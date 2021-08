De Mi Band 6 à Mi TV 5X, tout ce que Xiaomi a annoncé lors de l’événement Mi Smarter Living 2022

Il y a un nouveau groupe de fitness, de nouveaux ordinateurs portables et téléviseurs intelligents, une caméra de sécurité et un routeur, ainsi qu’une nouvelle paire de chaussures de course.

Xiaomi a lancé jeudi une multitude de nouveaux produits pour la maison intelligente lors de son événement annuel IoT, Smarter Living 2022. Il y a un nouveau groupe de fitness, de nouveaux ordinateurs portables et téléviseurs intelligents, une caméra de sécurité et un routeur, ainsi qu’une nouvelle paire de chaussures de course. Plus précisément, la liste comprend les séries Mi Notebook 2021, Mi TV 5X, Mi Band 6, Mi Router 4A Gigabit Edition, Mi 360-degrés Home Security Camera 2K Pro et chaussures de course Xiaomi. Clairement, il y a beaucoup de produits dont on peut parler. Beaucoup de détails.

Bien que nous ayons longuement couvert chacun de ces produits, voici un bref aperçu de tout ce que Xiaomi a lancé en Inde aujourd’hui.

Mi Bande 6

Le Mi Band 6 dispose d’un écran OLED couleur “plein écran” de 1,56 pouces. Tout est tactile. L’écran a une résolution de 152 × 486 pixels et peut atteindre 450 nits. Il peut surveiller votre fréquence cardiaque et votre indice de qualité du sommeil en plus de reconnaître vos mouvements de nage. Le bracelet est certifié 5ATM, ce qui le rend résistant à la baignade. Il peut également surveiller votre niveau d’oxygène dans le sang. Le Mi Band 6 prend en charge 30 modes professionnels. Il peut détecter automatiquement 6 activités. Le bracelet de fitness est doté d’une batterie de 125 mAh qui est conçue pour offrir jusqu’à 14 jours d’autonomie sur une seule charge.

Le prix du Mi Band 6 India est de Rs 3 499. Il sera disponible sur Mi.com, Mi Homes, Amazon et les magasins de détail à partir du 30 août.

Vous pouvez en savoir plus sur le Mi Band 6 ici.

Mi TV série 5X

Le Mi TV 5X a des cadres en alliage d’aluminium et une finition en fibre de carbone à l’arrière. L’écran, qui est presque sans cadre, prend en charge Vivid Picture Engine 2, la technologie d’affichage propriétaire de Xiaomi pour une plus grande précision. Il contient également le Reality Flow Engine de Xiaomi, qui est essentiellement sa version de MEMC. Le panneau 4K a une résolution de 3840 x 2160 pixels et prend en charge les normes Dolby Vision, HDR10, HDR 10+ et Hybrid Log-Gamma (HLG). Le Mi TV 5X exécute également le nouveau logiciel Patchwall 4.0 de Xiaomi basé sur Android 10. Il est livré avec la prise en charge intégrée de Chromecast et de Google Assistant. Il dispose d’une configuration de haut-parleurs de 40 W avec prise en charge de Dolby Atmos.

Le Mi TV 5X de 43 pouces a été lancé en Inde au prix de Rs 31 999. Le modèle 50 pouces se vendra Rs 41 999. Le Mi TV 5X de 55 pouces vous coûtera quant à lui Rs 47 999. Il sera disponible sur Mi.com, Flipkart, Mi Home, Mi Studio et Croma, à partir du 7 septembre.

Vous pouvez en savoir plus sur la série Mi TV 5X ici.

Mi Notebook série 2021

La série Mi Notebook 2021 engendre deux modèles Mi Notebook Ultra et Mi Notebook Pro. Les deux ordinateurs portables sont fabriqués à partir d’un seul bloc d’aluminium série 6. Le Mi Notebook Ultra dispose d’un écran de 15,6 pouces avec une résolution de 3 200 × 2 000 pixels ou 3,2 K et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le Mi Notebook Pro a un écran plus petit de 14 pouces 2.5K. Sous le capot, les deux ordinateurs portables sont équipés d’un processeur Intel Core i7-11370H associé à jusqu’à 16 Go de RAM DDR4 à 3 200 MHz, 512 Go de stockage SSD NVMe et des graphiques Intel Iris Xe.

Le Mi Notebook Ultra démarre à Rs 59 999 pour une version avec processeur Intel Core i5-11300H et 8 Go de RAM. Une version avec le double de RAM sera disponible pour Rs 63 999. Le Mi Notebook Ultra haut de gamme avec processeur Intel Core i7-11370H et 16 Go de RAM vous coûtera Rs 76 999. Le Mi Notebook Pro démarre à Rs 56 999 pour une version avec processeur Intel Core i5-11300H et 8 Go de RAM. Une version avec le double de RAM sera disponible pour Rs 59 999. Le Mi Notebook Pro haut de gamme avec processeur Intel Core i7-11370H et 16 Go de RAM vous coûtera Rs 72 999. Les deux ordinateurs portables seront disponibles sur Mi.com, Mi Homes, Amazon et les magasins de détail à partir du 31 août.

Vous pouvez en savoir plus sur la série Mi Notebook 2021 ici.

Mi Router 4A Édition Gigabit

Le Mi Router 4A est un routeur à fibre optique Full Gigabit avec une bande passante globale allant jusqu’à 1167 Mbps. Il dispose de quatre antennes omnidirectionnelles et d’amplificateurs de signal intégrés. Il peut être utilisé pour se connecter simultanément à 128 appareils domestiques intelligents.

Le Mi Router 4A Gigabit Edition sera disponible au prix de Rs 2 199 sur Mi.com, Mi Homes, Flipkart et les magasins de détail à partir du 15 septembre.

Vous pouvez en savoir plus sur le Mi Router 4A Gigabit Edition ici.

Caméra de sécurité domestique à 360 degrés Mi 2K Pro

La caméra de sécurité domestique à 360 degrés Mi 2K Pro peut enregistrer une vidéo de résolution 2K (2304 x 1296 pixels). Il contient également un capteur de lumière infrarouge de 940 nm pour les conditions de faible luminosité. Xiaomi a également inclus un bouclier de confidentialité physique pratique pour bloquer la caméra en cas de besoin.

La caméra Mi 360 Home Security 2K Pro sera disponible au prix de Rs 4 499 sur Mi.com, Mi Homes, Amazon et les magasins de détail, encore une fois, à partir du 15 septembre.

Vous pouvez en savoir plus sur la caméra de sécurité domestique à 360 degrés Mi 2K Pro ici.

Chaussures de course Xiaomi

Les chaussures de course de Xiaomi sont livrées avec une tige tissée à la mouche 4D et un système de verrouillage à chevrons. Les chaussures sont également livrées avec une semelle intermédiaire Cloud Bomb Popcorn qui les rend légères et flexibles et une protection Microban contre les microbes et les bactéries causant les odeurs. Xiaomi les proposera dans les coloris bleu, gris et noir.

Les chaussures de course Xiaomi seront disponibles au prix de financement participatif de Rs 2 699 sur Mi.com à partir du 26 août.

