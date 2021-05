De meilleurs rendements que les dépôts bancaires fixes! Seuls ces régimes offrent un revenu garanti à vie

Seule une petite partie de votre corpus de retraite peut être déployée dans des régimes de rente immédiate pour répondre aux besoins post-retraite.

Lorsque vous souhaitez obtenir un revenu régulier sur votre investissement, vous recherchez des produits financiers assortis d’options de paiement mensuel, semestriel, trimestriel ou annuel. Les plus populaires offrant un revenu régulier sont le dépôt fixe bancaire, le système de revenu mensuel de la poste, le SCSS ou le PMVVY.

Un thème commun à tous est qu’ils sont pour une période déterminée. À la fin du mandat choisi ou après 5, 10 ans, le montant principal est restitué à l’investisseur. Le revenu régulier n’est versé qu’à l’investisseur pour une période déterminée.

Cependant, il existe un autre investissement qui ne rapporte qu’un rendement fixe, mais qui continue également de fournir un revenu régulier jusqu’à la vie. Ici, nous parlons des plans de rente immédiate, voyons comment ils fonctionnent, leurs caractéristiques, leurs avantages et les surveillances.

Les plans de rente immédiate ne sont offerts que par les compagnies d’assurance-vie et sur le paiement d’une prime unique appelée le prix d’achat, l’investisseur commence à recevoir une pension régulière jusqu’à la vie. La pension est garantie et on peut l’avoir sur une base mensuelle, semestrielle, trimestrielle ou annuelle.

Rendements immédiats du plan de rente

La popularité des régimes de rente immédiate a augmenté ces derniers temps, principalement en raison de l’environnement de taux d’intérêt bas où les banques offrent environ 5,5 pour cent sur une durée de 5 à 10 ans. Pour un investisseur de 55 ans, investissant Rs 10 lakh dans un plan de rente immédiate, dans le cadre de l’option de pension “ Obtenez une pension à vie avec un montant forfaitaire retourné au prête-nom ”, le rendement moyen est d’environ 6% par an jusqu’à la durée de vie. Pour les jeunes investisseurs, les rendements seront plus dans les plans de rente immédiate.

Le rendement pour l’investisseur dépendra donc des options de pension ou de rente. «Les rendements de ces plans diffèrent selon le mandat que vous sélectionnez et selon que vous souhaitez récupérer ou non le corpus d’investissement au moment de l’échéance. Par exemple, un plan à vie avec un corpus de retour sur investissement a généralement un paiement inférieur par rapport à l’option de paiement fixe pour une période plus courte sans retour du corpus d’investissement », déclare Rishad Manekia, fondateur et directeur général de Kairos Capital

Comment fonctionnent les régimes de rente immédiate

Il existe plusieurs compagnies d’assurance-vie et vous pouvez choisir le plan de rente immédiate de n’importe qui comme LIC, HDFC Life, SBI Life ou ICICI Prudential Life Insurance Company, entre autres. Vous devez investir un montant forfaitaire, choisir l’option de pension et commencer à recevoir une rente à partir du mois ou du trimestre suivant, selon votre choix. La pension se poursuit toute la vie et peut même se poursuivre toute la vie pour le conjoint selon l’option choisie.

Avantages

Le plus grand avantage est d’obtenir une pension garantie jusqu’à la vie, indépendamment de la hausse ou de la baisse des taux d’intérêt à l’avenir. Le risque de réinvestissement, qui existe dans les dépôts bancaires à terme, est pris en charge dans les plans de rente immédiate. «L’une des principales raisons pour lesquelles les plans de rente sont le choix préféré des clients par rapport aux autres plans de retraite est que les clients peuvent bloquer le taux d’intérêt offert non seulement pour une période de 10/15/20/25 ans, mais aussi pour leur toute la vie », déclare Vivek Jain, responsable des investissements, Policybazaar.com

Deuxièmement, il n’y a pas de plafond d’investissement dans les plans de rente immédiate et on peut y investir n’importe quel montant. «Bien qu’il y ait des plafonds d’investissement dans de nombreux autres régimes de retraite, il n’y a pas de plafonds / limites d’investissement sur les plans de rente», ajoute Jain. Le maximum que l’on peut investir dans le système d’épargne pour les personnes âgées (SCSS) est de Rs 15 lakh, tandis que dans le système de revenu mensuel des bureaux de poste (POMIS), le montant maximum autorisé sous le nom conjoint est de 9 lakh.

Options de pension

Avant d’investir dans des régimes de rente immédiate, assurez-vous d’avoir examiné de près toutes les options de retraite 7-8. Dans quelques options, le montant investi, c’est-à-dire le prix d’achat, est retourné tandis que dans d’autres, le montant n’est pas retourné aux nominees.

Les options de pension, «Rente immédiate avec remboursement du prix d’achat» ou «Rente immédiate avec remboursement du montant au décès» sont celles où la pension est versée jusqu’à la vie entière, puis le capital est retourné au prête-nom.

Comment choisir l’option de pension

Le choix de l’option de pension doit être fait avec soin en tenant compte de votre conjoint, de vos enfants, en dehors du taux d’intérêt et de l’inflation. «Avant d’opter pour l’investissement dans des régimes de rente, vous devez évaluer quelle option vous convient. Faites appel à un planificateur financier pour comprendre l’impact de l’inflation sur vos dépenses et si le revenu d’un plan de rente qui semble bon maintenant sera suffisant à long terme ou non », dit Manekia.

Surveillez ces facteurs

Une des grandes retombées du régime de rente immédiate est que vous ne pourrez pas récupérer le capital de votre vivant. Si les tarifs commencent à augmenter, vous continuez à bénéficier des tarifs contractuels et vous ne profiterez pas de l’augmentation des tarifs. Bien que ces régimes permettent à toute personne âgée de plus de 45 ans d’y investir, la plupart des retraités choisissent d’y investir. Enfin, seule une petite partie de votre corpus de retraite peut y être déployée pour répondre à vos besoins post-retraite.

