De meilleurs rendements attendus après la récente correction du marché, selon ICICI Securities ; vérifier les meilleurs choix d’actions

La récente correction de Sensex et Nifty ne fait qu’améliorer les rendements attendus de Dalal Street à deux chiffres, a déclaré la société de courtage nationale ICICI Securities. Les analystes de la maison de courtage pensent que la chute enregistrée par les indices principaux est similaire à celles observées en avril, août et octobre 2020 et à celle observée en février plus tôt cette année. « Nous pensons que la phase actuelle de correction est une autre pause ou consolidation avant le début de la prochaine poussée », ont-ils ajouté. ICICI Securities a un objectif de cours à terme d’un an sur Nifty fixé à 19 300, ce qui implique une hausse de 12,9 % par rapport au plus bas d’aujourd’hui.

Qu’est-ce qui rend les analystes confiants ?

Parmi les raisons qui renforcent la confiance des analystes dans Nifty, il y a le cycle de bénéfices solide. ICICI Securities a déclaré que le cycle de mise à niveau des bénéfices des entreprises le plus important depuis GFC est en cours. Ils ont souligné que le BPA reporté sur un an pour l’indice Nifty 50 est en hausse de 32% jusqu’à présent cette année. En outre, la reprise économique tirée par les activités de base liées à la FBCF et aux exportations est considérée comme positive. Exportations au cours du trimestre se terminant en septembre Les exportations de l’Inde se sont élevées à 102,15 milliards de dollars, contribuant à 21,6 % au PIB.

Parmi les autres raisons qui renforcent les perspectives positives, citons les perspectives de liquidité mondiale confortables. « … la Fed américaine n’a réduit le rythme de l’injection de liquidités qu’en annonçant une réduction tandis que les gouvernements et les banques centrales continuent de dépenser ou d’injecter des liquidités », a déclaré ICICI Securities. L’upcycle structurel de l’Inde, le soutien de l’économie numérique et du nouvel âge ainsi que des fondamentaux macroéconomiques solides sont d’autres raisons qui renforcent les perspectives.

Des actions capitalistiques, cycliques et de valeur pour surperformer

En parlant d’actions, ICICI Securities a déclaré que les actions à forte intensité de capital ainsi que les paris cycliques et de valeur sont susceptibles de surperformer après une sous-performance décennale. Ils ont ajouté que l’espace à forte croissance du nouvel âge pourrait produire des résultats binaires spectaculaires. Depuis l’automne de mars 2020, des secteurs tels que les métaux, l’immobilier, l’électricité, l’automobile et les biens de consommation durables ont surperformé. Parallèlement, le secteur des technologies de l’information a surperformé par rapport aux attentes de croissance cyclique issues de la numérisation.

State Bank of India, HDFC Bank, HDFC, SBI Life Insurance, L&T, NHPC, NTPC, ONGC, Hindalco, UltraTech, Phoenix Mills, Tata Motors, TVS Motors, Tata Communications, Dr Reddy’s Laboratories, Infosys et Info Edge sont des titres ICICI ‘ meilleurs choix.

Attention à ces risques

« Un changement dans l’hypothèse clé selon laquelle » le pic d’inflation est transitoire « à » l’inflation structurellement élevée et persistante » pourrait faire augmenter les rendements à long terme, affectant ainsi le taux d’actualisation de tous les actifs, y compris les actions », ont-ils déclaré. Parallèlement à cela, une augmentation du pétrole brut au-delà de 80 $/b est considérée comme négative par les analystes étant donné la dépendance de l’Inde à l’égard des importations. L’impact sur la santé de la variante Omicron a été qualifié de difficile à évaluer par la société de courtage.

