De meilleurs rendements avec moins de stress

Qu'est-ce qui se cache derrière un gagnant de 1 100% + de Louis Navellier… un outil gratuit pour vous aider à trouver votre propre gagnant 10X

Te rappelles-tu de ça?

Au début des années 2000, Monster Energy est devenu un peu un phénomène.

Les gens dans la vingtaine et la trentaine ont remplacé le café par cette canette d’énergie nerveuse hautement caféinée et fortement sucrée.

Le résultat?

Le fabricant de Monster Energy (Hansen Natural) a vu ses revenus des boissons monter en flèche de 50 millions de dollars en 2003 à 1,7 milliard de dollars en 2011, soit une multiplication par 34…

Et l’investisseur légendaire, Louis Navellier, a vu ses abonnés réaliser un rendement de 1 125% de Hansen.

De Louis:

De ma recommandation d’achat initiale de l’action le 1er janvier 2004 à notre alerte de vente le 1er juin 2007, nous avons réalisé un incroyable 1 125%. Ce genre de gain change des vies. Il achète des maisons lacustres, des Ferrari et une dizaine de vacances. Il transforme un investissement de 15 000 $ en 183 750 $… un investissement de 35 000 $ en 428 750 $… et un investissement de 50 000 $ en 612 500 $. Chaque décennie, peu importe ce qui se passe avec l’économie, des dizaines d’actions grimpent de plus de 1 000%.

Dans le Digest d’aujourd’hui, nous allons vous donner un outil gratuit créé par Louis pour vous aider à trouver vous-même ce type de gagnant.

C’est un analyseur de stock qui est enraciné dans les mêmes algorithmes informatiques quantitatifs que Louis utilise pour trouver des stocks explosifs comme Hansen.

Ce filtre donne à un stock une note instantanée, comme un bulletin de notes, basé sur huit facteurs fondamentaux. Vous voyez la répartition individuelle par facteur et la note globale globale.

C’est une aide précieuse lorsqu’il s’agit de décider si une action mérite d’être incluse dans votre portefeuille – ou si une action que vous possédez déjà ne devrait peut-être pas figurer dans votre portefeuille.

Allons-y.

*** La prochaine meilleure chose à avoir les algorithmes informatiques propriétaires de Louis

Pour les lecteurs plus récents de Digest, Louis est l’un des premiers pionniers de l’utilisation d’algorithmes prédictifs pour parcourir les marchés à la recherche d’actions quantitativement fortes. Forbes l’a même nommé le «roi des Quants».

En tant qu’investisseur quantitatif, il a des règles d’investissement strictes qui sont enracinées dans des chiffres froids et impartiaux. Lorsque ces règles déclenchent un achat, il achète. Lorsqu’ils déclenchent une vente, il vend. C’est assez simple.

Comme vous vous en doutez, cette dépendance aux chiffres et aux systèmes élimine une grande complexité de l’investissement. Cela a également abouti à l’un des antécédents de plusieurs décennies les plus enviés du secteur de l’investissement.

Heureusement pour vous et moi, Louis a codifié une grande partie de son système propriétaire et le propose maintenant à la communauté des investisseurs sous la forme de son système gratuit. Niveleuse de portefeuille outil.

Pensez au Niveleuse de portefeuille comme un diagnostic qui donne aux investisseurs un instantané de la solidité financière d’une action. Il se concentre sur huit métriques:

croissance des ventes croissance de la marge opérationnelle croissance des bénéfices élan des bénéfices les bénéfices surprennent les révisions des bénéfices des analystes rendement des fonds propres

Pour illustrer, disons que vous essayez de décider entre investir dans deux détaillants différents – Target et Nordstom. À première vue, ces détaillants partagent de nombreuses similitudes.

Ce sont tous deux d’énormes détaillants à grande surface avec un inventaire diversifié et une empreinte nationale. Ils ont tous deux été abattus pendant les verrouillages. Et ils devraient tous deux bénéficier de la réouverture économique.

Malgré ces similitudes d’actualité, il existe d’énormes différences entre ces entreprises du point de vue de l’investissement.

La cible reçoit un «A» de Louis ‘ Niveleuse de portefeuille. Voici comment les qualités des composants sont à la hauteur:

Nordstrom, en revanche, reçoit un «C» et de nombreux scores de ses composantes individuelles sont bien pires, plusieurs obtenant un «F».

Ce différentiel de score se manifeste dans les rendements boursiers des deux sociétés.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, au cours des deux dernières années, Target a grimpé d’un peu moins de 200%. Pendant ce temps, Nordstrom a été de l’argent mort… en hausse de seulement 7%.

*** Alors, qu’est-ce qui explique la différence de rendement ici?

Cela se résume à des opérations commerciales supérieures, qui se manifestent par des données quantifiables – des données que vous pouvez suivre et mesurer.

On pourrait penser que des résultats de performance comme celui-ci auraient rendu une approche quantitative incroyablement populaire auprès des masses d’investissement. Mais ce n’est pas le cas.

Voici Louis sur cette note:

L’attrait de faire d’énormes profits a attiré les gens vers le marché boursier depuis plus d’un siècle. Et bien que de nombreuses personnes recherchent des actions avec un potentiel de 1000% plus, peu les trouvent. La raison de cet échec est simple. Au lieu d’utiliser une stratégie éprouvée et reproductible pour identifier les meilleures valeurs de croissance du monde, la plupart des gens adoptent l’approche de l’amateur. Ils utilisent des instincts instinctifs et suivent les «conseils chauds» d’autres amateurs. Ils utilisent différentes stratégies au hasard. Ils volent de stratégie en stratégie comme des papillons. Et ils se retrouvent avec des portefeuilles grossièrement construits et désordonnés. J’ai toujours été accro aux chiffres et aux données… et j’adore le marché boursier. Ainsi, il y a de nombreuses années, j’ai mené une vaste étude sur les plus grands gagnants boursiers de l’histoire américaine. Je voulais déterminer les qualités des plus grands gagnants boursiers – avant que ils ont continué leurs courses géantes qui ont changé leur vie. Grâce à des centaines d’heures de travail et à une analyse informatique exhaustive des données, j’ai constaté que les actions sur le point de multiplier par 10… 20 fois… voire 50 fois présentent des caractéristiques financières uniques. J’ai trouvé qu’un succès incroyable laisse des «empreintes digitales».

Avec le Niveleuse de portefeuille, vous avez désormais accès à un outil conçu pour identifier les actions avec de telles empreintes digitales.

Si les rendements de votre portefeuille ont été décevants, exécutez vos positions via le Niveleuse de portefeuille pour voir ce qui tremble. Et certainement, avant d’investir de l’argent dans un nouveau stock, voyez quelle note il reçoit.

*** Une plongée plus approfondie dans le système quantitatif de Louis et comment il peut transformer votre portefeuille

Bien que le Niveleuse de portefeuille est un puissant analyseur d’actions, il n’intègre pas toutes les cloches et les sifflets des algorithmes informatiques de Louis, qui aident à identifier les actions du service d’investissement Louis ‘Breakthrough Stocks.

Bien que le Niveleuse de portefeuille est un puissant analyseur d'actions, il n'intègre pas toutes les cloches et les sifflets des algorithmes informatiques de Louis, qui aident à identifier les actions du service d'investissement Louis 'Breakthrough Stocks. La semaine dernière, Louis a organisé une Sommet accéléré de la richesse événement en direct au cours duquel il a décrit sa méthode de sélection de titres de manière encore plus détaillée.

Voici Louis sur les avantages de son approche de marché basée sur le quantitatif Breakthrough Stocks:

Mon Stocks révolutionnaires les entreprises affichent généralement des chiffres impressionnants et voient par la suite une augmentation de la valeur des actions. En ce moment, mon Stocks révolutionnaires se caractérisent par une croissance annuelle moyenne prévue des ventes de 176,4% et une croissance annuelle moyenne des bénéfices prévue de 758,2%. En comparaison, la croissance moyenne des ventes du S&P 500 est de 10,1% et la croissance moyenne de ses bénéfices est de 50,3%. Vous m’entendrez souvent mentionner les «bénéfices» et les «fondamentaux», alors portez une attention particulière à ces chiffres – ils sont le secret de notre succès. Mon système analyse près de 5 000 actions chaque jour, les classe en fonction des qualités individuelles énumérées ci-dessus et combine les mesures individuelles pour créer une note composite globale pour n’importe quel stock. N’oubliez pas que les actions les mieux notées obtiennent un «A» et les pires actions obtiennent un «F». Le simple fait de suivre ces conseils pourrait faire de vous un investisseur beaucoup plus riche. C’est vraiment aussi simple que ABC!

Encore une fois, pour utiliser cet outil gratuit, cliquez simplement ici.

Et pour en savoir plus sur le système quantitatif complet de Louis et sur les stocks qu’il déterre et qui pourraient être le prochain Hansen Naturals, cliquez ici.

Voici Louis avec le dernier mot sur la façon d’améliorer vos retours sur investissement:

Les tendances du cours des actions peuvent diverger des tendances des bénéfices pendant un certain temps – mais sur le long terme, si une entreprise se développe et augmente le montant d’argent qu’elle absorbe, le cours de son action est sûr de grimper. Voilà comment fonctionne le marché. C’est la «loi d’airain» du marché boursier. Et c’est pourquoi, si vous recherchez des actions à fort potentiel de hausse, vous devez vous concentrer sur les sociétés dont les revenus et les bénéfices croissent énormément.

