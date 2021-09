De Meo de Renault pousse la marque Dacia avec une nouvelle voiture familiale

Le logo du constructeur automobile Renault est représenté chez un concessionnaire à Vertou, près de Nantes, en France

Le français Renault (RENA.PA) dévoilera une nouvelle voiture familiale sous sa marque Dacia à bas prix en septembre, visant à remplacer trois modèles existants dans le cadre de la poussée du directeur général Luca De Meo pour réduire les gammes et se concentrer sur des véhicules rentables.

De Meo cherche à relancer les finances déficitaires de Renault, notamment grâce à des économies de coûts et à des suppressions d’emplois, et à renverser une stratégie expansionniste sous l’ancien patron Carlos Ghosn pour restaurer la rentabilité du groupe.

Dacia, la marque low cost du groupe Renault, qui comprend des best-sellers tels que la citadine Sandero, dévoilera début septembre son nouveau modèle Jogger à sept places avant le salon de l’automobile IAA de Munich, en Allemagne, a annoncé la société dans un communiqué. .

La voiture devrait remplacer le modèle break Logan de Dacia, qui n’est déjà plus en production, ainsi que son petit monospace Dakker et les plus gros véhicules Lodgy, également en voie de disparition. Dacia n’a donné aucun détail sur les prix.

Le groupe Renault vise à faire une percée dans les voitures de taille moyenne en Europe, connue sous le nom de segment compact et où il est en concurrence avec la Golf de Volkswagen, et à réduire sa dépendance aux véhicules plus petits avec des marges plus faibles, reflétant une stratégie suivie par Peugeot. fabricant PSA, maintenant Stellantis.

De Meo a cherché à donner à Renault, Dacia et la marque de voitures de sport Alpine des identités plus distinctives au sein du groupe automobile, à un moment où la concurrence dans les véhicules électriques s’intensifie à l’échelle mondiale.

Dacia, à l’origine une entreprise roumaine rachetée par Renault en 1999, a présenté sa petite voiture électrique Spring en 2020, et De Meo a déclaré vouloir donner une impulsion mondiale à la marque centrée sur l’Europe.

Elle devrait introduire un nouveau logo sur ses voitures à partir de 2022.

Ghosn – qui a été arrêté fin 2018 au Japon sur des accusations d’inconduite financière qu’il nie, avant de s’enfuir au Liban – a forgé l’alliance de Renault avec le constructeur automobile japonais Nissan et avait poursuivi une stratégie basée sur le volume dont l’entreprise s’éloigne désormais.