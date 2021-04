De Meo: La question Abiteboul est un peu compliquée

Le PDG de Renault, Luca de Meo, n’a pas expliqué pourquoi Cyril Abiteboul avait disparu à la veille du changement de couleurs de l’équipe Renault F1 pour celles de la marque Alpine du géant français de l’automobile.

Abiteboul avait orchestré le retour du double champion du monde de F1 de Renault, Fernando Alonso, dans l’équipe pour 2021, et semblait prêt à rester dans le rôle de directeur de l’équipe. Mais au début de cette année, le monde de la F1 a été collectivement pris par surprise lorsque son départ immédiat de la société a été annoncé.

Certains ont estimé qu’Abiteboul avait payé le prix de ne pas avoir livré, malgré le fait que Renault avait marqué l’année dernière trois podiums et plus de points que depuis leur retour en équipe en 2016.

Interrogé par Motorsport-Total sur le changement de direction et la nouvelle stratégie de gestion, De Meo a expliqué: «La question est un peu compliquée.

« Alpine est l’un des quatre piliers de la renaissance », a-t-il déclaré à propos des marques Renault, Dacia, Lada et Alpine et a ajouté: « L’écurie F1 est absolument intégrée dans la stratégie dominante du groupe Renault. »

Avec Abiteboul, un Renault de longue date et local, des étrangers ont été amenés à la barre, Laurent Rossi étant promu PDG du projet Alpine (voitures d’équipe et de route) avec Marcin Budkowski (directeur général) et Davide Brivio (directeur des courses ) gérer les opérations quotidiennes de l’équipe.

De Meo a expliqué: «Vous avez besoin de personnes qui font partie d’une petite unité agile, mais qui ont également un lien avec le [bigger] cause. Quand je suis venu en juillet [2020] nous avons élaboré ensemble le plan de renaissance, car Laurent Rossi était responsable de la stratégie avec une grande expérience dans d’autres entreprises. C’est un ingénieur moteur, il est très passionné. Il aime travailler avec les mécaniciens.

«Il est très important que l’histoire d’Alpine ne soit pas seulement une histoire de course, mais aussi une histoire d’affaires. Nous avons le bon gars avec la bonne attitude qui regarde les choses sous un angle légèrement différent », a insisté De Meo.

La structure principale de l’équipe traditionnelle a disparu de l’équipe, en place un leadership à trois volets.

«Nous n’avons pas changé beaucoup de choses, nous avons simplement essayé de trouver une nouvelle configuration, une structure plus plate et plus directe. Nous en avions besoin », a révélé le patron de Renault avant de remercier Abiteboul ainsi que Jérôme Stoll, qui a démissionné de son poste de président de Renault Sport en décembre dernier, pour leur rôle dans l’équipe.

«Ils ont commencé en 2016 ou 2017 et se sont dit au revoir avec quelques places sur le podium en 2020. Mais il faut regarder vers l’avenir. C’était un bon début mais maintenant un nouveau chapitre commence », a ajouté De Meo, encore une fois sans vraiment expliquer pourquoi Abiteboul a été poussé ou s’il a marché.

Sans une explication appropriée d’Abiteboul ou de ses patrons, des questions resteront sur le départ soudain que personne n’a vu venir chez Alonso.