atteignable.

$ Couverture des médias sociaux ALPHA

